LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto nach Aussagen des Bergwerkskonzerns zum Lithium-Geschäft mit einem Kursziel von 5450 Pence auf "Overweight" belassen. Diese belegten ein starkes Umsatzwachstum, schrieb Amos Fletcher am Dienstag. Dies werde gestützt von steigenden Volumina und Preisen./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: GB0007188757

