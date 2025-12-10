Silber und Gold im Rampenlicht: Warum Analysten Sun Silver und Tesoro Gold positiv einschätzen

Anzeige / Werbung

Während die Edelmetallmärkte wieder an Dynamik gewinnen, rücken zwei ASX-Entwickler - Sun Silver (ISIN: AU000033047) und Tesoro Gold (ISIN: AU0000429847) - zunehmend in den Fokus von Analysten, die beide Unternehmen für besonders beachtenswert halten. Ihre jüngsten Research-Berichte verweisen nicht nur auf Rückenwind durch die Rohstoffmärkte, sondern auch auf Unternehmensentwicklungen, die sich zu einem Zeitpunkt verstärken, an dem Investoren nach skalierbaren und vorteilhaft gelegenen Assets suchen.

Veränderungen im Edelmetallsektor

Das Investmentumfeld für Gold und Silber befindet sich erneut im Wandel. Die industrielle Bedeutung von Silber - von Solarenergie bis Elektronik - tritt deutlicher hervor, während Gold in einer Welt geprägt von Währungsvolatilität und geopolitischer Unsicherheit weiterhin Kapital anzieht. Entwickler mit stabilen Rechtsräumen und einem klaren Pfad zu Ressourcenwachstum finden zunehmend wieder Gehör.

Sun Silver: Eine Größenstory mit strategischer Dimension

In seinem Initiierungsbericht vom 25. August 2025, "Sun Silver Limited: ASX's largest pre-production primary silver asset", hebt East Coast Research hervor, was Sun Silver auszeichnet: die enorme Größe des Hauptprojekts und dessen Lage in einer US-Tier-1-Jurisdiktion. Die Analysten beschreiben Maverick Springs als "das größte primäre Silberprojekt vor Produktionsbeginn, das an der ASX gelistet ist", untermauert durch eine Ressourcenbasis, die ihrer Ansicht nach die "Entwicklungsambitionen beschleunigen" könnte - in einem Markt, in dem große Silbervorkommen selten geworden sind.

Auffällig ist im Bericht nicht ein einzelner Bohrabschnitt oder Analysewert, sondern ein übergeordnetes Argument: Maverick Springs verschafft Sun Silver optionalen Handlungsspielraum. Die Größe der Lagerstätte, der Standort in Nevada und die Exposition gegenüber Silber und Antimon - einem in den USA kritischen Mineral - positionieren das Unternehmen innerhalb größerer Diskussionen über Versorgungssicherheit. Laut den Analysten schafft das Vorkommen von Antimon eine zusätzliche strategische Ebene, die das Projekt mit US-Prioritäten einer inländischen Rohstoffversorgung in Einklang bringt.

Das Bewertungsmodell weist auf eine wahrgenommene Lücke zwischen dem Projektumfang und der aktuellen Marktbewertung des Unternehmens hin; die Aktie handele auf Niveaus, die aus Analystensicht das übergeordnete Potenzial des Assets noch nicht widerspiegeln.

Tesoro Gold: Ein sich entwickelndes Distriktprojekt in Chile

Tesoro Gold wird im Morgans-Financial-Bericht vom 18. November 2025, "Tesoro Gold: Momentum Building", ganz anders dargestellt. Während Sun Silver ein Beispiel für Größe und Standortvorteile ist, beschreibt Morgans Tesoro als ein entstehendes Distriktprojekt in Chiles Atacama-Region. Die Analysten schreiben: "TSO bleibt unser Top-Gold-Pick in den Amerikas" - und verweisen auf eine Kombination aus Ressourcenwachstum, verbesserter Projektdefinition und einer Lage, die sie als "strategisch günstig mit bestehender Infrastruktur" bezeichnen.

Der Bericht hebt Tesoros Rolle als Besitzer des ersten intrusion-bezogenen Goldsystems in Chile hervor - eine geologische Klassifikation, die historisch mit Multi-Deposit-Gürteln und langlebigen Produktionskorridoren verbunden ist. Morgans merkt an, dass das Unternehmen weiterhin mit einem Abschlag gegenüber vergleichbaren Entwicklern bewertet werde: Es handelt zu A$54/oz gegenüber einem Peer-Durchschnitt von A$176/oz - eine Spanne, die ihrer Ansicht nach Spielraum für eine Neubewertung bietet, sobald die Arbeitsprogramme fortschreiten.

Zudem charakterisieren sie das El-Zorro-Projekt nicht als ein Einzelvorkommen, sondern als einen 20-km-Korridor mit mehreren Zielgebieten, die weiteres Wachstum ermöglichen könnten: "Potenzial auf Distriktmaßstab… mit zahlreichen mineralisierten Intrusivkörpern, die weiterer Untersuchungen bedürfen."

Ein Markt, der die Entwicklungspipeline neu bewertet

Analysten beider Unternehmen verweisen auf ein übergeordnetes Thema: Der Markt beginnt, Entwickler zu bevorzugen, deren Assets Größe, Standortvorteile und die Fähigkeit zu signifikanter Weiterentwicklung durch systematische Exploration vereinen.

Sun Silver bietet Exposure zu Silber sowie einen strategischen Zugang zu kritischen Mineralien zu einem Zeitpunkt, an dem sich westliche Lieferketten verändern. Tesoro Gold wiederum schafft einen frühen Zugang zu einem potenziell entstehenden neuen Golddistrikt in Chile.

