Rüstungstechnologie-Aktien steigen 2025 stark an: Was kommt als Nächstes für Harvest Technology Group und Electro Optic Systems?

Verteidigungsinnovation treibt den Aufschwung im Rüstungssektor

Rüstungstechnologie-Aktien verzeichneten im Jahr 2025 weltweit einen deutlichen Anstieg. Getrieben wurde diese Entwicklung durch zunehmende geopolitische Unsicherheiten und beschleunigte militärische Innovationsprozesse. Zwei Unternehmen, die von diesem Trend profitieren - die Harvest Technology Group (ISIN: AU0000082422) und Electro Optic Systems (ISIN: AU000000EOS8) - entwickeln komplementäre Technologien, die das zukünftige Bild von Sicherheit, Autonomie und Kommunikation maßgeblich prägen könnten.

Electro Optic Systems (EOS) gab kürzlich die Übernahme eines auf Abfangdrohnen spezialisierten britischen Unternehmens der MARSS Group bekannt. Die Erstinvestition beträgt 5,5 Millionen Euro. Mit diesem strategischen Schritt erweitert EOS sein Produktportfolio um ein äußerst agiles, kostengünstiges und KI-gesteuertes Gegen-Drohnen-System - eine Technologie, die bereits in Konfliktgebieten wie der Ukraine erprobt wurde. Laut EOS handelt es sich hierbei um eine "aufkommende, fortschrittliche Technologie", die "als ein entscheidendes künftiges Werkzeug zur Drohnenabwehr angesehen wird". Besondere Merkmale sind eine Reichweite von bis zu 5 km, geringe Kollateralschäden und die Fähigkeit, intelligente Bedrohungen durch KI-gesteuerte Zielverfolgung zu neutralisieren.

Strategische Übernahmen bestimmen den Wachstumspfad von EOS

Das Abfangsystem ist darauf ausgelegt, sich nahtlos in die bestehenden Remote-Waffensysteme (RWS) und Hochenergie-Laserwaffen von EOS zu integrieren. Die kommerzielle Einsatzfähigkeit wird in den kommenden 12 bis 24 Monaten erwartet. EOS erklärte, dass das neue Produkt "in das Produktportfolio von EOS integriert und bestehenden sowie neuen Kunden zum Verkauf angeboten wird" - mit dem Ziel, die Markteinführung im Vergleich zur Eigenentwicklung zu beschleunigen.

Durch diese Akquisition festigt EOS seine Position als Anbieter von mehrschichtigen Verteidigungslösungen, erweitert sowohl das Effektor-Portfolio als auch seine geografische Präsenz - insbesondere im Vereinigten Königreich, einem AUKUS-Partnerstaat. Zusätzlich wird das Ingenieursteam von MARSS übernommen, um eine nahtlose Weiterentwicklung zu gewährleisten. Weitere Investitionen von bis zu 10 Millionen AUD sind in den nächsten drei Jahren vorgesehen.

Harvest Technology Group: Skalierbare Plattform nach Restrukturierung

Die Harvest Technology Group befindet sich im Übergang von der technischen Validierung zur kommerziellen Skalierung. Das Unternehmen startet in das Geschäftsjahr 2026 mit deutlich reduzierten Kostenstrukturen und einem Produktportfolio, das insbesondere im Verteidigungs-, Bergbau- und Infrastrukturbereich an Dynamik gewinnt. Laut einem aktuellen Investoren-Update von Spark Plus Research beginnt "frühe technische Validierung sich in skalierbare kommerzielle Chancen zu übersetzen".

Die Kernplattform Nodestream ermöglicht die sichere Übertragung von Video-, Audio- und Dateninhalten über extrem bandbreitenbeschränkte oder überlastete Netzwerke. Die nächste Generation, NEON, die in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 kommerziell eingeführt werden soll, erweitert Nodestream um KI-Fähigkeiten am Netzwerkrand. Damit können Geräte vor Ort Datenmodelle ohne Satellitenverbindung ausführen.

Kommerzielle Traktion weist auf verteidigungsfähige Technologie hin

Die Harvest Technology Group hat bereits Wiederholungsaufträge im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich verzeichnet. Im Quartalsbericht vom September 2025 wird berichtet, dass Nodestream in autonomen Grenzschutzbooten im Nahen Osten eingesetzt wurde und in Bergbau-Explorationsplattformen integriert ist. Ein bedeutender Meilenstein ist ein "verbindlicher Auftrag über vier weitere Prototypen an einen wichtigen Verteidigungspartner" - ein klarer Übergang von Pilotprojekten zu vorab bezahlten Einsätzen.

Ein regionaler Reseller-Vertrag mit Pyxis Controls positioniert HTG zudem für eine breitere Marktdurchdringung. Gemäß dieser Exklusivvereinbarung wird Pyxis Nodestream in der MENATISA-Region vertreiben - mit Schwerpunkt auf Verteidigung, Energie und Regierungsbehörden. Die Vereinbarung sieht eine leistungsbasierte Beteiligungsstruktur vor, die HTG bei Erreichen bestimmter Verkaufsziele bis zu 5 Millionen AUD einbringen könnte.

Aus Bewertungssicht befindet sich die Harvest Technology Group laut Analysten in der sogenannten "Proof-of-Scale"-Phase.

Gleichzeitig festigt EOS mit der jüngsten Akquisition seine Rolle als führender Anbieter im Bereich Drohnenabwehr. Der kompakte, KI-gestützte Abfangjäger erweitert das adressierbare Marktpotenzial, insbesondere dort, wo geringe Kollateralschäden und schnelle Reaktionsfähigkeit erforderlich sind. EOS betont, dass diese Technologie "die Software- und KI-Kompetenz von EOS erweitert und das Unternehmen im Vereinigten Königreich (AUKUS-Partner) etabliert".

Eine neue Ära für Rüstungstechnologie am ASX

Mit zunehmendem Investoreninteresse an nationaler Verteidigung und autonomer Fernsteuerungstechnologie positionieren sich Unternehmen wie EOS und HTG neu im Markt.

Die Harvest Technology Group richtet sich auf skalierbare Lizenzumsätze aus, während Electro Optic Systems ihr Arsenal um moderne Luftabwehrsysteme erweitert.

