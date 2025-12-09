NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 305,70 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Baukonjunktur in den vier wichtigen europäischen Märkten Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Spanien entwickele sich unterschiedlich, schrieben Alasdair Leslie und Pujarini Ghosh in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich helle sich die Lage auf, ebenso in Deutschland. In Großbritannien überwiege noch die Zurückhaltung und in Spanien dürfte es in den kommenden Monaten stark aufwärts gehen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:00 / UTC



