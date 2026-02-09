Die BMW Group und E.ON gehen nach der Ankündigung des ihres kommerziellen Vehicle-to-Grid-Angebots (V2G) im September 2025 nun den nächsten Schritt: Ab sofort können Privatkundinnen und -kunden das vollständige Produktpaket bestellen. Dieses besteht aus der BMW Wallbox Professional, dem V2G-Stromtarif von E.ON (E.ON ÖkoStrom Home & Drive V2G mit Einspeise-Vertrag) und - sofern noch nicht vorhanden - einem intelligenten Messsystem (Smart Meter), wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net