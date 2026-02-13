Klöckner & Co SE ist die Richtung klar: Vorstand und Aufsichtsrat haben ihre gemeinsame begründete Stellungnahme veröffentlicht - und empfehlen den Aktionären ausdrücklich, das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von Worthington Steel anzunehmen und die Aktien anzudienen. In die Bewertung flossen auch Fairness- bzw. Angemessenheitsbeurteilungen der Berater Goldman Sachs Bank Europe SE (Vorstand) und Deutsche Bank (Aufsichtsrat) ein. Brisant für die Annahmequote: Die Vorstandsmitglieder wollen ihre eigenen Aktien vollständig andienen - und noch wichtiger: Der Großaktionär SWOCTEM GmbH hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
