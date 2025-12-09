Reply [EXM, STAR: REY] wurde von Amazon Web Services mit der "AWS Agentic AI"-Spezialisierung ausgezeichnet. Hierbei handelt es sich um eine neue Kategorie innerhalb der "AWS AI Competency". Damit gehören Reply und die auf AWS-Technologien spezialisierten Unternehmen Data Reply und Storm Reply zu den AWS-Partnern, die Kunden nachweislich dabei unterstützen, smarte und selbstständig agierende KI-Systeme zu realisieren. Diese Systeme denken, planen und handeln eigenständig, um komplexe Geschäftsprozesse auszuführen.

Mit "Amazon Bedrock AgentCore" lässt sich die Umsetzung intelligenter Assistenten im großen Maßstab vereinfachen und sicher gestalten.

Die Spezialisierung unterstreicht die langjährige Expertise von Reply in AWS-Technologien und bestätigt die Fähigkeit, produktionsreife, autonome KI-Anwendungen auf Basis von "Amazon Bedrock Agents" und AWS-nativen Frameworks bereitzustellen. Dadurch können Kunden über reine Experimente hinausgehen und Lösungen implementieren, die einen messbaren Geschäftswert liefern.

Zudem wurde Reply als "Implementation Partner" für die Markteinführung von "Amazon Bedrock AgentCore" benannt. Über die Plattform können skalierbare KI-Agenten entwickelt und betrieben werden, die mit Unternehmensdaten und -systemen integriert sind. Mit "Amazon Bedrock AgentCore" lässt sich die Umsetzung intelligenter Assistenten im großen Maßstab vereinfachen und sicher gestalten. Die Agenten können mit bestehenden Lösungen interagieren, Informationen in Echtzeit analysieren und komplexe Prozesse automatisieren. Als einer der ersten Implementierungspartner begleitet Reply Kunden bei der Einführung von KI auf Basis dieser Plattform: mit autonomen, integrierten Agenten, die planen, zusammenarbeiten, Tools nutzen, Aufgaben ausführen und sich kontinuierlich verbessern.

Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die Zusammenarbeit von Data Reply mit Totemia, einer französischen Online-Reiseplattform. Data Reply hat mit "Bedrock AgentCore" einen Voice-Assistenten entwickelt, der die Reise-Suche und -Buchung optimiert. Die Lösung skaliert bei hoher Nachfrage automatisch, wodurch sich Leistung und Servicekontinuität verbessern. Gleichzeitig verkürzt die agentenbasierte Architektur die Reaktionszeiten und soll die Buchungsabschlussrate um 40 Prozent erhöhen.

"Wir sind stolz darauf, die Spezialisierung 'AWS Agentic AI' erreicht zu haben und zu den ersten Implementierungspartnern für 'Amazon Bedrock AgentCore' zu gehören. Für unsere Kunden untermauern diese Anerkennungen unsere Rolle als vertrauenswürdiger Partner bei der Einführung von AWS-Innovationen. Sie bestätigen unsere Kompetenz, autonome KI-Systeme umzusetzen, mit denen Organisationen den Übergang von den ersten Tests zu echtem, skalierbarem Mehrwert erfolgreich vollziehen können.", kommentiert Filippo Rizzante, CTO von Reply.

Die Auszeichnungen bestärken Reply darin, Unternehmen weiterhin mit fortschrittlichen KI-Projekten auf AWS-Basis zu unterstützen. Reply verbindet technologische Exzellenz mit fundierter Branchenexpertise und liefert vom Proof of Concept bis zur unternehmensweiten Implementierung messbaren Nutzen. Weitere Informationen zur Partnerschaft von Reply mit AWS.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com

