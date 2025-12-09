Allianz Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 09.12.25

Der Allianz-Konzern hat in den ersten neun Monaten 2025 einen operativen Gewinn von knapp 13,1 Mrd. EUR erwirtschaftet. Zu der positiven Entwicklung hat auch die geringe Schadensquote durch Naturkatastrophen beigetragen.

? Drei Key Takeaways

Starke Allianz Prognose: Mit einem erwarteten operativen Gewinn von 17-17,5 Mrd. EUR und einer deutlich geringeren Schadenquote bleibt die Allianz fundamental robust und attraktiv bewertet.

Aktie im Fokus durch Chartstärke: Die Aktie notiert über wichtigen gleitenden Durchschnitten; ein Anlauf auf das Jahreshoch und darüber hinaus ist bei Stabilität über der SMA20 realistisch.

Wachsendes Risiko- und KI-Momentum: Steigende Haftungs- und Cyberrisiken sowie KI-Automatisierung prägen das Geschäftsmodell - ein struktureller Trend, der die mittelfristige Entwicklung beeinflussen wird.

Die Allianz-Aktie steht aktuell verstärkt im Fokus vieler Anleger. Hintergrund sind robuste Geschäftszahlen, eine stabile operative Entwicklung sowie charttechnische Signale, die auf weitere Kurschancen hindeuten. Die folgende Analyse kombiniert Fundamentaldaten, Unternehmensausblick und eine detaillierte Chartbetrachtung - ideal für Anleger, die eine fundierte Allianz Prognose suchen.

Fundamentaldaten der Allianz

Kennzahl Wert Aktueller Preis 369,70 EUR Marktkapitalisierung 140,55 Mrd. EUR Umsatz 2024 137,01 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 6,03 % KGV 2025* 13,09 4-Wochen-Performance +2,21 % Bewertung stark unterbewertet Dividendenrendite 2025* 4,61 % Branche Versicherungen

*Prognosewerte

Der Konzern erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen operativen Gewinn von 13,1 Mrd. EUR. Besonders die geringe Schadenquote durch Naturkatastrophen trug zur positiven Entwicklung bei.

Parkettgeflüster - Relevante Entwicklungen im Konzern

Die Allianz sichert unter anderem Managerhaftungsrisiken ab - ein Segment, das aufgrund zunehmender Cyberkriminalität, Regulierung, geopolitischer Unsicherheit und KI-Risiken immer wichtiger wird. Die Kosten für juristische Vergleiche steigen besonders im US-Markt: - Durchschnittliche Vergleichskosten USA: 56 Mio. USD (+27 %) - Durchschnittliche Schadenshöhe in Deutschland: 115.000 EUR (+14 %)

Der Konzern plant laut Berichten, bei einer großen Tochtergesellschaft über 1.500 Stellen durch KI-Automatisierung zu ersetzen. Ziel ist es, einfache Kundenanfragen künftig effizienter digital abzuwickeln...

