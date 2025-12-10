Die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine ziehen sich hin. Der ursprünglich von der US-Regierung ausgearbeitete 28-Punke-Plan ist nun auf 20 Punkte gekürzt worden und soll der Ukraine vorgelegt werden. Allgemein werden skeptische Stimmen lauter, die keine baldige Einigung erwarten. Vor diesem Hintergrund steigen Rüstungswerte wie Rheinmetall oder Renk. Ebenso spannend ist Almonty Industries, ein kanadischer Hersteller des kritischen Metalls Wolfram, welches auch in der Verteidigungsbranche stark nachgefragt wird. Zuletzt gab die Aktie deutlich auf ein attraktives Kursniveau nach.

Den vollständigen Artikel lesen ...