VANCOUVER, British Columbia, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) ("Monument" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung (die "AGM") bekannt zu geben, die am 8. Dezember 2025 in Vancouver, British Columbia, stattfand.

Das Unternehmen verzeichnete mit 43,23 % der abgegebenen Stimmen eine Rekordbeteiligung an der Hauptversammlung. Die in der Informationsbroschüre vom 27. Oktober 2025 vorgeschlagenen Beschlüsse wurden mit jeweils mehr als 95% "Ja-Stimmen" angenommen, darunter: Festlegung der Anzahl der Vorstandsmitglieder für das kommende Jahr auf fünf, nämlich Graham Dickson, Cathy Zhai, Zaidi Harun, Dato' Sia Hok Kiang und Jean-Edgar de Trentinian, sowie Ernennung von Davidson and Company LLP als Wirtschaftsprüfer.

Graham Dickson, Vorsitzender der Versammlung, erklärt: "2025 ist ein Meilenstein für das Unternehmen, das sich durch eine erhebliche Steigerung des Shareholder Value und robuste operative Erfolge auszeichnet. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2026 bleibt unser Team weiterhin bestrebt, unsere Mineralvorkommen zu erschließen und zu erweitern, um den Wert des Unternehmens für alle Stakeholder zu steigern. Wir möchten uns herzlich bei allen Aktionären bedanken, die an der diesjährigen Versammlung teilgenommen und abgestimmt haben."

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Informationsrundschreiben von Monument, das auf SEDAR) verfügbar ist, oder auf unserer Website unter www.monumentmining.com.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der zu 100 % Eigentümer und Betreiber der Selinsing-Goldmine in Malaysia und des Murchison-Goldprojekts im Gebiet Murchison in Westaustralien ist. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt in beiden Regionen rund 280 Mitarbeiter und verpflichtet sich zu höchsten Standards im Umweltmanagement, in der sozialen Verantwortung sowie in Gesundheit und Sicherheit für seine Mitarbeiter und die umliegenden Gemeinden.

