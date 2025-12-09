2 Adipositas-Raketen!: Nach Buffett geht auch Combs, Nvidia von Peking ausgebremst & Siemens Energy

Bei Nvidia liegen Freud und Leid heute dicht zusammen. Nachdem Trump Exporte des H200-Chip nach China in Aussicht stellte, schob Peking einen Riegel davor und sagte, dass es die Einfuhr der Chips einschränken werde! Zu Wochenbeginn ging es in der Biotechbranche heiß her. Nach guten klinischen Daten zur ihren Adipositas-Medikament haben sich die Aktien von zwei Biotech-Konzernen aus dem Stand verdoppelt. Gehören die Aktien jetzt auf die Watchlist oder direkt ins Depot? Thema das Tages: Zwei Adipositas Raketen Wir öffnen heute in der Sendung Türchen 8 und 9 des Adventskalenders der wO Börsenlounge. Dahinter verbergen sich zwei Aktien. Ein US-amerikanischer Anbieter von Infrastrukturlösungen …

