Diese Initiative vereint Wissenschaft und Zusammenarbeit von Interessengruppen, um Lösungen für Herausforderungen im Bereich der biologischen Vielfalt in großem Maßstab voranzutreiben

Suzano, der weltweit größte Zellstoffhersteller, hat seine Naturstrategie vorgestellt und damit das Engagement des Unternehmens für die Biodiversität sowie dessen Bedeutung für die Entscheidungsfindung innerhalb des Unternehmens bekräftigt. Die Geschäftstätigkeit von Suzano hängt unmittelbar von der Natur ab, und das Unternehmen ist sich bewusst, dass seine Langlebigkeit und Innovationsfähigkeit untrennbar mit der Gesundheit der Ökosysteme verbunden sind. Daher nimmt die Natur eine bedeutende strategische Rolle in der Unternehmensvision ein.

Die wissenschaftlich fundierte Naturstrategie, die in Zusammenarbeit mit der IUCN entwickelt wurde, orientiert sich an der Hierarchie der Schadensminderung: vermeiden, reduzieren, wiederherstellen und umgestalten. Dieser Ansatz ermöglicht die Vermeidung von Auswirkungen, die Minimierung von Risiken und die Förderung der Regeneration von Ökosystemen.

Mit Unterstützung der IUCN hat Suzano Pionierarbeit bei der Verwendung der STAR-Metrik geleistet einem Instrument, mit dem das Unternehmen sensible Gebiete innerhalb seiner Betriebsgebiete kartieren, gefährdete Arten identifizieren und vorrangige Maßnahmen festlegen kann, um deren Aussterberisiko zu verringern. Die vom Unternehmen über mehrere Jahrzehnte durchgeführte Überwachung der biologischen Vielfalt hat ergeben, dass 125 gefährdete Arten vorhanden sind, von denen 24 auf der Grundlage technischer Kriterien als vorrangig für Maßnahmen ausgewählt wurden.

Dieses Modell, das in Zusammenarbeit mit der IUCN entwickelt wurde, vereint wissenschaftliche Genauigkeit und innovative Methoden und wurde im Oktober auf dem IUCN-Kongress als Fallstudie zu Suzano vorgestellt. Die gewonnenen Erkenntnisse waren von grundlegender Bedeutung für die Konsolidierung der RHINO-Methodik (Rapid High-Integrity Nature-positive Outcomes), die Unternehmen dabei unterstützt, konkrete und messbare Maßnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt zu ergreifen. Die internen Analysen, die für die Entwicklung der Naturstrategie von Suzano durchgeführt wurden, umfassten die 2,9 Millionen Hektar Land, die sich im Besitz des Unternehmens befinden. Diese Fläche erhöht sich auf etwa 10 Millionen Hektar, wenn man die Größe der analysierten Wassereinzugsgebiete berücksichtigt. Dieses Modell ermöglicht es uns, unseren Blick über die betrieblichen Grenzen des Unternehmens hinaus zu erweitern, und bekräftigt das Engagement von Suzano für den Naturschutz in großem Maßstab.

"Wir wissen, dass die globale Biodiversität eine Herausforderung darstellt: Laut dem Weltwirtschaftsforum sind bereits 75 der terrestrischen Ökosysteme durch menschliche Aktivitäten verändert worden, und etwa 25 der untersuchten Arten sind vom Aussterben bedroht. Diese Zahlen stellen konkrete Risiken für die Gesellschaft und für Unternehmen dar. Für Suzano bedeutet die Gewährleistung der Unversehrtheit der Natur auch die Sicherung der Widerstandsfähigkeit unseres Unternehmens und der Gemeinden, mit denen wir zusammenarbeiten", erklärt Giordano Automare, Executive Manager of Sustainability bei Suzano.

Die Naturstrategie von Suzano wurde entwickelt, um sie mit den zuvor festgelegten langfristigen Verpflichtungen des Unternehmens in Einklang zu bringen, wie beispielsweise die Verbindung von 500.000 Hektar Waldfragmenten durch ökologische Korridore und die Erhöhung der Wasserverfügbarkeit in kritischen Wassereinzugsgebieten innerhalb der Betriebsgebiete des Unternehmens. Diese Ziele stehen auch im Einklang mit den globalen Zielen des Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework und der Entwicklung einer regenerativen Wirtschaft.

Neben der IUCN waren mehr als 25 Interessengruppen an der Entwicklung der Naturstrategie von Suzano beteiligt, darunter Experten, Vertreter von Regierungen, Wissenschaft, Nichtregierungsorganisationen und lokalen Gemeinschaften, wodurch die Legitimität und eine Vielfalt an Perspektiven für die vorgeschlagenen Maßnahmen gewährleistet wurden.

Suzano ist der weltweit größte Zellstofflieferant, ein bedeutender Papier- und Verpackungshersteller in Nord- und Südamerika und einer der größten Arbeitgeber Brasiliens.

Angetrieben von einem starken Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation produziert Suzano verantwortungsvoll angebaute Rohstoffe, die in mehr als 100 Länder weltweit exportiert werden und damit die globale Nachfrage nach biobasierten Lösungen decken. Diese werden zur Herstellung von Alltagsgegenständen verwendet, die mehr als zwei Milliarden Menschen erreichen, darunter Toilettenpapier und Taschentücher, Verpackungs-, Druck- und Schreibpapier, Körperpflegeprodukte und Textilien.

Suzano wurde vor über 100 Jahren in Brasilien gegründet, ist heute in Lateinamerika, Nordamerika, Europa und Asien tätig.

