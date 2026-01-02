EQS-News: Klöckner & Co SE
Düsseldorf, 2. Januar 2026 - Klöckner & Co hat den Verkauf von insgesamt acht Distributionsstandorten der US-Tochtergesellschaft Kloeckner Metals Corporation erfolgreich abgeschlossen. Am 31. Dezember 2025 wurden sieben Standorte an Russel Metals übertragen. Der Verkauf eines weiteren Distributionsstandorts in Amarillo (Texas) an Service Steel Warehouse wurde ebenfalls bereits im Dezember 2025 abgeschlossen.
Über Klöckner & Co:
Klöckner & Co ist heute einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metallverarbeiter und eines der führenden Service-Center-Unternehmen. Mit einem Distributions- und Servicenetz von rund 110 Lager- und Anarbeitungsstandorten, vor allem in Nordamerika und der DACH-Region bedient Klöckner & Co über 60.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,6 Mrd. €. Mit einer konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie strebt Klöckner & Co an, das führende Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in Nordamerika und Europa zu werden. Im Fokus stehen dabei die weitere gezielte Expansion des Service-Center- und höherwertigen Geschäfts, die Diversifizierung des Produkt- und Serviceportfolios sowie die Integration weiterer CO2-reduzierter Lösungen unter der Dachmarke Nexigen.
Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet.
