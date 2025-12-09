München - BMW bekommt einen neuen Chef: Milan Nedeljkovic soll ab dem 14. Mai kommenden Jahres das Amt von Oliver Zipse übernehmen. Der Aufsichtsrat traf am Dienstag einen entsprechenden Beschluss, wie das Unternehmen in München mitteilte. Derzeit ist Nedeljkovic noch Produktionsvorstand. Dieses Amt hatte auch Zipse inne, bevor er 2019 an die Spitze des Unternehmens rückte. Nedeljkovic galt lange als einer der aussichtsreichen Kandidaten für den ...

