BMW wechselt seinen CEO: Produktionschef Milan Nedeljkovic übernimmt im Mai kommenden Jahres den Vorstandsvorsitz. Oliver Zipse verlässt den Autobauer damit nach Plan. Mit Nedeljkovic kommt ein Mann, der das Unternehmen bestens kennt. Welche Expertise er mitbringt und welche Aufgaben nun im Mittelpunkt stehen.BMW stellt die Weichen für das nächste Jahrzehnt und übergibt das Steuer an Milan Nedeljkovic. Der 56 Jahre alte Manager war bisher Produktionschef und folgt im Mai 2026 auf Oliver Zipse, der ...

