BMW und Eon bringen ein gemeinsames Angebot für bidirektionales Laden an den Start. Das Paket aus Wallbox, Stromtarif und Bonusmodell zählt zu den bislang wenigen kommerziellen V2G-Angeboten für Privatkunden in Deutschland. BMW und Eon bringen ein gemeinsames Angebot für bidirektionales Laden auf den Markt. Sogenannte Vehicle-to-Grid-Lösungen waren bisher meist auf Pilotprojekte oder zeitlich und regional begrenzte Testbetriebe beschränkt. Mit dem neuen Angebot geht es auch für Privatkundinnen und -kunden nun in die kommerzielle Phase. Das Angebot kommt als Produktpaket und umfasst die BMW Wallbox ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland