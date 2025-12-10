Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 10.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Neuer Lithium-Schock: China-Mine bleibt dicht - Lithiumpreise explodieren
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
09.12.25 | 09:05
7,750 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,7008,00008:36
PR Newswire
10.12.2025 08:06 Uhr
93 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 10

Bodycotewww.bodycote.com

10 December 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

9 December 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

43,966

Highest price paid per share (pence per share):

685.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

677.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

681.88p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,837,826 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,472,578 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,618,346 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

19

682

09/12/2025 08:05:52

00503511027TRLO1.1.1

XLON

56

682

09/12/2025 08:05:52

00503511026TRLO1.1.1

XLON

114

682

09/12/2025 08:05:52

00503511028TRLO1.1.1

XLON

16

685

09/12/2025 08:07:29

00503511683TRLO1.1.1

TRQX

37

682.5

09/12/2025 08:08:21

00503512030TRLO1.1.1

CHIX

143

681.5

09/12/2025 08:11:05

00503513206TRLO1.1.1

XLON

118

681.5

09/12/2025 08:15:03

00503514651TRLO1.1.1

BATE

211

681.5

09/12/2025 08:15:13

00503514733TRLO1.1.1

XLON

29

682.5

09/12/2025 08:15:56

00503514970TRLO1.1.1

CHIX

65

682

09/12/2025 08:21:34

00503516637TRLO1.1.1

XLON

73

682

09/12/2025 08:21:34

00503516638TRLO1.1.1

XLON

11

682

09/12/2025 08:25:39

00503517871TRLO1.1.1

XLON

34

682

09/12/2025 08:26:54

00503518199TRLO1.1.1

CHIX

20

682

09/12/2025 08:27:02

00503518237TRLO1.1.1

XLON

30

681

09/12/2025 08:32:36

00503519748TRLO1.1.1

XLON

3

681.5

09/12/2025 08:32:36

00503519750TRLO1.1.1

XLON

31

681.5

09/12/2025 08:32:36

00503519749TRLO1.1.1

XLON

65

681.5

09/12/2025 08:32:36

00503519751TRLO1.1.1

XLON

28

681.5

09/12/2025 08:32:36

00503519752TRLO1.1.1

XLON

109

682

09/12/2025 08:37:09

00503521005TRLO1.1.1

BATE

19

683

09/12/2025 08:40:26

00503521910TRLO1.1.1

XLON

65

683

09/12/2025 08:40:26

00503521909TRLO1.1.1

XLON

137

683

09/12/2025 08:40:27

00503521911TRLO1.1.1

XLON

6

683

09/12/2025 08:40:31

00503521926TRLO1.1.1

CHIX

34

683

09/12/2025 08:40:31

00503521925TRLO1.1.1

CHIX

19

683

09/12/2025 08:43:13

00503522819TRLO1.1.1

XLON

65

683

09/12/2025 08:43:13

00503522818TRLO1.1.1

XLON

84

683

09/12/2025 08:43:13

00503522820TRLO1.1.1

XLON

34

683

09/12/2025 08:44:29

00503523415TRLO1.1.1

CHIX

99

682

09/12/2025 08:44:44

00503523480TRLO1.1.1

BATE

182

681.5

09/12/2025 08:47:10

00503524420TRLO1.1.1

XLON

92

682

09/12/2025 08:49:21

00503525030TRLO1.1.1

BATE

31

682

09/12/2025 08:49:55

00503525210TRLO1.1.1

CHIX

157

681.5

09/12/2025 08:51:50

00503525805TRLO1.1.1

XLON

54

682

09/12/2025 08:56:21

00503526991TRLO1.1.1

BATE

48

682

09/12/2025 08:56:21

00503526992TRLO1.1.1

BATE

3

682

09/12/2025 08:56:41

00503527104TRLO1.1.1

XLON

264

682

09/12/2025 08:56:41

00503527103TRLO1.1.1

XLON

31

681.5

09/12/2025 08:57:35

00503527408TRLO1.1.1

CHIX

192

681.5

09/12/2025 08:58:58

00503527729TRLO1.1.1

XLON

35

681.5

09/12/2025 09:00:03

00503528035TRLO1.1.1

CHIX

21

680.5

09/12/2025 09:00:51

00503528307TRLO1.1.1

AQXE

63

680.5

09/12/2025 09:00:51

00503528308TRLO1.1.1

AQXE

57

680.5

09/12/2025 09:21:28

00503533988TRLO1.1.1

XLON

134

680.5

09/12/2025 09:21:28

00503533987TRLO1.1.1

XLON

20

681

09/12/2025 09:23:42

00503534401TRLO1.1.1

AQXE

116

680.5

09/12/2025 09:23:43

00503534402TRLO1.1.1

BATE

38

680.5

09/12/2025 09:23:50

00503534437TRLO1.1.1

CHIX

139

680

09/12/2025 09:23:50

00503534438TRLO1.1.1

XLON

60

680

09/12/2025 09:28:10

00503535380TRLO1.1.1

XLON

72

680

09/12/2025 09:28:10

00503535381TRLO1.1.1

XLON

19

681

09/12/2025 09:31:49

00503536250TRLO1.1.1

AQXE

39

680.5

09/12/2025 09:32:02

00503536282TRLO1.1.1

CHIX

19

680.5

09/12/2025 09:32:17

00503536346TRLO1.1.1

TRQX

30

680.5

09/12/2025 09:33:28

00503536609TRLO1.1.1

BATE

242

680.5

09/12/2025 09:36:19

00503537398TRLO1.1.1

XLON

97

680.5

09/12/2025 09:37:21

00503537681TRLO1.1.1

BATE

157

680.5

09/12/2025 09:39:10

00503538194TRLO1.1.1

XLON

193

681.5

09/12/2025 09:53:37

00503542156TRLO1.1.1

XLON

40

681.5

09/12/2025 10:00:21

00503544556TRLO1.1.1

CHIX

61

681.5

09/12/2025 10:01:03

00503544701TRLO1.1.1

BATE

74

681.5

09/12/2025 10:01:03

00503544700TRLO1.1.1

BATE

195

681

09/12/2025 10:02:26

00503545038TRLO1.1.1

XLON

36

682

09/12/2025 10:11:00

00503546870TRLO1.1.1

CHIX

131

681.5

09/12/2025 10:13:36

00503547389TRLO1.1.1

BATE

7

681.5

09/12/2025 10:13:36

00503547390TRLO1.1.1

XLON

44

681.5

09/12/2025 10:13:36

00503547391TRLO1.1.1

XLON

143

681.5

09/12/2025 10:13:36

00503547392TRLO1.1.1

XLON

166

681.5

09/12/2025 10:15:35

00503547796TRLO1.1.1

XLON

29

682

09/12/2025 10:19:47

00503548653TRLO1.1.1

CHIX

12

682

09/12/2025 10:19:47

00503548654TRLO1.1.1

CHIX

182

681.5

09/12/2025 10:20:05

00503548712TRLO1.1.1

XLON

100

681.5

09/12/2025 10:21:40

00503549050TRLO1.1.1

BATE

108

682

09/12/2025 10:23:53

00503549475TRLO1.1.1

XLON

54

682

09/12/2025 10:23:53

00503549476TRLO1.1.1

XLON

196

682.5

09/12/2025 10:31:08

00503550610TRLO1.1.1

XLON

20

682.5

09/12/2025 10:31:27

00503550668TRLO1.1.1

TRQX

40

682.5

09/12/2025 10:31:27

00503550669TRLO1.1.1

TRQX

40

682.5

09/12/2025 10:31:42

00503550709TRLO1.1.1

CHIX

118

682.5

09/12/2025 10:32:43

00503550853TRLO1.1.1

BATE

20

682.5

09/12/2025 10:37:03

00503551568TRLO1.1.1

XLON

31

682.5

09/12/2025 10:37:03

00503551570TRLO1.1.1

XLON

60

682.5

09/12/2025 10:37:03

00503551569TRLO1.1.1

XLON

87

683

09/12/2025 10:39:20

00503552009TRLO1.1.1

XLON

54

683

09/12/2025 10:39:20

00503552011TRLO1.1.1

XLON

19

683

09/12/2025 10:40:43

00503552696TRLO1.1.1

BATE

87

683

09/12/2025 10:40:43

00503552697TRLO1.1.1

BATE

70

683.5

09/12/2025 10:42:27

00503553114TRLO1.1.1

XLON

84

683.5

09/12/2025 10:42:27

00503553115TRLO1.1.1

XLON

28

683

09/12/2025 10:43:14

00503553241TRLO1.1.1

CHIX

38

683.5

09/12/2025 10:49:55

00503554769TRLO1.1.1

CHIX

16

683.5

09/12/2025 10:51:17

00503555068TRLO1.1.1

XLON

32

683.5

09/12/2025 10:51:17

00503555069TRLO1.1.1

XLON

161

683.5

09/12/2025 10:51:17

00503555070TRLO1.1.1

XLON

18

682.5

09/12/2025 10:54:26

00503555901TRLO1.1.1

TRQX

24

682.5

09/12/2025 10:54:26

00503555900TRLO1.1.1

TRQX

16

682.5

09/12/2025 10:54:26

00503555902TRLO1.1.1

TRQX

19

682.5

09/12/2025 10:54:26

00503555904TRLO1.1.1

AQXE

95

682.5

09/12/2025 10:54:26

00503555905TRLO1.1.1

AQXE

100

682

09/12/2025 10:55:31

00503556148TRLO1.1.1

XLON

19

682.5

09/12/2025 10:55:31

00503556150TRLO1.1.1

XLON

19

682.5

09/12/2025 10:55:31

00503556151TRLO1.1.1

XLON

36

682

09/12/2025 10:57:00

00503556537TRLO1.1.1

CHIX

62

682.5

09/12/2025 11:03:34

00503558195TRLO1.1.1

XLON

116

682.5

09/12/2025 11:03:34

00503558196TRLO1.1.1

XLON

64

682.5

09/12/2025 11:09:21

00503559608TRLO1.1.1

XLON

78

682.5

09/12/2025 11:09:21

00503559609TRLO1.1.1

XLON

14

682

09/12/2025 11:09:36

00503559674TRLO1.1.1

CHIX

29

682

09/12/2025 11:09:36

00503559675TRLO1.1.1

CHIX

22

682

09/12/2025 11:09:50

00503559716TRLO1.1.1

AQXE

38

682

09/12/2025 11:09:50

00503559717TRLO1.1.1

BATE

38

682

09/12/2025 11:09:50

00503559718TRLO1.1.1

BATE

26

682.5

09/12/2025 11:09:50

00503559719TRLO1.1.1

BATE

27

682.5

09/12/2025 11:09:50

00503559720TRLO1.1.1

BATE

25

682

09/12/2025 11:16:35

00503561274TRLO1.1.1

TRQX

217

682

09/12/2025 11:16:35

00503561273TRLO1.1.1

XLON

9

682

09/12/2025 11:39:56

00503566551TRLO1.1.1

XLON

149

682

09/12/2025 11:39:56

00503566550TRLO1.1.1

XLON

208

682

09/12/2025 11:42:40

00503567087TRLO1.1.1

XLON

24

682

09/12/2025 11:43:06

00503567166TRLO1.1.1

TRQX

9

682

09/12/2025 11:43:11

00503567175TRLO1.1.1

CHIX

41

682

09/12/2025 11:43:11

00503567174TRLO1.1.1

CHIX

30

682

09/12/2025 11:44:10

00503567459TRLO1.1.1

AQXE

164

682

09/12/2025 11:44:11

00503567460TRLO1.1.1

BATE

147

682

09/12/2025 11:45:08

00503567656TRLO1.1.1

XLON

119

682

09/12/2025 11:47:02

00503568057TRLO1.1.1

XLON

11

682

09/12/2025 11:52:51

00503569183TRLO1.1.1

TRQX

13

682

09/12/2025 11:52:51

00503569184TRLO1.1.1

TRQX

158

682

09/12/2025 11:54:26

00503569482TRLO1.1.1

XLON

21

682

09/12/2025 11:55:01

00503569598TRLO1.1.1

CHIX

5

682

09/12/2025 11:55:01

00503569600TRLO1.1.1

CHIX

6

682

09/12/2025 11:55:01

00503569599TRLO1.1.1

CHIX

30

682

09/12/2025 11:56:54

00503569924TRLO1.1.1

BATE

1

682

09/12/2025 11:56:54

00503569926TRLO1.1.1

BATE

10

682

09/12/2025 11:56:54

00503569925TRLO1.1.1

BATE

71

682

09/12/2025 11:57:04

00503569957TRLO1.1.1

BATE

105

682.5

09/12/2025 11:59:42

00503570527TRLO1.1.1

XLON

75

682.5

09/12/2025 11:59:42

00503570528TRLO1.1.1

XLON

143

682.5

09/12/2025 12:03:02

00503571367TRLO1.1.1

XLON

24

682.5

09/12/2025 12:04:13

00503571659TRLO1.1.1

TRQX

40

682.5

09/12/2025 12:06:53

00503572213TRLO1.1.1

BATE

112

682.5

09/12/2025 12:06:53

00503572214TRLO1.1.1

BATE

6

682.5

09/12/2025 12:07:42

00503572447TRLO1.1.1

XLON

100

682.5

09/12/2025 12:07:42

00503572446TRLO1.1.1

XLON

41

682.5

09/12/2025 12:07:42

00503572449TRLO1.1.1

XLON

76

682.5

09/12/2025 12:07:42

00503572448TRLO1.1.1

XLON

52

682.5

09/12/2025 12:11:57

00503573503TRLO1.1.1

XLON

100

682.5

09/12/2025 12:11:57

00503573502TRLO1.1.1

XLON

9

682.5

09/12/2025 12:14:08

00503574050TRLO1.1.1

TRQX

11

682.5

09/12/2025 12:14:08

00503574049TRLO1.1.1

TRQX

28

682

09/12/2025 12:15:33

00503574414TRLO1.1.1

AQXE

58

682

09/12/2025 12:17:16

00503574772TRLO1.1.1

CHIX

22

682

09/12/2025 12:17:16

00503574773TRLO1.1.1

CHIX

39

682.5

09/12/2025 12:18:11

00503575090TRLO1.1.1

XLON

57

682.5

09/12/2025 12:18:11

00503575089TRLO1.1.1

XLON

13

682.5

09/12/2025 12:18:11

00503575092TRLO1.1.1

XLON

53

682.5

09/12/2025 12:18:11

00503575091TRLO1.1.1

XLON

53

682.5

09/12/2025 12:18:11

00503575093TRLO1.1.1

XLON

27

682.5

09/12/2025 12:18:11

00503575094TRLO1.1.1

XLON

37

682

09/12/2025 12:21:00

00503575899TRLO1.1.1

CHIX

150

682

09/12/2025 12:21:00

00503575898TRLO1.1.1

BATE

14

682

09/12/2025 12:21:00

00503575901TRLO1.1.1

AQXE

24

682

09/12/2025 12:21:00

00503575900TRLO1.1.1

AQXE

21

682

09/12/2025 12:21:10

00503575938TRLO1.1.1

XLON

97

682

09/12/2025 12:21:10

00503575939TRLO1.1.1

XLON

51

682.5

09/12/2025 12:31:10

00503578105TRLO1.1.1

CHIX

20

682.5

09/12/2025 12:31:10

00503578108TRLO1.1.1

XLON

137

682.5

09/12/2025 12:31:10

00503578107TRLO1.1.1

BATE

143

682.5

09/12/2025 12:31:10

00503578106TRLO1.1.1

BATE

27

682.5

09/12/2025 12:31:10

00503578111TRLO1.1.1

TRQX

134

682.5

09/12/2025 12:31:10

00503578109TRLO1.1.1

XLON

154

682.5

09/12/2025 12:31:10

00503578110TRLO1.1.1

XLON

24

682

09/12/2025 12:32:45

00503578495TRLO1.1.1

AQXE

24

682

09/12/2025 12:32:45

00503578496TRLO1.1.1

AQXE

156

682

09/12/2025 12:32:45

00503578497TRLO1.1.1

XLON

25

682.5

09/12/2025 12:33:03

00503578558TRLO1.1.1

TRQX

191

682

09/12/2025 12:40:47

00503580076TRLO1.1.1

XLON

47

682

09/12/2025 12:43:05

00503580638TRLO1.1.1

XLON

114

682

09/12/2025 12:43:05

00503580639TRLO1.1.1

XLON

56

682

09/12/2025 12:44:30

00503580964TRLO1.1.1

CHIX

6

682.5

09/12/2025 12:44:43

00503580996TRLO1.1.1

TRQX

23

682.5

09/12/2025 12:44:43

00503580995TRLO1.1.1

TRQX

11

682

09/12/2025 12:46:04

00503581365TRLO1.1.1

XLON

26

682

09/12/2025 12:46:04

00503581366TRLO1.1.1

XLON

127

682

09/12/2025 12:46:04

00503581368TRLO1.1.1

XLON

179

682

09/12/2025 12:46:04

00503581367TRLO1.1.1

BATE

18

680

09/12/2025 12:51:47

00503582630TRLO1.1.1

XLON

134

680

09/12/2025 12:51:47

00503582631TRLO1.1.1

XLON

27

680

09/12/2025 12:55:58

00503583632TRLO1.1.1

TRQX

61

679

09/12/2025 12:56:59

00503583936TRLO1.1.1

XLON

216

679

09/12/2025 12:56:59

00503583937TRLO1.1.1

XLON

61

680.5

09/12/2025 12:58:46

00503584466TRLO1.1.1

CHIX

107

680.5

09/12/2025 13:01:46

00503585189TRLO1.1.1

XLON

40

680.5

09/12/2025 13:01:46

00503585190TRLO1.1.1

XLON

236

680.5

09/12/2025 13:07:05

00503586546TRLO1.1.1

XLON

6

680

09/12/2025 13:07:26

00503586645TRLO1.1.1

BATE

169

680

09/12/2025 13:07:26

00503586644TRLO1.1.1

BATE

42

680.5

09/12/2025 13:10:41

00503587513TRLO1.1.1

CHIX

19

680.5

09/12/2025 13:12:12

00503587905TRLO1.1.1

XLON

192

680.5

09/12/2025 13:12:12

00503587906TRLO1.1.1

XLON

39

680.5

09/12/2025 13:18:33

00503589520TRLO1.1.1

XLON

58

680.5

09/12/2025 13:18:33

00503589522TRLO1.1.1

XLON

65

680.5

09/12/2025 13:18:33

00503589521TRLO1.1.1

XLON

14

680.5

09/12/2025 13:23:14

00503590580TRLO1.1.1

XLON

26

680.5

09/12/2025 13:23:14

00503590582TRLO1.1.1

XLON

112

680.5

09/12/2025 13:23:14

00503590581TRLO1.1.1

XLON

163

680.5

09/12/2025 13:25:55

00503591203TRLO1.1.1

BATE

61

680.5

09/12/2025 13:26:30

00503591390TRLO1.1.1

CHIX

32

680.5

09/12/2025 13:26:51

00503591448TRLO1.1.1

TRQX

68

680.5

09/12/2025 13:27:27

00503591570TRLO1.1.1

XLON

80

680.5

09/12/2025 13:27:27

00503591569TRLO1.1.1

XLON

42

680.5

09/12/2025 13:30:01

00503592177TRLO1.1.1

XLON

80

680.5

09/12/2025 13:30:01

00503592176TRLO1.1.1

XLON

48

680.5

09/12/2025 13:30:01

00503592178TRLO1.1.1

XLON

108

680.5

09/12/2025 13:30:01

00503592179TRLO1.1.1

XLON

2

680.5

09/12/2025 13:31:47

00503592728TRLO1.1.1

XLON

80

680.5

09/12/2025 13:31:47

00503592727TRLO1.1.1

XLON

31

680.5

09/12/2025 13:31:47

00503592729TRLO1.1.1

XLON

37

680.5

09/12/2025 13:31:47

00503592730TRLO1.1.1

XLON

36

679.5

09/12/2025 13:32:13

00503592826TRLO1.1.1

AQXE

84

679.5

09/12/2025 13:32:31

00503592913TRLO1.1.1

BATE

84

679.5

09/12/2025 13:32:31

00503592914TRLO1.1.1

BATE

2

679.5

09/12/2025 13:32:31

00503592915TRLO1.1.1

BATE

173

678.5

09/12/2025 13:38:24

00503594313TRLO1.1.1

XLON

194

677.5

09/12/2025 13:41:06

00503594787TRLO1.1.1

XLON

41

678

09/12/2025 13:42:34

00503595133TRLO1.1.1

BATE

150

678

09/12/2025 13:42:34

00503595134TRLO1.1.1

BATE

63

679

09/12/2025 13:43:14

00503595319TRLO1.1.1

CHIX

15

679.5

09/12/2025 13:43:20

00503595333TRLO1.1.1

AQXE

23

679.5

09/12/2025 13:43:20

00503595334TRLO1.1.1

AQXE

149

680.5

09/12/2025 13:47:32

00503596320TRLO1.1.1

XLON

185

680.5

09/12/2025 13:47:32

00503596321TRLO1.1.1

XLON

45

680.5

09/12/2025 13:47:32

00503596322TRLO1.1.1

XLON

151

680.5

09/12/2025 13:48:01

00503596424TRLO1.1.1

BATE

78

681

09/12/2025 13:51:08

00503597190TRLO1.1.1

XLON

244

681

09/12/2025 13:52:23

00503597446TRLO1.1.1

XLON

34

680.5

09/12/2025 13:52:23

00503597447TRLO1.1.1

AQXE

67

680

09/12/2025 13:52:24

00503597448TRLO1.1.1

CHIX

236

680

09/12/2025 13:54:21

00503597832TRLO1.1.1

XLON

36

679.5

09/12/2025 13:55:24

00503598251TRLO1.1.1

TRQX

36

679.5

09/12/2025 13:55:24

00503598252TRLO1.1.1

TRQX

27

680.5

09/12/2025 13:59:14

00503599137TRLO1.1.1

AQXE

78

680.5

09/12/2025 14:04:05

00503600381TRLO1.1.1

CHIX

138

680.5

09/12/2025 14:04:05

00503600379TRLO1.1.1

BATE

160

680.5

09/12/2025 14:04:05

00503600380TRLO1.1.1

BATE

2

680.5

09/12/2025 14:04:05

00503600383TRLO1.1.1

XLON

184

680.5

09/12/2025 14:04:05

00503600384TRLO1.1.1

XLON

350

680.5

09/12/2025 14:04:05

00503600382TRLO1.1.1

XLON

31

680.5

09/12/2025 14:04:34

00503600504TRLO1.1.1

TRQX

201

680.5

09/12/2025 14:06:19

00503600919TRLO1.1.1

XLON

143

680.5

09/12/2025 14:08:32

00503601619TRLO1.1.1

XLON

14

680.5

09/12/2025 14:08:50

00503601707TRLO1.1.1

TRQX

19

680.5

09/12/2025 14:08:50

00503601706TRLO1.1.1

TRQX

29

680

09/12/2025 14:08:56

00503601728TRLO1.1.1

AQXE

70

679.5

09/12/2025 14:09:46

00503601935TRLO1.1.1

CHIX

154

680

09/12/2025 14:11:23

00503602341TRLO1.1.1

XLON

180

680

09/12/2025 14:12:52

00503602723TRLO1.1.1

BATE

167

680

09/12/2025 14:12:52

00503602724TRLO1.1.1

XLON

32

680

09/12/2025 14:12:52

00503602725TRLO1.1.1

AQXE

11

681.5

09/12/2025 14:24:01

00503605676TRLO1.1.1

XLON

61

681.5

09/12/2025 14:24:08

00503605707TRLO1.1.1

XLON

90

681.5

09/12/2025 14:24:08

00503605709TRLO1.1.1

XLON

173

681.5

09/12/2025 14:24:08

00503605708TRLO1.1.1

BATE

162

681.5

09/12/2025 14:24:08

00503605710TRLO1.1.1

XLON

174

681.5

09/12/2025 14:24:08

00503605711TRLO1.1.1

XLON

54

681.5

09/12/2025 14:29:14

00503607218TRLO1.1.1

XLON

27

681.5

09/12/2025 14:29:14

00503607220TRLO1.1.1

XLON

111

681.5

09/12/2025 14:29:14

00503607219TRLO1.1.1

XLON

153

683

09/12/2025 14:32:08

00503613565TRLO1.1.1

XLON

5

683

09/12/2025 14:32:08

00503613567TRLO1.1.1

XLON

28

683

09/12/2025 14:32:08

00503613566TRLO1.1.1

XLON

31

683

09/12/2025 14:34:27

00503616269TRLO1.1.1

XLON

122

683

09/12/2025 14:34:27

00503616268TRLO1.1.1

XLON

64

683

09/12/2025 14:36:22

00503618190TRLO1.1.1

XLON

133

683

09/12/2025 14:36:22

00503618191TRLO1.1.1

XLON

52

683

09/12/2025 14:37:48

00503619461TRLO1.1.1

BATE

136

683

09/12/2025 14:37:48

00503619460TRLO1.1.1

BATE

25

683

09/12/2025 14:38:44

00503620868TRLO1.1.1

XLON

111

683

09/12/2025 14:38:44

00503620867TRLO1.1.1

XLON

170

684.5

09/12/2025 14:49:42

00503628333TRLO1.1.1

XLON

11

684.5

09/12/2025 14:52:04

00503630153TRLO1.1.1

XLON

179

684.5

09/12/2025 14:52:04

00503630152TRLO1.1.1

BATE

5

684.5

09/12/2025 14:52:04

00503630155TRLO1.1.1

XLON

5

684.5

09/12/2025 14:52:04

00503630157TRLO1.1.1

XLON

153

684.5

09/12/2025 14:52:04

00503630154TRLO1.1.1

XLON

168

684.5

09/12/2025 14:52:04

00503630156TRLO1.1.1

XLON

153

684.5

09/12/2025 14:52:04

00503630158TRLO1.1.1

XLON

11

684.5

09/12/2025 14:53:00

00503631931TRLO1.1.1

XLON

90

685.5

09/12/2025 14:54:57

00503633741TRLO1.1.1

XLON

103

685.5

09/12/2025 14:54:57

00503633742TRLO1.1.1

XLON

193

685.5

09/12/2025 14:59:02

00503635685TRLO1.1.1

XLON

250

685.5

09/12/2025 14:59:02

00503635686TRLO1.1.1

XLON

259

685.5

09/12/2025 14:59:02

00503635687TRLO1.1.1

XLON

188

685.5

09/12/2025 14:59:02

00503635688TRLO1.1.1

XLON

88

685.5

09/12/2025 14:59:08

00503635760TRLO1.1.1

CHIX

42

685

09/12/2025 14:59:31

00503635903TRLO1.1.1

BATE

137

685

09/12/2025 14:59:31

00503635902TRLO1.1.1

BATE

44

685.5

09/12/2025 15:01:27

00503636840TRLO1.1.1

XLON

16

685.5

09/12/2025 15:03:05

00503637551TRLO1.1.1

CHIX

88

685.5

09/12/2025 15:03:05

00503637550TRLO1.1.1

CHIX

96

685.5

09/12/2025 15:03:05

00503637552TRLO1.1.1

CHIX

189

685.5

09/12/2025 15:03:05

00503637553TRLO1.1.1

XLON

189

685.5

09/12/2025 15:03:05

00503637554TRLO1.1.1

XLON

276

685.5

09/12/2025 15:03:05

00503637555TRLO1.1.1

XLON

116

685

09/12/2025 15:03:05

00503637556TRLO1.1.1

BATE

156

685

09/12/2025 15:03:05

00503637557TRLO1.1.1

BATE

194

685

09/12/2025 15:03:05

00503637558TRLO1.1.1

BATE

22

685

09/12/2025 15:03:05

00503637559TRLO1.1.1

TRQX

43

685

09/12/2025 15:03:05

00503637560TRLO1.1.1

TRQX

21

685

09/12/2025 15:03:05

00503637561TRLO1.1.1

TRQX

47

685

09/12/2025 15:03:05

00503637562TRLO1.1.1

TRQX

54

684

09/12/2025 15:03:55

00503638028TRLO1.1.1

AQXE

54

684

09/12/2025 15:03:55

00503638029TRLO1.1.1

AQXE

46

684

09/12/2025 15:03:55

00503638030TRLO1.1.1

AQXE

180

684

09/12/2025 15:03:55

00503638031TRLO1.1.1

XLON

147

682.5

09/12/2025 15:05:34

00503640787TRLO1.1.1

XLON

84

683

09/12/2025 15:06:29

00503641484TRLO1.1.1

CHIX

47

683

09/12/2025 15:07:09

00503641992TRLO1.1.1

TRQX

74

683

09/12/2025 15:07:16

00503642058TRLO1.1.1

XLON

76

683

09/12/2025 15:07:16

00503642059TRLO1.1.1

XLON

36

683

09/12/2025 15:07:29

00503642216TRLO1.1.1

XLON

26

683

09/12/2025 15:07:29

00503642218TRLO1.1.1

XLON

139

683

09/12/2025 15:07:29

00503642217TRLO1.1.1

XLON

43

683

09/12/2025 15:09:34

00503643707TRLO1.1.1

XLON

144

683

09/12/2025 15:09:34

00503643708TRLO1.1.1

XLON

26

682.5

09/12/2025 15:10:09

00503644013TRLO1.1.1

BATE

29

683.5

09/12/2025 15:10:15

00503644072TRLO1.1.1

AQXE

21

684

09/12/2025 15:10:15

00503644073TRLO1.1.1

AQXE

134

682.5

09/12/2025 15:10:15

00503644074TRLO1.1.1

BATE

160

682.5

09/12/2025 15:10:15

00503644075TRLO1.1.1

BATE

152

682

09/12/2025 15:10:19

00503644130TRLO1.1.1

XLON

18

682.5

09/12/2025 15:11:43

00503644952TRLO1.1.1

XLON

175

682.5

09/12/2025 15:11:43

00503644953TRLO1.1.1

XLON

45

682.5

09/12/2025 15:11:50

00503644985TRLO1.1.1

TRQX

68

682.5

09/12/2025 15:12:39

00503645548TRLO1.1.1

CHIX

196

682.5

09/12/2025 15:14:01

00503646083TRLO1.1.1

XLON

165

682

09/12/2025 15:14:06

00503646131TRLO1.1.1

BATE

70

682.5

09/12/2025 15:15:48

00503646843TRLO1.1.1

XLON

97

682.5

09/12/2025 15:15:48

00503646844TRLO1.1.1

XLON

40

682.5

09/12/2025 15:15:49

00503646858TRLO1.1.1

TRQX

156

682

09/12/2025 15:16:16

00503647174TRLO1.1.1

BATE

47

682

09/12/2025 15:16:36

00503647348TRLO1.1.1

AQXE

91

682

09/12/2025 15:16:56

00503647479TRLO1.1.1

CHIX

18

681.5

09/12/2025 15:18:16

00503648185TRLO1.1.1

BATE

18

682

09/12/2025 15:18:52

00503648404TRLO1.1.1

AQXE

19

682

09/12/2025 15:18:52

00503648405TRLO1.1.1

AQXE

11

682.5

09/12/2025 15:19:24

00503648771TRLO1.1.1

TRQX

30

682.5

09/12/2025 15:19:24

00503648772TRLO1.1.1

TRQX

177

681.5

09/12/2025 15:20:43

00503649497TRLO1.1.1

BATE

197

681.5

09/12/2025 15:20:43

00503649498TRLO1.1.1

BATE

11

681.5

09/12/2025 15:20:43

00503649500TRLO1.1.1

XLON

167

681.5

09/12/2025 15:20:43

00503649499TRLO1.1.1

XLON

743

681.5

09/12/2025 15:20:43

00503649501TRLO1.1.1

XLON

98

681.5

09/12/2025 15:22:35

00503650273TRLO1.1.1

CHIX

70

681.5

09/12/2025 15:22:43

00503650313TRLO1.1.1

XLON

100

681.5

09/12/2025 15:22:43

00503650314TRLO1.1.1

XLON

16

681.5

09/12/2025 15:22:43

00503650315TRLO1.1.1

XLON

44

682

09/12/2025 15:22:58

00503650369TRLO1.1.1

TRQX

36

682

09/12/2025 15:23:09

00503650463TRLO1.1.1

AQXE

12

682

09/12/2025 15:23:09

00503650464TRLO1.1.1

AQXE

90

682

09/12/2025 15:24:23

00503650883TRLO1.1.1

CHIX

156

682

09/12/2025 15:25:26

00503651448TRLO1.1.1

BATE

171

682

09/12/2025 15:25:26

00503651449TRLO1.1.1

BATE

31

682

09/12/2025 15:25:26

00503651451TRLO1.1.1

XLON

279

682

09/12/2025 15:25:26

00503651450TRLO1.1.1

XLON

463

682

09/12/2025 15:25:26

00503651452TRLO1.1.1

XLON

197

682

09/12/2025 15:25:26

00503651453TRLO1.1.1

XLON

22

682.5

09/12/2025 15:26:57

00503652182TRLO1.1.1

XLON

146

682.5

09/12/2025 15:26:57

00503652181TRLO1.1.1

XLON

42

682.5

09/12/2025 15:27:09

00503652261TRLO1.1.1

TRQX

200

683

09/12/2025 15:31:04

00503653687TRLO1.1.1

XLON

27

683

09/12/2025 15:31:12

00503653728TRLO1.1.1

BATE

56

683

09/12/2025 15:31:12

00503653729TRLO1.1.1

BATE

102

683

09/12/2025 15:31:12

00503653730TRLO1.1.1

BATE

185

682.5

09/12/2025 15:32:20

00503654436TRLO1.1.1

XLON

151

683

09/12/2025 15:33:28

00503654955TRLO1.1.1

BATE

2

683

09/12/2025 15:35:01

00503655446TRLO1.1.1

AQXE

54

683

09/12/2025 15:35:01

00503655447TRLO1.1.1

AQXE

40

683

09/12/2025 15:35:01

00503655449TRLO1.1.1

AQXE

89

683

09/12/2025 15:35:01

00503655448TRLO1.1.1

CHIX

161

683

09/12/2025 15:35:01

00503655450TRLO1.1.1

XLON

263

683

09/12/2025 15:35:01

00503655451TRLO1.1.1

XLON

169

682.5

09/12/2025 15:37:51

00503656672TRLO1.1.1

XLON

154

683

09/12/2025 15:37:51

00503656671TRLO1.1.1

BATE

40

682.5

09/12/2025 15:37:51

00503656673TRLO1.1.1

TRQX

38

682.5

09/12/2025 15:38:24

00503656868TRLO1.1.1

AQXE

102

682.5

09/12/2025 15:39:00

00503657036TRLO1.1.1

CHIX

96

682

09/12/2025 15:39:18

00503657163TRLO1.1.1

XLON

20

682.5

09/12/2025 15:41:48

00503658266TRLO1.1.1

XLON

111

682.5

09/12/2025 15:41:48

00503658267TRLO1.1.1

XLON

4

682.5

09/12/2025 15:41:48

00503658269TRLO1.1.1

XLON

60

682.5

09/12/2025 15:41:48

00503658268TRLO1.1.1

XLON

26

682.5

09/12/2025 15:43:41

00503658818TRLO1.1.1

BATE

153

682.5

09/12/2025 15:43:41

00503658819TRLO1.1.1

BATE

87

682

09/12/2025 15:43:46

00503658838TRLO1.1.1

XLON

84

682

09/12/2025 15:43:46

00503658839TRLO1.1.1

XLON

38

682.5

09/12/2025 15:44:08

00503658934TRLO1.1.1

TRQX

101

682.5

09/12/2025 15:45:33

00503659682TRLO1.1.1

XLON

64

682.5

09/12/2025 15:45:33

00503659683TRLO1.1.1

XLON

197

682.5

09/12/2025 15:45:33

00503659684TRLO1.1.1

XLON

80

682.5

09/12/2025 15:46:43

00503660148TRLO1.1.1

CHIX

4

682.5

09/12/2025 15:47:44

00503660756TRLO1.1.1

XLON

74

682.5

09/12/2025 15:47:44

00503660754TRLO1.1.1

XLON

111

682.5

09/12/2025 15:47:44

00503660755TRLO1.1.1

XLON

47

682

09/12/2025 15:48:51

00503661801TRLO1.1.1

AQXE

43

682.5

09/12/2025 15:49:41

00503662395TRLO1.1.1

BATE

152

682.5

09/12/2025 15:49:41

00503662397TRLO1.1.1

BATE

74

682.5

09/12/2025 15:49:47

00503662459TRLO1.1.1

XLON

111

682.5

09/12/2025 15:49:47

00503662460TRLO1.1.1

XLON

10

682.5

09/12/2025 15:49:47

00503662461TRLO1.1.1

XLON

45

682.5

09/12/2025 15:50:54

00503662856TRLO1.1.1

TRQX

64

682.5

09/12/2025 15:51:36

00503663221TRLO1.1.1

XLON

111

682.5

09/12/2025 15:51:36

00503663222TRLO1.1.1

XLON

52

682.5

09/12/2025 15:51:36

00503663223TRLO1.1.1

XLON

16

682.5

09/12/2025 15:51:57

00503663447TRLO1.1.1

BATE

145

682.5

09/12/2025 15:51:57

00503663448TRLO1.1.1

BATE

100

682.5

09/12/2025 15:53:20

00503664156TRLO1.1.1

CHIX

144

682.5

09/12/2025 15:53:20

00503664157TRLO1.1.1

XLON

181

682.5

09/12/2025 15:53:20

00503664158TRLO1.1.1

XLON

47

682.5

09/12/2025 15:54:17

00503664588TRLO1.1.1

TRQX

44

682

09/12/2025 15:54:41

00503664901TRLO1.1.1

AQXE

179

682

09/12/2025 15:55:36

00503665363TRLO1.1.1

XLON

170

682

09/12/2025 15:56:00

00503665485TRLO1.1.1

BATE

39

682

09/12/2025 15:56:57

00503665936TRLO1.1.1

AQXE

155

681.5

09/12/2025 15:57:11

00503666041TRLO1.1.1

XLON

87

682.5

09/12/2025 15:59:05

00503666870TRLO1.1.1

CHIX

14

682.5

09/12/2025 16:00:09

00503667454TRLO1.1.1

TRQX

105

682.5

09/12/2025 16:00:09

00503667453TRLO1.1.1

XLON

118

682.5

09/12/2025 16:00:09

00503667452TRLO1.1.1

XLON

141

682.5

09/12/2025 16:00:11

00503667462TRLO1.1.1

BATE

26

682.5

09/12/2025 16:00:39

00503667749TRLO1.1.1

TRQX

189

682.5

09/12/2025 16:02:02

00503668439TRLO1.1.1

XLON

174

682

09/12/2025 16:02:02

00503668440TRLO1.1.1

XLON

22

682.5

09/12/2025 16:04:08

00503669415TRLO1.1.1

AQXE

22

682.5

09/12/2025 16:04:08

00503669416TRLO1.1.1

AQXE

134

682.5

09/12/2025 16:04:15

00503669456TRLO1.1.1

BATE

83

682.5

09/12/2025 16:04:30

00503669601TRLO1.1.1

CHIX

163

682.5

09/12/2025 16:04:34

00503669631TRLO1.1.1

XLON

43

682.5

09/12/2025 16:05:41

00503670270TRLO1.1.1

TRQX

18

682.5

09/12/2025 16:06:08

00503670487TRLO1.1.1

BATE

151

682.5

09/12/2025 16:06:08

00503670488TRLO1.1.1

BATE

182

682.5

09/12/2025 16:06:30

00503670692TRLO1.1.1

XLON

73

682.5

09/12/2025 16:08:29

00503671749TRLO1.1.1

XLON

465

682.5

09/12/2025 16:08:34

00503671784TRLO1.1.1

XLON

43

682.5

09/12/2025 16:09:36

00503672356TRLO1.1.1

TRQX

11

682.5

09/12/2025 16:09:39

00503672373TRLO1.1.1

CHIX

81

682.5

09/12/2025 16:09:39

00503672374TRLO1.1.1

CHIX

11

682.5

09/12/2025 16:09:49

00503672471TRLO1.1.1

AQXE

31

682.5

09/12/2025 16:09:49

00503672472TRLO1.1.1

AQXE

188

682.5

09/12/2025 16:09:50

00503672480TRLO1.1.1

BATE

299

682

09/12/2025 16:10:30

00503673161TRLO1.1.1

XLON

26

682

09/12/2025 16:12:43

00503674466TRLO1.1.1

XLON

91

682

09/12/2025 16:14:33

00503675610TRLO1.1.1

CHIX

30

682.5

09/12/2025 16:15:05

00503676143TRLO1.1.1

TRQX

48

682.5

09/12/2025 16:15:05

00503676144TRLO1.1.1

TRQX

45

682.5

09/12/2025 16:15:05

00503676145TRLO1.1.1

TRQX

632

682.5

09/12/2025 16:15:13

00503676314TRLO1.1.1

XLON

131

682

09/12/2025 16:15:13

00503676317TRLO1.1.1

XLON

88

682.5

09/12/2025 16:15:13

00503676316TRLO1.1.1

XLON

175

682.5

09/12/2025 16:15:13

00503676315TRLO1.1.1

XLON

162

682

09/12/2025 16:15:13

00503676319TRLO1.1.1

XLON

189

682

09/12/2025 16:15:13

00503676318TRLO1.1.1

XLON

74

682

09/12/2025 16:15:15

00503676354TRLO1.1.1

BATE

140

682

09/12/2025 16:15:32

00503676528TRLO1.1.1

AQXE

11

682

09/12/2025 16:15:32

00503676529TRLO1.1.1

AQXE

60

682

09/12/2025 16:17:41

00503677706TRLO1.1.1

XLON

503

682

09/12/2025 16:17:41

00503677707TRLO1.1.1

XLON

40

682.5

09/12/2025 16:17:59

00503677828TRLO1.1.1

TRQX

22

682.5

09/12/2025 16:20:31

00503679348TRLO1.1.1

TRQX

13

682.5

09/12/2025 16:22:20

00503680349TRLO1.1.1

TRQX

51

683

09/12/2025 16:25:20

00503682056TRLO1.1.1

XLON

150

683

09/12/2025 16:25:20

00503682057TRLO1.1.1

XLON

26

683

09/12/2025 16:25:20

00503682058TRLO1.1.1

XLON

86

683

09/12/2025 16:25:20

00503682060TRLO1.1.1

XLON

224

683

09/12/2025 16:25:20

00503682059TRLO1.1.1

XLON

9

683

09/12/2025 16:25:20

00503682062TRLO1.1.1

XLON

11

683

09/12/2025 16:25:20

00503682061TRLO1.1.1

XLON

553

683

09/12/2025 16:25:20

00503682063TRLO1.1.1

XLON

85

682.5

09/12/2025 16:25:31

00503682195TRLO1.1.1

BATE

30

682.5

09/12/2025 16:25:31

00503682196TRLO1.1.1

BATE

175

682.5

09/12/2025 16:26:43

00503682929TRLO1.1.1

BATE

39

682.5

09/12/2025 16:26:43

00503682931TRLO1.1.1

BATE

175

682.5

09/12/2025 16:26:43

00503682930TRLO1.1.1

BATE

311

682.5

09/12/2025 16:26:43

00503682932TRLO1.1.1

BATE

84

682.5

09/12/2025 16:26:43

00503682934TRLO1.1.1

BATE

175

682.5

09/12/2025 16:26:43

00503682933TRLO1.1.1

BATE

29

682.5

09/12/2025 16:26:56

00503683038TRLO1.1.1

CHIX

33

683

09/12/2025 16:27:06

00503683245TRLO1.1.1

XLON

136

683

09/12/2025 16:27:06

00503683247TRLO1.1.1

XLON

2

683

09/12/2025 16:27:06

00503683250TRLO1.1.1

XLON

7

683

09/12/2025 16:27:06

00503683249TRLO1.1.1

XLON

17

683

09/12/2025 16:27:06

00503683248TRLO1.1.1

XLON

45

682.5

09/12/2025 16:28:00

00503683765TRLO1.1.1

BATE

4

682.5

09/12/2025 16:28:00

00503683766TRLO1.1.1

CHIX

51

682.5

09/12/2025 16:28:00

00503683767TRLO1.1.1

CHIX

2

682.5

09/12/2025 16:28:01

00503683807TRLO1.1.1

CHIX

57

682.5

09/12/2025 16:28:01

00503683806TRLO1.1.1

CHIX

64

682.5

09/12/2025 16:28:02

00503683818TRLO1.1.1

CHIX

61

682.5

09/12/2025 16:28:03

00503683823TRLO1.1.1

CHIX

49

682.5

09/12/2025 16:28:04

00503683829TRLO1.1.1

CHIX

8

682.5

09/12/2025 16:28:12

00503683935TRLO1.1.1

AQXE

31

682.5

09/12/2025 16:28:12

00503683936TRLO1.1.1

AQXE


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.