Die Übernahme des Stahlhändlers Klöckner & Co schreitet voran: Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat ihren Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots des US-Konzerns Worthington Steel. Im Januar wurde es offiziell: Worthington Steel bietet im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots 11,00 Euro in bar je Aktie. Der implizite Unternehmenswert liegt bei rund 2,1 Milliarden Euro beziehungsweise 2,4 Milliarden Dollar (DER AKTIONÄR berichtete).Vorstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
