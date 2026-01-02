EQS-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Verkauf

Klöckner & Co schließt Verkauf von acht US-Distributionsstandorten erfolgreich ab



02.01.2026 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Abschluss der Verkäufe an Russel Metals und Service Steel Warehouse

Transaktionen waren Teil der erfolgreichen Umsetzung der Unternehmensstrategie

Umsatzanteil aus höherwertigem Geschäft und Service-Center-Geschäft wird weiter steigen Düsseldorf, 2. Januar 2026 - Klöckner & Co hat den Verkauf von insgesamt acht Distributionsstandorten der US-Tochtergesellschaft Kloeckner Metals Corporation erfolgreich abgeschlossen. Am 31. Dezember 2025 wurden sieben Standorte an Russel Metals übertragen. Der Verkauf eines weiteren Distributionsstandorts in Amarillo (Texas) an Service Steel Warehouse wurde ebenfalls bereits im Dezember 2025 abgeschlossen.



"Durch die beiden Verkäufe haben wir uns noch stärker auf das höherwertige Geschäft und das Service-Center-Geschäft fokussiert. Das war ein weiterer konsequenter Schritt auf dem Weg der erfolgreichen Umsetzung unserer Strategie. Bis zum Jahr 2030 wollen wir uns als führender Metallverarbeiter und führendes Service-Center-Unternehmen in Nordamerika und Europa etablieren und dabei unsere Profitabilität zu einer der höchsten in unserer Branche entwickeln." Guido Kerkhoff

CEO Klöckner & Co SE

Exklusive der acht Distributionsstandorte lag der Umsatzanteil des höherwertigen Geschäfts sowie des Service-Center-Geschäfts in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 bei 87 % und somit sechs Prozentpunkte höher als bei einer Betrachtung inklusive der Standorte. Das höherwertige Geschäft und das Service-Center-Geschäft zeichnen sich durch eine stabilere Nachfrage und höhere Profitabilität aus. Das Ertragsprofil von Klöckner & Co wurde somit weiter verbessert. Zudem hat das Unternehmen mit dem Verkauf die Möglichkeit geschaffen, Kapital aus dem Distributionsgeschäft in das höherwertige Geschäft und in das Service-Center-Geschäft umzuschichten und so seine Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten weiter zu verringern.

Über Klöckner & Co: Klöckner & Co ist heute einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metallverarbeiter und eines der führenden Service-Center-Unternehmen. Mit einem Distributions- und Servicenetz von rund 110 Lager- und Anarbeitungsstandorten, vor allem in Nordamerika und der DACH-Region bedient Klöckner & Co über 60.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,6 Mrd. €. Mit einer konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie strebt Klöckner & Co an, das führende Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in Nordamerika und Europa zu werden. Im Fokus stehen dabei die weitere gezielte Expansion des Service-Center- und höherwertigen Geschäfts, die Diversifizierung des Produkt- und Serviceportfolios sowie die Integration weiterer CO 2 -reduzierter Lösungen unter der Dachmarke Nexigen. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576

Kontakt: Presse

Christian Pokropp - Pressesprecher

Head of Corporate Communications | Head of Group HR +49 211 88245-360

christian.pokropp@kloeckner.com

Investoren

Fabian Joseph

Head of Investor Relations +49 211 88245-488

fabian.joseph@kloeckner.com



02.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News