Am vergangenen Sonntag haben wir unseren Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps einen Hinweis gegeben, der sich vor allem an jene richtet, die gerne spekulativ in Aktien investieren. "Die Weihnachtszirkus-Saison 2025 ist in einigen Städten bereits in vollem Gange. Unser aktueller Aktientipp hat mit Zirkus jedoch nichts zu tun. Das Unternehmen aus München setzt auf Automatisierung und KI für eine bessere Ernährung. Mit Robotik sollen überall erschwingliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS