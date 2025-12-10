Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, December 10
10 December 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
9 December 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
43,966
Highest price paid per share (pence per share):
685.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
677.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
681.88p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,837,826 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,472,578 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,618,346 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
19
682
09/12/2025 08:05:52
00503511027TRLO1.1.1
XLON
56
682
09/12/2025 08:05:52
00503511026TRLO1.1.1
XLON
114
682
09/12/2025 08:05:52
00503511028TRLO1.1.1
XLON
16
685
09/12/2025 08:07:29
00503511683TRLO1.1.1
TRQX
37
682.5
09/12/2025 08:08:21
00503512030TRLO1.1.1
CHIX
143
681.5
09/12/2025 08:11:05
00503513206TRLO1.1.1
XLON
118
681.5
09/12/2025 08:15:03
00503514651TRLO1.1.1
BATE
211
681.5
09/12/2025 08:15:13
00503514733TRLO1.1.1
XLON
29
682.5
09/12/2025 08:15:56
00503514970TRLO1.1.1
CHIX
65
682
09/12/2025 08:21:34
00503516637TRLO1.1.1
XLON
73
682
09/12/2025 08:21:34
00503516638TRLO1.1.1
XLON
11
682
09/12/2025 08:25:39
00503517871TRLO1.1.1
XLON
34
682
09/12/2025 08:26:54
00503518199TRLO1.1.1
CHIX
20
682
09/12/2025 08:27:02
00503518237TRLO1.1.1
XLON
30
681
09/12/2025 08:32:36
00503519748TRLO1.1.1
XLON
3
681.5
09/12/2025 08:32:36
00503519750TRLO1.1.1
XLON
31
681.5
09/12/2025 08:32:36
00503519749TRLO1.1.1
XLON
65
681.5
09/12/2025 08:32:36
00503519751TRLO1.1.1
XLON
28
681.5
09/12/2025 08:32:36
00503519752TRLO1.1.1
XLON
109
682
09/12/2025 08:37:09
00503521005TRLO1.1.1
BATE
19
683
09/12/2025 08:40:26
00503521910TRLO1.1.1
XLON
65
683
09/12/2025 08:40:26
00503521909TRLO1.1.1
XLON
137
683
09/12/2025 08:40:27
00503521911TRLO1.1.1
XLON
6
683
09/12/2025 08:40:31
00503521926TRLO1.1.1
CHIX
34
683
09/12/2025 08:40:31
00503521925TRLO1.1.1
CHIX
19
683
09/12/2025 08:43:13
00503522819TRLO1.1.1
XLON
65
683
09/12/2025 08:43:13
00503522818TRLO1.1.1
XLON
84
683
09/12/2025 08:43:13
00503522820TRLO1.1.1
XLON
34
683
09/12/2025 08:44:29
00503523415TRLO1.1.1
CHIX
99
682
09/12/2025 08:44:44
00503523480TRLO1.1.1
BATE
182
681.5
09/12/2025 08:47:10
00503524420TRLO1.1.1
XLON
92
682
09/12/2025 08:49:21
00503525030TRLO1.1.1
BATE
31
682
09/12/2025 08:49:55
00503525210TRLO1.1.1
CHIX
157
681.5
09/12/2025 08:51:50
00503525805TRLO1.1.1
XLON
54
682
09/12/2025 08:56:21
00503526991TRLO1.1.1
BATE
48
682
09/12/2025 08:56:21
00503526992TRLO1.1.1
BATE
3
682
09/12/2025 08:56:41
00503527104TRLO1.1.1
XLON
264
682
09/12/2025 08:56:41
00503527103TRLO1.1.1
XLON
31
681.5
09/12/2025 08:57:35
00503527408TRLO1.1.1
CHIX
192
681.5
09/12/2025 08:58:58
00503527729TRLO1.1.1
XLON
35
681.5
09/12/2025 09:00:03
00503528035TRLO1.1.1
CHIX
21
680.5
09/12/2025 09:00:51
00503528307TRLO1.1.1
AQXE
63
680.5
09/12/2025 09:00:51
00503528308TRLO1.1.1
AQXE
57
680.5
09/12/2025 09:21:28
00503533988TRLO1.1.1
XLON
134
680.5
09/12/2025 09:21:28
00503533987TRLO1.1.1
XLON
20
681
09/12/2025 09:23:42
00503534401TRLO1.1.1
AQXE
116
680.5
09/12/2025 09:23:43
00503534402TRLO1.1.1
BATE
38
680.5
09/12/2025 09:23:50
00503534437TRLO1.1.1
CHIX
139
680
09/12/2025 09:23:50
00503534438TRLO1.1.1
XLON
60
680
09/12/2025 09:28:10
00503535380TRLO1.1.1
XLON
72
680
09/12/2025 09:28:10
00503535381TRLO1.1.1
XLON
19
681
09/12/2025 09:31:49
00503536250TRLO1.1.1
AQXE
39
680.5
09/12/2025 09:32:02
00503536282TRLO1.1.1
CHIX
19
680.5
09/12/2025 09:32:17
00503536346TRLO1.1.1
TRQX
30
680.5
09/12/2025 09:33:28
00503536609TRLO1.1.1
BATE
242
680.5
09/12/2025 09:36:19
00503537398TRLO1.1.1
XLON
97
680.5
09/12/2025 09:37:21
00503537681TRLO1.1.1
BATE
157
680.5
09/12/2025 09:39:10
00503538194TRLO1.1.1
XLON
193
681.5
09/12/2025 09:53:37
00503542156TRLO1.1.1
XLON
40
681.5
09/12/2025 10:00:21
00503544556TRLO1.1.1
CHIX
61
681.5
09/12/2025 10:01:03
00503544701TRLO1.1.1
BATE
74
681.5
09/12/2025 10:01:03
00503544700TRLO1.1.1
BATE
195
681
09/12/2025 10:02:26
00503545038TRLO1.1.1
XLON
36
682
09/12/2025 10:11:00
00503546870TRLO1.1.1
CHIX
131
681.5
09/12/2025 10:13:36
00503547389TRLO1.1.1
BATE
7
681.5
09/12/2025 10:13:36
00503547390TRLO1.1.1
XLON
44
681.5
09/12/2025 10:13:36
00503547391TRLO1.1.1
XLON
143
681.5
09/12/2025 10:13:36
00503547392TRLO1.1.1
XLON
166
681.5
09/12/2025 10:15:35
00503547796TRLO1.1.1
XLON
29
682
09/12/2025 10:19:47
00503548653TRLO1.1.1
CHIX
12
682
09/12/2025 10:19:47
00503548654TRLO1.1.1
CHIX
182
681.5
09/12/2025 10:20:05
00503548712TRLO1.1.1
XLON
100
681.5
09/12/2025 10:21:40
00503549050TRLO1.1.1
BATE
108
682
09/12/2025 10:23:53
00503549475TRLO1.1.1
XLON
54
682
09/12/2025 10:23:53
00503549476TRLO1.1.1
XLON
196
682.5
09/12/2025 10:31:08
00503550610TRLO1.1.1
XLON
20
682.5
09/12/2025 10:31:27
00503550668TRLO1.1.1
TRQX
40
682.5
09/12/2025 10:31:27
00503550669TRLO1.1.1
TRQX
40
682.5
09/12/2025 10:31:42
00503550709TRLO1.1.1
CHIX
118
682.5
09/12/2025 10:32:43
00503550853TRLO1.1.1
BATE
20
682.5
09/12/2025 10:37:03
00503551568TRLO1.1.1
XLON
31
682.5
09/12/2025 10:37:03
00503551570TRLO1.1.1
XLON
60
682.5
09/12/2025 10:37:03
00503551569TRLO1.1.1
XLON
87
683
09/12/2025 10:39:20
00503552009TRLO1.1.1
XLON
54
683
09/12/2025 10:39:20
00503552011TRLO1.1.1
XLON
19
683
09/12/2025 10:40:43
00503552696TRLO1.1.1
BATE
87
683
09/12/2025 10:40:43
00503552697TRLO1.1.1
BATE
70
683.5
09/12/2025 10:42:27
00503553114TRLO1.1.1
XLON
84
683.5
09/12/2025 10:42:27
00503553115TRLO1.1.1
XLON
28
683
09/12/2025 10:43:14
00503553241TRLO1.1.1
CHIX
38
683.5
09/12/2025 10:49:55
00503554769TRLO1.1.1
CHIX
16
683.5
09/12/2025 10:51:17
00503555068TRLO1.1.1
XLON
32
683.5
09/12/2025 10:51:17
00503555069TRLO1.1.1
XLON
161
683.5
09/12/2025 10:51:17
00503555070TRLO1.1.1
XLON
18
682.5
09/12/2025 10:54:26
00503555901TRLO1.1.1
TRQX
24
682.5
09/12/2025 10:54:26
00503555900TRLO1.1.1
TRQX
16
682.5
09/12/2025 10:54:26
00503555902TRLO1.1.1
TRQX
19
682.5
09/12/2025 10:54:26
00503555904TRLO1.1.1
AQXE
95
682.5
09/12/2025 10:54:26
00503555905TRLO1.1.1
AQXE
100
682
09/12/2025 10:55:31
00503556148TRLO1.1.1
XLON
19
682.5
09/12/2025 10:55:31
00503556150TRLO1.1.1
XLON
19
682.5
09/12/2025 10:55:31
00503556151TRLO1.1.1
XLON
36
682
09/12/2025 10:57:00
00503556537TRLO1.1.1
CHIX
62
682.5
09/12/2025 11:03:34
00503558195TRLO1.1.1
XLON
116
682.5
09/12/2025 11:03:34
00503558196TRLO1.1.1
XLON
64
682.5
09/12/2025 11:09:21
00503559608TRLO1.1.1
XLON
78
682.5
09/12/2025 11:09:21
00503559609TRLO1.1.1
XLON
14
682
09/12/2025 11:09:36
00503559674TRLO1.1.1
CHIX
29
682
09/12/2025 11:09:36
00503559675TRLO1.1.1
CHIX
22
682
09/12/2025 11:09:50
00503559716TRLO1.1.1
AQXE
38
682
09/12/2025 11:09:50
00503559717TRLO1.1.1
BATE
38
682
09/12/2025 11:09:50
00503559718TRLO1.1.1
BATE
26
682.5
09/12/2025 11:09:50
00503559719TRLO1.1.1
BATE
27
682.5
09/12/2025 11:09:50
00503559720TRLO1.1.1
BATE
25
682
09/12/2025 11:16:35
00503561274TRLO1.1.1
TRQX
217
682
09/12/2025 11:16:35
00503561273TRLO1.1.1
XLON
9
682
09/12/2025 11:39:56
00503566551TRLO1.1.1
XLON
149
682
09/12/2025 11:39:56
00503566550TRLO1.1.1
XLON
208
682
09/12/2025 11:42:40
00503567087TRLO1.1.1
XLON
24
682
09/12/2025 11:43:06
00503567166TRLO1.1.1
TRQX
9
682
09/12/2025 11:43:11
00503567175TRLO1.1.1
CHIX
41
682
09/12/2025 11:43:11
00503567174TRLO1.1.1
CHIX
30
682
09/12/2025 11:44:10
00503567459TRLO1.1.1
AQXE
164
682
09/12/2025 11:44:11
00503567460TRLO1.1.1
BATE
147
682
09/12/2025 11:45:08
00503567656TRLO1.1.1
XLON
119
682
09/12/2025 11:47:02
00503568057TRLO1.1.1
XLON
11
682
09/12/2025 11:52:51
00503569183TRLO1.1.1
TRQX
13
682
09/12/2025 11:52:51
00503569184TRLO1.1.1
TRQX
158
682
09/12/2025 11:54:26
00503569482TRLO1.1.1
XLON
21
682
09/12/2025 11:55:01
00503569598TRLO1.1.1
CHIX
5
682
09/12/2025 11:55:01
00503569600TRLO1.1.1
CHIX
6
682
09/12/2025 11:55:01
00503569599TRLO1.1.1
CHIX
30
682
09/12/2025 11:56:54
00503569924TRLO1.1.1
BATE
1
682
09/12/2025 11:56:54
00503569926TRLO1.1.1
BATE
10
682
09/12/2025 11:56:54
00503569925TRLO1.1.1
BATE
71
682
09/12/2025 11:57:04
00503569957TRLO1.1.1
BATE
105
682.5
09/12/2025 11:59:42
00503570527TRLO1.1.1
XLON
75
682.5
09/12/2025 11:59:42
00503570528TRLO1.1.1
XLON
143
682.5
09/12/2025 12:03:02
00503571367TRLO1.1.1
XLON
24
682.5
09/12/2025 12:04:13
00503571659TRLO1.1.1
TRQX
40
682.5
09/12/2025 12:06:53
00503572213TRLO1.1.1
BATE
112
682.5
09/12/2025 12:06:53
00503572214TRLO1.1.1
BATE
6
682.5
09/12/2025 12:07:42
00503572447TRLO1.1.1
XLON
100
682.5
09/12/2025 12:07:42
00503572446TRLO1.1.1
XLON
41
682.5
09/12/2025 12:07:42
00503572449TRLO1.1.1
XLON
76
682.5
09/12/2025 12:07:42
00503572448TRLO1.1.1
XLON
52
682.5
09/12/2025 12:11:57
00503573503TRLO1.1.1
XLON
100
682.5
09/12/2025 12:11:57
00503573502TRLO1.1.1
XLON
9
682.5
09/12/2025 12:14:08
00503574050TRLO1.1.1
TRQX
11
682.5
09/12/2025 12:14:08
00503574049TRLO1.1.1
TRQX
28
682
09/12/2025 12:15:33
00503574414TRLO1.1.1
AQXE
58
682
09/12/2025 12:17:16
00503574772TRLO1.1.1
CHIX
22
682
09/12/2025 12:17:16
00503574773TRLO1.1.1
CHIX
39
682.5
09/12/2025 12:18:11
00503575090TRLO1.1.1
XLON
57
682.5
09/12/2025 12:18:11
00503575089TRLO1.1.1
XLON
13
682.5
09/12/2025 12:18:11
00503575092TRLO1.1.1
XLON
53
682.5
09/12/2025 12:18:11
00503575091TRLO1.1.1
XLON
53
682.5
09/12/2025 12:18:11
00503575093TRLO1.1.1
XLON
27
682.5
09/12/2025 12:18:11
00503575094TRLO1.1.1
XLON
37
682
09/12/2025 12:21:00
00503575899TRLO1.1.1
CHIX
150
682
09/12/2025 12:21:00
00503575898TRLO1.1.1
BATE
14
682
09/12/2025 12:21:00
00503575901TRLO1.1.1
AQXE
24
682
09/12/2025 12:21:00
00503575900TRLO1.1.1
AQXE
21
682
09/12/2025 12:21:10
00503575938TRLO1.1.1
XLON
97
682
09/12/2025 12:21:10
00503575939TRLO1.1.1
XLON
51
682.5
09/12/2025 12:31:10
00503578105TRLO1.1.1
CHIX
20
682.5
09/12/2025 12:31:10
00503578108TRLO1.1.1
XLON
137
682.5
09/12/2025 12:31:10
00503578107TRLO1.1.1
BATE
143
682.5
09/12/2025 12:31:10
00503578106TRLO1.1.1
BATE
27
682.5
09/12/2025 12:31:10
00503578111TRLO1.1.1
TRQX
134
682.5
09/12/2025 12:31:10
00503578109TRLO1.1.1
XLON
154
682.5
09/12/2025 12:31:10
00503578110TRLO1.1.1
XLON
24
682
09/12/2025 12:32:45
00503578495TRLO1.1.1
AQXE
24
682
09/12/2025 12:32:45
00503578496TRLO1.1.1
AQXE
156
682
09/12/2025 12:32:45
00503578497TRLO1.1.1
XLON
25
682.5
09/12/2025 12:33:03
00503578558TRLO1.1.1
TRQX
191
682
09/12/2025 12:40:47
00503580076TRLO1.1.1
XLON
47
682
09/12/2025 12:43:05
00503580638TRLO1.1.1
XLON
114
682
09/12/2025 12:43:05
00503580639TRLO1.1.1
XLON
56
682
09/12/2025 12:44:30
00503580964TRLO1.1.1
CHIX
6
682.5
09/12/2025 12:44:43
00503580996TRLO1.1.1
TRQX
23
682.5
09/12/2025 12:44:43
00503580995TRLO1.1.1
TRQX
11
682
09/12/2025 12:46:04
00503581365TRLO1.1.1
XLON
26
682
09/12/2025 12:46:04
00503581366TRLO1.1.1
XLON
127
682
09/12/2025 12:46:04
00503581368TRLO1.1.1
XLON
179
682
09/12/2025 12:46:04
00503581367TRLO1.1.1
BATE
18
680
09/12/2025 12:51:47
00503582630TRLO1.1.1
XLON
134
680
09/12/2025 12:51:47
00503582631TRLO1.1.1
XLON
27
680
09/12/2025 12:55:58
00503583632TRLO1.1.1
TRQX
61
679
09/12/2025 12:56:59
00503583936TRLO1.1.1
XLON
216
679
09/12/2025 12:56:59
00503583937TRLO1.1.1
XLON
61
680.5
09/12/2025 12:58:46
00503584466TRLO1.1.1
CHIX
107
680.5
09/12/2025 13:01:46
00503585189TRLO1.1.1
XLON
40
680.5
09/12/2025 13:01:46
00503585190TRLO1.1.1
XLON
236
680.5
09/12/2025 13:07:05
00503586546TRLO1.1.1
XLON
6
680
09/12/2025 13:07:26
00503586645TRLO1.1.1
BATE
169
680
09/12/2025 13:07:26
00503586644TRLO1.1.1
BATE
42
680.5
09/12/2025 13:10:41
00503587513TRLO1.1.1
CHIX
19
680.5
09/12/2025 13:12:12
00503587905TRLO1.1.1
XLON
192
680.5
09/12/2025 13:12:12
00503587906TRLO1.1.1
XLON
39
680.5
09/12/2025 13:18:33
00503589520TRLO1.1.1
XLON
58
680.5
09/12/2025 13:18:33
00503589522TRLO1.1.1
XLON
65
680.5
09/12/2025 13:18:33
00503589521TRLO1.1.1
XLON
14
680.5
09/12/2025 13:23:14
00503590580TRLO1.1.1
XLON
26
680.5
09/12/2025 13:23:14
00503590582TRLO1.1.1
XLON
112
680.5
09/12/2025 13:23:14
00503590581TRLO1.1.1
XLON
163
680.5
09/12/2025 13:25:55
00503591203TRLO1.1.1
BATE
61
680.5
09/12/2025 13:26:30
00503591390TRLO1.1.1
CHIX
32
680.5
09/12/2025 13:26:51
00503591448TRLO1.1.1
TRQX
68
680.5
09/12/2025 13:27:27
00503591570TRLO1.1.1
XLON
80
680.5
09/12/2025 13:27:27
00503591569TRLO1.1.1
XLON
42
680.5
09/12/2025 13:30:01
00503592177TRLO1.1.1
XLON
80
680.5
09/12/2025 13:30:01
00503592176TRLO1.1.1
XLON
48
680.5
09/12/2025 13:30:01
00503592178TRLO1.1.1
XLON
108
680.5
09/12/2025 13:30:01
00503592179TRLO1.1.1
XLON
2
680.5
09/12/2025 13:31:47
00503592728TRLO1.1.1
XLON
80
680.5
09/12/2025 13:31:47
00503592727TRLO1.1.1
XLON
31
680.5
09/12/2025 13:31:47
00503592729TRLO1.1.1
XLON
37
680.5
09/12/2025 13:31:47
00503592730TRLO1.1.1
XLON
36
679.5
09/12/2025 13:32:13
00503592826TRLO1.1.1
AQXE
84
679.5
09/12/2025 13:32:31
00503592913TRLO1.1.1
BATE
84
679.5
09/12/2025 13:32:31
00503592914TRLO1.1.1
BATE
2
679.5
09/12/2025 13:32:31
00503592915TRLO1.1.1
BATE
173
678.5
09/12/2025 13:38:24
00503594313TRLO1.1.1
XLON
194
677.5
09/12/2025 13:41:06
00503594787TRLO1.1.1
XLON
41
678
09/12/2025 13:42:34
00503595133TRLO1.1.1
BATE
150
678
09/12/2025 13:42:34
00503595134TRLO1.1.1
BATE
63
679
09/12/2025 13:43:14
00503595319TRLO1.1.1
CHIX
15
679.5
09/12/2025 13:43:20
00503595333TRLO1.1.1
AQXE
23
679.5
09/12/2025 13:43:20
00503595334TRLO1.1.1
AQXE
149
680.5
09/12/2025 13:47:32
00503596320TRLO1.1.1
XLON
185
680.5
09/12/2025 13:47:32
00503596321TRLO1.1.1
XLON
45
680.5
09/12/2025 13:47:32
00503596322TRLO1.1.1
XLON
151
680.5
09/12/2025 13:48:01
00503596424TRLO1.1.1
BATE
78
681
09/12/2025 13:51:08
00503597190TRLO1.1.1
XLON
244
681
09/12/2025 13:52:23
00503597446TRLO1.1.1
XLON
34
680.5
09/12/2025 13:52:23
00503597447TRLO1.1.1
AQXE
67
680
09/12/2025 13:52:24
00503597448TRLO1.1.1
CHIX
236
680
09/12/2025 13:54:21
00503597832TRLO1.1.1
XLON
36
679.5
09/12/2025 13:55:24
00503598251TRLO1.1.1
TRQX
36
679.5
09/12/2025 13:55:24
00503598252TRLO1.1.1
TRQX
27
680.5
09/12/2025 13:59:14
00503599137TRLO1.1.1
AQXE
78
680.5
09/12/2025 14:04:05
00503600381TRLO1.1.1
CHIX
138
680.5
09/12/2025 14:04:05
00503600379TRLO1.1.1
BATE
160
680.5
09/12/2025 14:04:05
00503600380TRLO1.1.1
BATE
2
680.5
09/12/2025 14:04:05
00503600383TRLO1.1.1
XLON
184
680.5
09/12/2025 14:04:05
00503600384TRLO1.1.1
XLON
350
680.5
09/12/2025 14:04:05
00503600382TRLO1.1.1
XLON
31
680.5
09/12/2025 14:04:34
00503600504TRLO1.1.1
TRQX
201
680.5
09/12/2025 14:06:19
00503600919TRLO1.1.1
XLON
143
680.5
09/12/2025 14:08:32
00503601619TRLO1.1.1
XLON
14
680.5
|
09/12/2025 14:08:50
00503601707TRLO1.1.1
TRQX
19
680.5
09/12/2025 14:08:50
00503601706TRLO1.1.1
TRQX
29
680
09/12/2025 14:08:56
00503601728TRLO1.1.1
AQXE
70
679.5
09/12/2025 14:09:46
00503601935TRLO1.1.1
CHIX
154
680
09/12/2025 14:11:23
00503602341TRLO1.1.1
XLON
180
680
09/12/2025 14:12:52
00503602723TRLO1.1.1
BATE
167
680
09/12/2025 14:12:52
00503602724TRLO1.1.1
XLON
32
680
09/12/2025 14:12:52
00503602725TRLO1.1.1
AQXE
11
681.5
09/12/2025 14:24:01
00503605676TRLO1.1.1
XLON
61
681.5
09/12/2025 14:24:08
00503605707TRLO1.1.1
XLON
90
681.5
09/12/2025 14:24:08
00503605709TRLO1.1.1
XLON
173
681.5
09/12/2025 14:24:08
00503605708TRLO1.1.1
BATE
162
681.5
09/12/2025 14:24:08
00503605710TRLO1.1.1
XLON
174
681.5
09/12/2025 14:24:08
00503605711TRLO1.1.1
XLON
54
681.5
09/12/2025 14:29:14
00503607218TRLO1.1.1
XLON
27
681.5
09/12/2025 14:29:14
00503607220TRLO1.1.1
XLON
111
681.5
09/12/2025 14:29:14
00503607219TRLO1.1.1
XLON
153
683
09/12/2025 14:32:08
00503613565TRLO1.1.1
XLON
5
683
09/12/2025 14:32:08
00503613567TRLO1.1.1
XLON
28
683
09/12/2025 14:32:08
00503613566TRLO1.1.1
XLON
31
683
09/12/2025 14:34:27
00503616269TRLO1.1.1
XLON
122
683
09/12/2025 14:34:27
00503616268TRLO1.1.1
XLON
64
683
09/12/2025 14:36:22
00503618190TRLO1.1.1
XLON
133
683
09/12/2025 14:36:22
00503618191TRLO1.1.1
XLON
52
683
09/12/2025 14:37:48
00503619461TRLO1.1.1
BATE
136
683
09/12/2025 14:37:48
00503619460TRLO1.1.1
BATE
25
683
09/12/2025 14:38:44
|
00503620868TRLO1.1.1
XLON
111
683
09/12/2025 14:38:44
00503620867TRLO1.1.1
XLON
170
684.5
09/12/2025 14:49:42
00503628333TRLO1.1.1
XLON
11
684.5
09/12/2025 14:52:04
00503630153TRLO1.1.1
XLON
179
684.5
09/12/2025 14:52:04
00503630152TRLO1.1.1
BATE
5
684.5
09/12/2025 14:52:04
00503630155TRLO1.1.1
XLON
5
684.5
09/12/2025 14:52:04
00503630157TRLO1.1.1
XLON
153
684.5
09/12/2025 14:52:04
00503630154TRLO1.1.1
XLON
168
684.5
09/12/2025 14:52:04
00503630156TRLO1.1.1
XLON
153
684.5
09/12/2025 14:52:04
00503630158TRLO1.1.1
XLON
11
684.5
09/12/2025 14:53:00
00503631931TRLO1.1.1
XLON
90
685.5
09/12/2025 14:54:57
00503633741TRLO1.1.1
XLON
103
685.5
09/12/2025 14:54:57
00503633742TRLO1.1.1
XLON
193
685.5
09/12/2025 14:59:02
00503635685TRLO1.1.1
XLON
250
685.5
09/12/2025 14:59:02
00503635686TRLO1.1.1
XLON
259
685.5
09/12/2025 14:59:02
00503635687TRLO1.1.1
XLON
188
685.5
09/12/2025 14:59:02
00503635688TRLO1.1.1
XLON
88
685.5
09/12/2025 14:59:08
00503635760TRLO1.1.1
CHIX
42
685
09/12/2025 14:59:31
00503635903TRLO1.1.1
BATE
137
685
09/12/2025 14:59:31
00503635902TRLO1.1.1
BATE
44
685.5
09/12/2025 15:01:27
00503636840TRLO1.1.1
XLON
16
685.5
09/12/2025 15:03:05
00503637551TRLO1.1.1
CHIX
88
685.5
09/12/2025 15:03:05
00503637550TRLO1.1.1
CHIX
96
685.5
09/12/2025 15:03:05
00503637552TRLO1.1.1
CHIX
189
685.5
09/12/2025 15:03:05
00503637553TRLO1.1.1
XLON
189
685.5
09/12/2025 15:03:05
00503637554TRLO1.1.1
XLON
276
685.5
09/12/2025 15:03:05
00503637555TRLO1.1.1
XLON
116
685
09/12/2025 15:03:05
00503637556TRLO1.1.1
BATE
156
685
09/12/2025 15:03:05
00503637557TRLO1.1.1
BATE
194
685
09/12/2025 15:03:05
00503637558TRLO1.1.1
BATE
22
685
09/12/2025 15:03:05
00503637559TRLO1.1.1
TRQX
43
685
09/12/2025 15:03:05
00503637560TRLO1.1.1
TRQX
21
685
09/12/2025 15:03:05
00503637561TRLO1.1.1
TRQX
47
685
09/12/2025 15:03:05
00503637562TRLO1.1.1
TRQX
54
684
09/12/2025 15:03:55
00503638028TRLO1.1.1
AQXE
54
684
09/12/2025 15:03:55
00503638029TRLO1.1.1
AQXE
46
684
09/12/2025 15:03:55
00503638030TRLO1.1.1
AQXE
180
684
09/12/2025 15:03:55
00503638031TRLO1.1.1
XLON
147
682.5
09/12/2025 15:05:34
00503640787TRLO1.1.1
XLON
84
683
09/12/2025 15:06:29
00503641484TRLO1.1.1
CHIX
47
683
09/12/2025 15:07:09
00503641992TRLO1.1.1
TRQX
74
683
09/12/2025 15:07:16
00503642058TRLO1.1.1
XLON
76
683
09/12/2025 15:07:16
00503642059TRLO1.1.1
XLON
36
683
09/12/2025 15:07:29
00503642216TRLO1.1.1
XLON
26
683
09/12/2025 15:07:29
00503642218TRLO1.1.1
XLON
139
683
09/12/2025 15:07:29
00503642217TRLO1.1.1
XLON
43
683
09/12/2025 15:09:34
00503643707TRLO1.1.1
XLON
144
683
09/12/2025 15:09:34
00503643708TRLO1.1.1
XLON
26
682.5
09/12/2025 15:10:09
00503644013TRLO1.1.1
BATE
29
683.5
09/12/2025 15:10:15
00503644072TRLO1.1.1
AQXE
21
684
09/12/2025 15:10:15
00503644073TRLO1.1.1
AQXE
134
682.5
09/12/2025 15:10:15
00503644074TRLO1.1.1
BATE
160
682.5
09/12/2025 15:10:15
00503644075TRLO1.1.1
BATE
152
682
09/12/2025 15:10:19
00503644130TRLO1.1.1
XLON
18
682.5
09/12/2025 15:11:43
00503644952TRLO1.1.1
XLON
175
682.5
09/12/2025 15:11:43
00503644953TRLO1.1.1
XLON
45
682.5
09/12/2025 15:11:50
00503644985TRLO1.1.1
TRQX
68
682.5
09/12/2025 15:12:39
00503645548TRLO1.1.1
CHIX
196
682.5
09/12/2025 15:14:01
00503646083TRLO1.1.1
XLON
165
682
09/12/2025 15:14:06
00503646131TRLO1.1.1
BATE
70
682.5
09/12/2025 15:15:48
00503646843TRLO1.1.1
XLON
97
682.5
09/12/2025 15:15:48
00503646844TRLO1.1.1
XLON
40
682.5
09/12/2025 15:15:49
00503646858TRLO1.1.1
TRQX
156
682
09/12/2025 15:16:16
00503647174TRLO1.1.1
BATE
47
682
09/12/2025 15:16:36
00503647348TRLO1.1.1
AQXE
91
682
09/12/2025 15:16:56
00503647479TRLO1.1.1
CHIX
18
681.5
09/12/2025 15:18:16
00503648185TRLO1.1.1
BATE
18
682
09/12/2025 15:18:52
00503648404TRLO1.1.1
AQXE
19
682
09/12/2025 15:18:52
00503648405TRLO1.1.1
AQXE
11
682.5
09/12/2025 15:19:24
00503648771TRLO1.1.1
TRQX
30
682.5
09/12/2025 15:19:24
00503648772TRLO1.1.1
TRQX
177
681.5
09/12/2025 15:20:43
00503649497TRLO1.1.1
BATE
197
681.5
09/12/2025 15:20:43
00503649498TRLO1.1.1
BATE
11
681.5
09/12/2025 15:20:43
00503649500TRLO1.1.1
XLON
167
681.5
09/12/2025 15:20:43
00503649499TRLO1.1.1
XLON
743
681.5
09/12/2025 15:20:43
00503649501TRLO1.1.1
XLON
98
681.5
09/12/2025 15:22:35
00503650273TRLO1.1.1
CHIX
70
681.5
09/12/2025 15:22:43
00503650313TRLO1.1.1
XLON
100
681.5
09/12/2025 15:22:43
00503650314TRLO1.1.1
XLON
16
681.5
09/12/2025 15:22:43
00503650315TRLO1.1.1
XLON
44
682
09/12/2025 15:22:58
00503650369TRLO1.1.1
TRQX
36
682
09/12/2025 15:23:09
00503650463TRLO1.1.1
AQXE
12
682
09/12/2025 15:23:09
00503650464TRLO1.1.1
AQXE
90
682
09/12/2025 15:24:23
00503650883TRLO1.1.1
CHIX
156
682
09/12/2025 15:25:26
00503651448TRLO1.1.1
BATE
171
682
09/12/2025 15:25:26
00503651449TRLO1.1.1
BATE
31
682
09/12/2025 15:25:26
00503651451TRLO1.1.1
XLON
279
682
09/12/2025 15:25:26
00503651450TRLO1.1.1
XLON
463
682
09/12/2025 15:25:26
00503651452TRLO1.1.1
XLON
197
682
09/12/2025 15:25:26
00503651453TRLO1.1.1
XLON
22
682.5
09/12/2025 15:26:57
00503652182TRLO1.1.1
XLON
146
682.5
09/12/2025 15:26:57
00503652181TRLO1.1.1
XLON
42
682.5
09/12/2025 15:27:09
00503652261TRLO1.1.1
TRQX
200
683
09/12/2025 15:31:04
00503653687TRLO1.1.1
XLON
27
683
09/12/2025 15:31:12
00503653728TRLO1.1.1
BATE
56
683
09/12/2025 15:31:12
00503653729TRLO1.1.1
BATE
102
683
09/12/2025 15:31:12
00503653730TRLO1.1.1
BATE
185
682.5
09/12/2025 15:32:20
00503654436TRLO1.1.1
XLON
151
683
09/12/2025 15:33:28
00503654955TRLO1.1.1
BATE
2
683
09/12/2025 15:35:01
00503655446TRLO1.1.1
AQXE
54
683
09/12/2025 15:35:01
00503655447TRLO1.1.1
AQXE
40
683
09/12/2025 15:35:01
00503655449TRLO1.1.1
AQXE
89
683
09/12/2025 15:35:01
00503655448TRLO1.1.1
CHIX
161
683
09/12/2025 15:35:01
00503655450TRLO1.1.1
XLON
263
683
09/12/2025 15:35:01
00503655451TRLO1.1.1
XLON
169
682.5
09/12/2025 15:37:51
00503656672TRLO1.1.1
XLON
154
683
09/12/2025 15:37:51
00503656671TRLO1.1.1
BATE
40
682.5
09/12/2025 15:37:51
00503656673TRLO1.1.1
TRQX
38
682.5
09/12/2025 15:38:24
00503656868TRLO1.1.1
AQXE
102
682.5
09/12/2025 15:39:00
00503657036TRLO1.1.1
CHIX
96
682
09/12/2025 15:39:18
00503657163TRLO1.1.1
XLON
20
682.5
09/12/2025 15:41:48
00503658266TRLO1.1.1
XLON
111
682.5
09/12/2025 15:41:48
00503658267TRLO1.1.1
XLON
4
682.5
09/12/2025 15:41:48
00503658269TRLO1.1.1
XLON
60
682.5
09/12/2025 15:41:48
00503658268TRLO1.1.1
XLON
26
682.5
09/12/2025 15:43:41
00503658818TRLO1.1.1
BATE
153
682.5
09/12/2025 15:43:41
00503658819TRLO1.1.1
BATE
87
682
09/12/2025 15:43:46
00503658838TRLO1.1.1
XLON
84
682
09/12/2025 15:43:46
00503658839TRLO1.1.1
XLON
38
682.5
09/12/2025 15:44:08
00503658934TRLO1.1.1
TRQX
101
682.5
09/12/2025 15:45:33
00503659682TRLO1.1.1
XLON
64
682.5
09/12/2025 15:45:33
00503659683TRLO1.1.1
XLON
197
682.5
09/12/2025 15:45:33
00503659684TRLO1.1.1
XLON
80
682.5
09/12/2025 15:46:43
00503660148TRLO1.1.1
CHIX
4
682.5
09/12/2025 15:47:44
00503660756TRLO1.1.1
XLON
74
682.5
09/12/2025 15:47:44
00503660754TRLO1.1.1
XLON
111
682.5
09/12/2025 15:47:44
00503660755TRLO1.1.1
XLON
47
682
09/12/2025 15:48:51
00503661801TRLO1.1.1
AQXE
43
682.5
09/12/2025 15:49:41
00503662395TRLO1.1.1
BATE
152
682.5
09/12/2025 15:49:41
00503662397TRLO1.1.1
BATE
74
682.5
09/12/2025 15:49:47
00503662459TRLO1.1.1
XLON
111
682.5
09/12/2025 15:49:47
00503662460TRLO1.1.1
XLON
10
682.5
09/12/2025 15:49:47
00503662461TRLO1.1.1
XLON
45
682.5
09/12/2025 15:50:54
00503662856TRLO1.1.1
TRQX
64
682.5
09/12/2025 15:51:36
00503663221TRLO1.1.1
XLON
111
682.5
09/12/2025 15:51:36
00503663222TRLO1.1.1
XLON
52
682.5
09/12/2025 15:51:36
00503663223TRLO1.1.1
XLON
16
682.5
09/12/2025 15:51:57
00503663447TRLO1.1.1
BATE
145
682.5
09/12/2025 15:51:57
00503663448TRLO1.1.1
BATE
100
682.5
09/12/2025 15:53:20
00503664156TRLO1.1.1
CHIX
144
682.5
09/12/2025 15:53:20
00503664157TRLO1.1.1
XLON
181
682.5
09/12/2025 15:53:20
00503664158TRLO1.1.1
XLON
47
682.5
09/12/2025 15:54:17
00503664588TRLO1.1.1
TRQX
44
682
09/12/2025 15:54:41
00503664901TRLO1.1.1
AQXE
179
682
09/12/2025 15:55:36
00503665363TRLO1.1.1
XLON
170
682
09/12/2025 15:56:00
00503665485TRLO1.1.1
BATE
39
682
09/12/2025 15:56:57
00503665936TRLO1.1.1
AQXE
155
681.5
09/12/2025 15:57:11
00503666041TRLO1.1.1
XLON
87
682.5
09/12/2025 15:59:05
00503666870TRLO1.1.1
CHIX
14
682.5
09/12/2025 16:00:09
00503667454TRLO1.1.1
TRQX
105
682.5
09/12/2025 16:00:09
00503667453TRLO1.1.1
XLON
118
682.5
09/12/2025 16:00:09
00503667452TRLO1.1.1
XLON
141
682.5
09/12/2025 16:00:11
00503667462TRLO1.1.1
BATE
26
682.5
09/12/2025 16:00:39
00503667749TRLO1.1.1
TRQX
189
682.5
09/12/2025 16:02:02
00503668439TRLO1.1.1
XLON
174
682
09/12/2025 16:02:02
00503668440TRLO1.1.1
XLON
22
682.5
09/12/2025 16:04:08
00503669415TRLO1.1.1
AQXE
22
682.5
09/12/2025 16:04:08
00503669416TRLO1.1.1
AQXE
134
682.5
09/12/2025 16:04:15
00503669456TRLO1.1.1
BATE
83
682.5
09/12/2025 16:04:30
00503669601TRLO1.1.1
CHIX
163
682.5
09/12/2025 16:04:34
00503669631TRLO1.1.1
XLON
43
682.5
09/12/2025 16:05:41
00503670270TRLO1.1.1
TRQX
18
682.5
09/12/2025 16:06:08
00503670487TRLO1.1.1
BATE
151
682.5
09/12/2025 16:06:08
00503670488TRLO1.1.1
BATE
182
682.5
09/12/2025 16:06:30
00503670692TRLO1.1.1
XLON
73
682.5
09/12/2025 16:08:29
00503671749TRLO1.1.1
XLON
465
682.5
09/12/2025 16:08:34
00503671784TRLO1.1.1
XLON
43
682.5
09/12/2025 16:09:36
00503672356TRLO1.1.1
TRQX
11
682.5
09/12/2025 16:09:39
00503672373TRLO1.1.1
CHIX
81
682.5
09/12/2025 16:09:39
00503672374TRLO1.1.1
CHIX
11
682.5
09/12/2025 16:09:49
00503672471TRLO1.1.1
AQXE
31
682.5
09/12/2025 16:09:49
00503672472TRLO1.1.1
AQXE
188
682.5
09/12/2025 16:09:50
00503672480TRLO1.1.1
BATE
299
682
09/12/2025 16:10:30
00503673161TRLO1.1.1
XLON
26
682
09/12/2025 16:12:43
00503674466TRLO1.1.1
XLON
91
682
09/12/2025 16:14:33
00503675610TRLO1.1.1
CHIX
30
682.5
09/12/2025 16:15:05
00503676143TRLO1.1.1
TRQX
48
682.5
09/12/2025 16:15:05
00503676144TRLO1.1.1
TRQX
45
682.5
09/12/2025 16:15:05
00503676145TRLO1.1.1
TRQX
632
682.5
09/12/2025 16:15:13
00503676314TRLO1.1.1
XLON
131
682
09/12/2025 16:15:13
00503676317TRLO1.1.1
XLON
88
682.5
09/12/2025 16:15:13
00503676316TRLO1.1.1
XLON
175
682.5
09/12/2025 16:15:13
00503676315TRLO1.1.1
XLON
162
682
09/12/2025 16:15:13
00503676319TRLO1.1.1
XLON
189
682
09/12/2025 16:15:13
00503676318TRLO1.1.1
XLON
74
682
09/12/2025 16:15:15
00503676354TRLO1.1.1
BATE
140
682
09/12/2025 16:15:32
00503676528TRLO1.1.1
AQXE
11
682
09/12/2025 16:15:32
00503676529TRLO1.1.1
AQXE
60
682
09/12/2025 16:17:41
00503677706TRLO1.1.1
XLON
503
682
09/12/2025 16:17:41
00503677707TRLO1.1.1
XLON
40
682.5
09/12/2025 16:17:59
00503677828TRLO1.1.1
TRQX
22
682.5
09/12/2025 16:20:31
00503679348TRLO1.1.1
TRQX
13
682.5
09/12/2025 16:22:20
00503680349TRLO1.1.1
TRQX
51
683
09/12/2025 16:25:20
00503682056TRLO1.1.1
XLON
150
683
09/12/2025 16:25:20
00503682057TRLO1.1.1
XLON
26
683
09/12/2025 16:25:20
00503682058TRLO1.1.1
XLON
86
683
09/12/2025 16:25:20
00503682060TRLO1.1.1
XLON
224
683
09/12/2025 16:25:20
00503682059TRLO1.1.1
XLON
9
683
09/12/2025 16:25:20
00503682062TRLO1.1.1
XLON
11
683
09/12/2025 16:25:20
00503682061TRLO1.1.1
XLON
553
683
09/12/2025 16:25:20
00503682063TRLO1.1.1
XLON
85
682.5
09/12/2025 16:25:31
00503682195TRLO1.1.1
BATE
30
682.5
09/12/2025 16:25:31
00503682196TRLO1.1.1
BATE
175
682.5
09/12/2025 16:26:43
00503682929TRLO1.1.1
BATE
39
682.5
09/12/2025 16:26:43
00503682931TRLO1.1.1
BATE
175
682.5
09/12/2025 16:26:43
00503682930TRLO1.1.1
BATE
311
682.5
09/12/2025 16:26:43
00503682932TRLO1.1.1
BATE
84
682.5
09/12/2025 16:26:43
00503682934TRLO1.1.1
BATE
175
682.5
09/12/2025 16:26:43
00503682933TRLO1.1.1
BATE
29
682.5
09/12/2025 16:26:56
00503683038TRLO1.1.1
CHIX
33
683
09/12/2025 16:27:06
00503683245TRLO1.1.1
XLON
136
683
09/12/2025 16:27:06
00503683247TRLO1.1.1
XLON
2
683
09/12/2025 16:27:06
00503683250TRLO1.1.1
XLON
7
683
09/12/2025 16:27:06
00503683249TRLO1.1.1
XLON
17
683
09/12/2025 16:27:06
00503683248TRLO1.1.1
XLON
45
682.5
09/12/2025 16:28:00
00503683765TRLO1.1.1
BATE
4
682.5
09/12/2025 16:28:00
00503683766TRLO1.1.1
CHIX
51
682.5
09/12/2025 16:28:00
00503683767TRLO1.1.1
CHIX
2
682.5
09/12/2025 16:28:01
00503683807TRLO1.1.1
CHIX
57
682.5
09/12/2025 16:28:01
00503683806TRLO1.1.1
CHIX
64
682.5
09/12/2025 16:28:02
00503683818TRLO1.1.1
CHIX
61
682.5
09/12/2025 16:28:03
00503683823TRLO1.1.1
CHIX
49
682.5
09/12/2025 16:28:04
00503683829TRLO1.1.1
CHIX
8
682.5
09/12/2025 16:28:12
00503683935TRLO1.1.1
AQXE
31
682.5
09/12/2025 16:28:12
00503683936TRLO1.1.1
AQXE