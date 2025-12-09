Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 09
www.bodycote.com
09 December 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
8 December 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
44,000
Highest price paid per share (pence per share):
684.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
672.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
681.73p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,881,792 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,425,612 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,574,380 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
12
672.5
08/12/2025 08:05:24
00503006338TRLO1.1.1
XLON
16
673
08/12/2025 08:05:24
00503006339TRLO1.1.1
XLON
14
673
08/12/2025 08:05:24
00503006340TRLO1.1.1
XLON
15
673.5
08/12/2025 08:05:24
00503006342TRLO1.1.1
XLON
57
673.5
08/12/2025 08:05:24
00503006341TRLO1.1.1
XLON
1
673.5
08/12/2025 08:05:24
00503006344TRLO1.1.1
XLON
52
673.5
08/12/2025 08:05:24
00503006343TRLO1.1.1
XLON
12
676
08/12/2025 08:08:12
00503007043TRLO1.1.1
CHIX
22
676
08/12/2025 08:08:12
00503007044TRLO1.1.1
CHIX
13
676
08/12/2025 08:09:33
00503007337TRLO1.1.1
XLON
13
677
08/12/2025 08:09:33
00503007339TRLO1.1.1
XLON
50
677
08/12/2025 08:09:33
00503007338TRLO1.1.1
XLON
21
677
08/12/2025 08:09:33
00503007341TRLO1.1.1
XLON
92
677
08/12/2025 08:09:33
00503007340TRLO1.1.1
XLON
9
676
08/12/2025 08:13:06
00503008331TRLO1.1.1
AQXE
11
676
08/12/2025 08:13:06
00503008330TRLO1.1.1
AQXE
179
680.5
08/12/2025 08:29:27
00503012045TRLO1.1.1
XLON
34
681
08/12/2025 08:32:20
00503012567TRLO1.1.1
CHIX
151
681
08/12/2025 08:32:48
00503012692TRLO1.1.1
XLON
171
681
08/12/2025 08:37:24
00503013616TRLO1.1.1
XLON
32
680.5
08/12/2025 08:38:59
00503013868TRLO1.1.1
CHIX
25
681.5
08/12/2025 08:44:29
00503014867TRLO1.1.1
XLON
19
681.5
08/12/2025 08:44:29
00503014868TRLO1.1.1
XLON
54
681.5
08/12/2025 08:44:29
00503014870TRLO1.1.1
XLON
67
681.5
08/12/2025 08:44:29
00503014869TRLO1.1.1
XLON
174
682
08/12/2025 08:47:10
00503015373TRLO1.1.1
XLON
113
680.5
08/12/2025 08:48:47
00503015647TRLO1.1.1
BATE
2
680.5
08/12/2025 08:48:47
00503015649TRLO1.1.1
BATE
115
680.5
08/12/2025 08:48:47
00503015648TRLO1.1.1
BATE
40
680.5
08/12/2025 08:49:10
00503015825TRLO1.1.1
CHIX
19
680
08/12/2025 08:49:14
00503015841TRLO1.1.1
TRQX
12
680
08/12/2025 08:49:14
00503015843TRLO1.1.1
TRQX
19
680
08/12/2025 08:49:14
00503015842TRLO1.1.1
TRQX
3
680
08/12/2025 08:49:39
00503015982TRLO1.1.1
TRQX
55
681
08/12/2025 08:50:03
00503016067TRLO1.1.1
XLON
36
681
08/12/2025 08:50:03
00503016068TRLO1.1.1
XLON
89
681
08/12/2025 08:50:03
00503016069TRLO1.1.1
XLON
36
683
08/12/2025 08:55:41
00503017222TRLO1.1.1
CHIX
149
683
08/12/2025 08:55:41
00503017223TRLO1.1.1
XLON
31
684
08/12/2025 09:34:02
00503031110TRLO1.1.1
CHIX
43
684
08/12/2025 09:34:02
00503031108TRLO1.1.1
BATE
94
684
08/12/2025 09:34:02
00503031109TRLO1.1.1
BATE
9
684
08/12/2025 09:34:02
00503031114TRLO1.1.1
CHIX
170
684
08/12/2025 09:34:02
00503031111TRLO1.1.1
XLON
334
684
08/12/2025 09:34:02
00503031112TRLO1.1.1
XLON
4
684
08/12/2025 09:34:02
00503031115TRLO1.1.1
CHIX
18
684
08/12/2025 09:34:02
00503031116TRLO1.1.1
TRQX
18
684
08/12/2025 09:34:02
00503031117TRLO1.1.1
TRQX
21
684
08/12/2025 09:34:35
00503032040TRLO1.1.1
AQXE
22
684
08/12/2025 09:34:35
00503032041TRLO1.1.1
AQXE
196
683
08/12/2025 09:35:00
00503032682TRLO1.1.1
XLON
1
684
08/12/2025 09:35:00
00503032681TRLO1.1.1
AQXE
11
684
08/12/2025 09:35:47
00503034399TRLO1.1.1
BATE
98
684
08/12/2025 09:35:47
00503034401TRLO1.1.1
BATE
38
683
08/12/2025 09:37:36
00503037421TRLO1.1.1
CHIX
150
684
08/12/2025 09:41:51
00503045930TRLO1.1.1
XLON
11
684
08/12/2025 09:41:53
00503045998TRLO1.1.1
TRQX
7
684
08/12/2025 09:42:00
00503046245TRLO1.1.1
TRQX
11
684
08/12/2025 09:44:33
00503051399TRLO1.1.1
AQXE
5
684
08/12/2025 09:44:43
00503051828TRLO1.1.1
AQXE
35
684
08/12/2025 09:47:06
00503056589TRLO1.1.1
CHIX
12
683.5
08/12/2025 09:47:11
00503056856TRLO1.1.1
BATE
134
683.5
08/12/2025 09:47:11
00503056857TRLO1.1.1
XLON
20
683.5
08/12/2025 09:51:42
00503065663TRLO1.1.1
BATE
37
683.5
08/12/2025 09:51:42
00503065662TRLO1.1.1
BATE
120
684
08/12/2025 10:10:05
00503081225TRLO1.1.1
XLON
83
684
08/12/2025 10:30:15
00503084334TRLO1.1.1
XLON
5
684
08/12/2025 10:30:15
00503084337TRLO1.1.1
BATE
6
684
08/12/2025 10:30:15
00503084336TRLO1.1.1
BATE
10
684
08/12/2025 10:30:15
00503084338TRLO1.1.1
XLON
96
684
08/12/2025 10:30:15
00503084335TRLO1.1.1
BATE
5
684
08/12/2025 10:30:15
00503084341TRLO1.1.1
BATE
16
684
08/12/2025 10:30:15
00503084340TRLO1.1.1
XLON
457
684
08/12/2025 10:30:15
00503084339TRLO1.1.1
XLON
13
684
08/12/2025 10:30:15
00503084342TRLO1.1.1
BATE
18
684
08/12/2025 10:30:15
00503084343TRLO1.1.1
BATE
18
684
08/12/2025 10:30:15
00503084344TRLO1.1.1
TRQX
3
684
08/12/2025 10:30:15
00503084347TRLO1.1.1
BATE
18
684
08/12/2025 10:30:15
00503084345TRLO1.1.1
TRQX
18
684
08/12/2025 10:30:15
00503084346TRLO1.1.1
TRQX
23
684
08/12/2025 10:30:15
00503084349TRLO1.1.1
BATE
99
684
08/12/2025 10:30:15
00503084348TRLO1.1.1
BATE
6
684
08/12/2025 10:30:15
00503084352TRLO1.1.1
BATE
12
684
08/12/2025 10:30:15
00503084350TRLO1.1.1
BATE
53
684
08/12/2025 10:30:15
00503084351TRLO1.1.1
BATE
2
684
08/12/2025 10:30:15
00503084353TRLO1.1.1
CHIX
37
684
08/12/2025 10:30:15
00503084355TRLO1.1.1
CHIX
39
684
08/12/2025 10:30:15
00503084354TRLO1.1.1
CHIX
2
684
08/12/2025 10:30:15
00503084356TRLO1.1.1
AQXE
2
684
08/12/2025 10:30:15
00503084358TRLO1.1.1
AQXE
4
684
08/12/2025 10:30:15
00503084357TRLO1.1.1
AQXE
240
684
08/12/2025 10:52:29
00503088218TRLO1.1.1
XLON
418
684
08/12/2025 10:52:29
00503088217TRLO1.1.1
XLON
18
684
08/12/2025 10:52:29
00503088220TRLO1.1.1
TRQX
18
684
08/12/2025 10:52:29
00503088221TRLO1.1.1
TRQX
150
684
08/12/2025 10:52:29
00503088219TRLO1.1.1
XLON
18
684
08/12/2025 10:52:29
00503088222TRLO1.1.1
TRQX
19
684
08/12/2025 10:52:54
00503088321TRLO1.1.1
XLON
1
684
08/12/2025 10:52:56
00503088352TRLO1.1.1
XLON
386
684
08/12/2025 10:55:04
00503088739TRLO1.1.1
XLON
1
684
08/12/2025 11:01:40
00503090075TRLO1.1.1
XLON
31
684
08/12/2025 11:05:27
00503090667TRLO1.1.1
XLON
16
684
08/12/2025 11:05:27
00503090670TRLO1.1.1
XLON
54
684
08/12/2025 11:05:27
00503090669TRLO1.1.1
XLON
69
684
08/12/2025 11:05:27
00503090668TRLO1.1.1
XLON
1
684
08/12/2025 11:05:38
00503090708TRLO1.1.1
XLON
9
684
08/12/2025 11:12:18
00503091752TRLO1.1.1
XLON
14
684
08/12/2025 11:16:24
00503092366TRLO1.1.1
XLON
1
684
08/12/2025 11:16:32
00503092401TRLO1.1.1
XLON
57
684
08/12/2025 11:21:43
00503093126TRLO1.1.1
BATE
81
684
08/12/2025 11:21:43
00503093125TRLO1.1.1
BATE
132
684
08/12/2025 11:21:43
00503093124TRLO1.1.1
BATE
21
684
08/12/2025 11:21:43
00503093129TRLO1.1.1
BATE
100
684
08/12/2025 11:21:43
00503093128TRLO1.1.1
BATE
101
684
08/12/2025 11:21:43
00503093127TRLO1.1.1
BATE
27
684
08/12/2025 11:21:43
00503093133TRLO1.1.1
BATE
44
684
08/12/2025 11:21:43
00503093130TRLO1.1.1
BATE
172
684
08/12/2025 11:21:43
00503093131TRLO1.1.1
XLON
188
684
08/12/2025 11:21:43
00503093132TRLO1.1.1
XLON
1
684
08/12/2025 11:21:43
00503093136TRLO1.1.1
BATE
3
684
08/12/2025 11:21:43
00503093135TRLO1.1.1
BATE
170
684
08/12/2025 11:21:43
00503093134TRLO1.1.1
XLON
12
684
08/12/2025 11:21:43
00503093138TRLO1.1.1
CHIX
14
684
08/12/2025 11:21:43
00503093139TRLO1.1.1
CHIX
38
684
08/12/2025 11:21:43
00503093137TRLO1.1.1
CHIX
4
684
08/12/2025 11:21:43
00503093141TRLO1.1.1
CHIX
7
684
08/12/2025 11:21:43
00503093140TRLO1.1.1
CHIX
7
684
08/12/2025 11:21:43
00503093143TRLO1.1.1
TRQX
11
684
08/12/2025 11:21:43
00503093142TRLO1.1.1
TRQX
18
684
08/12/2025 11:21:43
00503093144TRLO1.1.1
TRQX
18
684
08/12/2025 11:21:43
00503093145TRLO1.1.1
TRQX
5
684
08/12/2025 11:22:02
00503093174TRLO1.1.1
AQXE
31
684
08/12/2025 11:22:02
00503093175TRLO1.1.1
CHIX
43
684
08/12/2025 11:22:02
00503093176TRLO1.1.1
CHIX
10
684
08/12/2025 11:22:02
00503093179TRLO1.1.1
AQXE
29
684
08/12/2025 11:22:02
00503093178TRLO1.1.1
CHIX
34
684
08/12/2025 11:22:02
00503093177TRLO1.1.1
CHIX
15
684
08/12/2025 11:22:02
00503093181TRLO1.1.1
AQXE
19
684
08/12/2025 11:22:02
00503093180TRLO1.1.1
AQXE
18
684
08/12/2025 11:22:02
00503093184TRLO1.1.1
AQXE
19
684
08/12/2025 11:22:02
00503093182TRLO1.1.1
AQXE
19
684
08/12/2025 11:22:02
00503093183TRLO1.1.1
AQXE
21
684
08/12/2025 11:22:02
00503093185TRLO1.1.1
AQXE
16
683.5
08/12/2025 11:22:02
00503093186TRLO1.1.1
AQXE
284
682.5
08/12/2025 11:22:07
00503093201TRLO1.1.1
XLON
30
684
08/12/2025 11:23:44
00503093497TRLO1.1.1
BATE
85
684
08/12/2025 11:23:44
00503093498TRLO1.1.1
BATE
18
683.5
08/12/2025 11:23:48
00503093501TRLO1.1.1
TRQX
43
682.5
08/12/2025 11:23:55
00503093518TRLO1.1.1
CHIX
23
683.5
08/12/2025 11:24:16
00503093583TRLO1.1.1
AQXE
26
682.5
08/12/2025 11:26:15
00503093865TRLO1.1.1
CHIX
4
682.5
08/12/2025 11:26:15
00503093867TRLO1.1.1
CHIX
11
682.5
08/12/2025 11:26:15
00503093866TRLO1.1.1
CHIX
114
684
08/12/2025 11:27:34
00503094011TRLO1.1.1
BATE
82
682.5
08/12/2025 11:27:52
00503094036TRLO1.1.1
XLON
84
682.5
08/12/2025 11:27:52
00503094037TRLO1.1.1
XLON
9
683.5
08/12/2025 11:27:54
00503094041TRLO1.1.1
AQXE
11
683.5
08/12/2025 11:27:54
00503094040TRLO1.1.1
AQXE
18
683.5
08/12/2025 11:28:44
00503094191TRLO1.1.1
TRQX
30
683
08/12/2025 11:33:15
00503094905TRLO1.1.1
BATE
67
684
08/12/2025 11:33:15
00503094906TRLO1.1.1
BATE
38
682.5
08/12/2025 11:34:53
00503095335TRLO1.1.1
CHIX
16
683.5
08/12/2025 11:35:40
00503095513TRLO1.1.1
TRQX
5
683.5
08/12/2025 11:35:40
00503095514TRLO1.1.1
TRQX
11
683.5
08/12/2025 11:42:29
00503096585TRLO1.1.1
TRQX
4
683.5
08/12/2025 11:42:29
00503096586TRLO1.1.1
TRQX
121
684
08/12/2025 11:42:50
00503096633TRLO1.1.1
BATE
42
682.5
08/12/2025 11:43:48
00503096868TRLO1.1.1
CHIX
16
683.5
08/12/2025 11:44:58
00503097079TRLO1.1.1
TRQX
37
682.5
08/12/2025 11:47:07
00503097446TRLO1.1.1
CHIX
19
681.5
08/12/2025 11:48:54
00503097825TRLO1.1.1
AQXE
32
681.5
08/12/2025 11:48:54
00503097824TRLO1.1.1
AQXE
180
681.5
08/12/2025 11:48:54
00503097827TRLO1.1.1
XLON
241
681.5
08/12/2025 11:48:54
00503097826TRLO1.1.1
XLON
11
681.5
08/12/2025 11:48:54
00503097828TRLO1.1.1
XLON
21
681.5
08/12/2025 11:48:54
00503097829TRLO1.1.1
XLON
374
681.5
08/12/2025 11:48:54
00503097830TRLO1.1.1
XLON
187
681.5
08/12/2025 11:48:54
00503097831TRLO1.1.1
XLON
22
681.5
08/12/2025 11:51:28
00503098213TRLO1.1.1
AQXE
30
680
08/12/2025 11:51:50
00503098257TRLO1.1.1
BATE
70
680
08/12/2025 11:51:50
00503098258TRLO1.1.1
BATE
7
680.5
08/12/2025 11:51:50
00503098259TRLO1.1.1
BATE
73
680
08/12/2025 11:56:26
00503098911TRLO1.1.1
BATE
28
680.5
08/12/2025 11:56:26
00503098912TRLO1.1.1
BATE
16
681.5
08/12/2025 11:56:58
00503098980TRLO1.1.1
AQXE
19
681.5
08/12/2025 11:57:52
00503099132TRLO1.1.1
TRQX
11
680
08/12/2025 11:59:26
00503099454TRLO1.1.1
CHIX
27
680
08/12/2025 11:59:26
00503099455TRLO1.1.1
CHIX
165
679.5
08/12/2025 11:59:52
00503099505TRLO1.1.1
XLON
5
678.5
08/12/2025 12:02:41
00503099943TRLO1.1.1
XLON
243
678.5
08/12/2025 12:02:41
00503099944TRLO1.1.1
XLON
23
681
08/12/2025 12:15:01
00503101996TRLO1.1.1
AQXE
2
681
08/12/2025 12:15:01
00503101997TRLO1.1.1
AQXE
1
680
08/12/2025 12:15:26
00503102081TRLO1.1.1
XLON
56
680
08/12/2025 12:19:45
00503102719TRLO1.1.1
CHIX
144
680
08/12/2025 12:19:45
00503102718TRLO1.1.1
BATE
27
680
08/12/2025 12:19:45
00503102722TRLO1.1.1
TRQX
177
680
08/12/2025 12:19:45
00503102721TRLO1.1.1
XLON
333
680
08/12/2025 12:19:45
00503102720TRLO1.1.1
XLON
249
680
08/12/2025 12:24:08
00503103547TRLO1.1.1
XLON
11
680
08/12/2025 12:24:26
00503103607TRLO1.1.1
CHIX
29
680
08/12/2025 12:24:26
00503103608TRLO1.1.1
CHIX
144
680
08/12/2025 12:24:52
00503103677TRLO1.1.1
BATE
26
680
08/12/2025 12:25:55
00503103806TRLO1.1.1
AQXE
28
680
08/12/2025 12:27:01
00503103924TRLO1.1.1
TRQX
49
680
08/12/2025 12:31:44
00503104625TRLO1.1.1
CHIX
138
680
08/12/2025 12:32:01
00503104652TRLO1.1.1
BATE
23
680
08/12/2025 12:32:22
00503104715TRLO1.1.1
TRQX
26
680
08/12/2025 12:33:52
00503104881TRLO1.1.1
AQXE
79
680
08/12/2025 12:39:43
00503105665TRLO1.1.1
XLON
552
680
08/12/2025 12:39:43
00503105664TRLO1.1.1
XLON
11
680
08/12/2025 12:39:43
00503105666TRLO1.1.1
XLON
143
680.5
08/12/2025 12:40:06
00503105764TRLO1.1.1
BATE
23
680
08/12/2025 12:40:50
00503105868TRLO1.1.1
AQXE
238
680
08/12/2025 12:40:50
00503105867TRLO1.1.1
XLON
47
680
08/12/2025 12:40:59
00503105887TRLO1.1.1
CHIX
5
680
08/12/2025 12:40:59
00503105888TRLO1.1.1
CHIX
26
680
08/12/2025 12:40:59
00503105889TRLO1.1.1
TRQX
11
680
08/12/2025 12:43:08
00503106184TRLO1.1.1
XLON
159
680
08/12/2025 12:43:08
00503106185TRLO1.1.1
XLON
24
680
08/12/2025 12:43:26
00503106208TRLO1.1.1
AQXE
131
680.5
08/12/2025 12:44:14
00503106392TRLO1.1.1
BATE
29
680
08/12/2025 12:44:50
00503106525TRLO1.1.1
XLON
181
680
08/12/2025 12:44:50
00503106524TRLO1.1.1
XLON
21
680
08/12/2025 12:44:57
00503106557TRLO1.1.1
TRQX
52
680
08/12/2025 12:47:58
00503107160TRLO1.1.1
CHIX
319
681
08/12/2025 13:00:16
00503109250TRLO1.1.1
XLON
19
682.5
08/12/2025 13:01:30
00503109638TRLO1.1.1
TRQX
39
682.5
08/12/2025 13:02:15
00503109816TRLO1.1.1
CHIX
167
682.5
08/12/2025 13:02:25
00503109839TRLO1.1.1
XLON
51
682.5
08/12/2025 13:04:03
00503110133TRLO1.1.1
BATE
103
682.5
08/12/2025 13:04:03
00503110134TRLO1.1.1
BATE
172
682.5
08/12/2025 13:04:54
00503110246TRLO1.1.1
XLON
148
682.5
08/12/2025 13:06:36
00503110456TRLO1.1.1
BATE
11
682.5
08/12/2025 13:07:03
00503110492TRLO1.1.1
CHIX
38
682.5
08/12/2025 13:07:03
00503110493TRLO1.1.1
CHIX
127
682.5
08/12/2025 13:07:19
00503110534TRLO1.1.1
XLON
185
682.5
08/12/2025 13:14:56
00503111940TRLO1.1.1
XLON
205
681.5
08/12/2025 13:28:31
00503114366TRLO1.1.1
XLON
58
680.5
08/12/2025 13:30:52
00503114834TRLO1.1.1
XLON
11
680.5
08/12/2025 13:30:52
00503114835TRLO1.1.1
XLON
134
680.5
08/12/2025 13:30:52
00503114836TRLO1.1.1
XLON
33
681.5
08/12/2025 13:32:59
00503115353TRLO1.1.1
TRQX
12
682.5
08/12/2025 13:33:22
00503115475TRLO1.1.1
BATE
1
682.5
08/12/2025 13:33:22
00503115477TRLO1.1.1
BATE
10
682.5
08/12/2025 13:33:22
00503115478TRLO1.1.1
BATE
35
682.5
08/12/2025 13:33:22
00503115476TRLO1.1.1
BATE
125
682.5
08/12/2025 13:33:22
00503115479TRLO1.1.1
BATE
70
681.5
08/12/2025 13:33:29
00503115649TRLO1.1.1
CHIX
17
680.5
08/12/2025 13:35:00
00503116210TRLO1.1.1
XLON
66
680.5
08/12/2025 13:35:00
00503116209TRLO1.1.1
XLON
4
681
08/12/2025 13:37:22
00503116572TRLO1.1.1
XLON
187
681
08/12/2025 13:37:22
00503116571TRLO1.1.1
XLON
54
681
08/12/2025 13:39:29
00503117001TRLO1.1.1
BATE
95
681
08/12/2025 13:39:29
00503117000TRLO1.1.1
BATE
5
681.5
08/12/2025 13:40:17
00503117215TRLO1.1.1
XLON
76
681.5
08/12/2025 13:40:17
00503117217TRLO1.1.1
XLON
111
681.5
08/12/2025 13:40:17
00503117216TRLO1.1.1
XLON
70
681
08/12/2025 13:41:52
00503117740TRLO1.1.1
CHIX
36
681.5
08/12/2025 13:41:52
00503117741TRLO1.1.1
TRQX
356
681.5
08/12/2025 13:42:32
00503117873TRLO1.1.1
XLON
246
681.5
08/12/2025 13:45:17
00503118355TRLO1.1.1
XLON
190
681
08/12/2025 13:49:04
00503119208TRLO1.1.1
BATE
264
681.5
08/12/2025 13:49:30
00503119307TRLO1.1.1
XLON
11
681.5
08/12/2025 13:50:02
00503119419TRLO1.1.1
TRQX
22
681.5
08/12/2025 13:50:02
00503119420TRLO1.1.1
TRQX
74
681
08/12/2025 13:51:00
00503119779TRLO1.1.1
CHIX
138
681
08/12/2025 13:51:42
00503119904TRLO1.1.1
BATE
45
681.5
08/12/2025 13:52:58
00503120155TRLO1.1.1
XLON
85
681.5
08/12/2025 13:52:58
00503120154TRLO1.1.1
XLON
45
680.5
08/12/2025 13:54:47
00503120535TRLO1.1.1
XLON
125
680.5
08/12/2025 13:54:47
00503120536TRLO1.1.1
XLON
191
680.5
08/12/2025 14:03:50
00503122808TRLO1.1.1
XLON
26
679.5
08/12/2025 14:06:45
00503123985TRLO1.1.1
BATE
78
679.5
08/12/2025 14:06:45
00503123984TRLO1.1.1
BATE
78
679.5
08/12/2025 14:06:50
00503124012TRLO1.1.1
BATE
104
679.5
08/12/2025 14:13:17
00503126084TRLO1.1.1
BATE
88
679.5
08/12/2025 14:13:19
00503126093TRLO1.1.1
BATE
36
680
08/12/2025 14:20:27
00503128210TRLO1.1.1
XLON
179
680
08/12/2025 14:20:27
00503128211TRLO1.1.1
XLON
11
680
08/12/2025 14:20:27
00503128212TRLO1.1.1
XLON
12
680
08/12/2025 14:21:45
00503128611TRLO1.1.1
XLON
59
680
08/12/2025 14:21:45
00503128610TRLO1.1.1
XLON
20
680
08/12/2025 14:21:45
00503128612TRLO1.1.1
XLON
49
681
08/12/2025 14:31:04
00503137535TRLO1.1.1
XLON
140
681
08/12/2025 14:31:04
00503137536TRLO1.1.1
XLON
1193
681
08/12/2025 14:31:10
00503137776TRLO1.1.1
XLON
160
680
08/12/2025 14:33:19
00503141636TRLO1.1.1
XLON
189
680
08/12/2025 14:33:19
00503141635TRLO1.1.1
XLON
11
680
08/12/2025 14:33:19
00503141637TRLO1.1.1
XLON
136
680
08/12/2025 14:33:19
00503141638TRLO1.1.1
BATE
30
680
08/12/2025 14:33:19
00503141639TRLO1.1.1
XLON
74
680
08/12/2025 14:33:19
00503141640TRLO1.1.1
CHIX
26
680
08/12/2025 14:33:19
00503141641TRLO1.1.1
CHIX
88
680
08/12/2025 14:33:19
00503141643TRLO1.1.1
CHIX
151
680
08/12/2025 14:33:19
00503141642TRLO1.1.1
XLON
170
680
08/12/2025 14:33:19
00503141644TRLO1.1.1
BATE
178
680
08/12/2025 14:33:19
00503141645TRLO1.1.1
BATE
11
680
08/12/2025 14:33:19
00503141646TRLO1.1.1
CHIX
37
680
08/12/2025 14:33:19
00503141647TRLO1.1.1
CHIX
60
680
08/12/2025 14:33:19
00503141648TRLO1.1.1
CHIX
37
680
08/12/2025 14:33:19
00503141668TRLO1.1.1
AQXE
111
680
08/12/2025 14:33:36
00503142001TRLO1.1.1
AQXE
35
680
08/12/2025 14:33:37
00503142002TRLO1.1.1
TRQX
105
680
08/12/2025 14:33:37
00503142003TRLO1.1.1
TRQX
187
680.5
08/12/2025 14:35:44
00503144610TRLO1.1.1
XLON
185
680.5
08/12/2025 14:37:53
00503146769TRLO1.1.1
XLON
175
680.5
08/12/2025 14:38:00
00503146843TRLO1.1.1
BATE
35
680.5
08/12/2025 14:38:27
00503147246TRLO1.1.1
TRQX
157
680
08/12/2025 14:38:47
00503147546TRLO1.1.1
XLON
77
680
08/12/2025 14:38:47
00503147548TRLO1.1.1
XLON
108
680
08/12/2025 14:38:47
00503147547TRLO1.1.1
XLON
64
680
08/12/2025 14:39:03
00503147935TRLO1.1.1
CHIX
27
680
08/12/2025 14:40:47
00503149594TRLO1.1.1
AQXE
35
680
08/12/2025 14:40:47
00503149595TRLO1.1.1
AQXE
167
680
08/12/2025 14:40:57
00503149825TRLO1.1.1
BATE
53
680
08/12/2025 14:41:02
00503149936TRLO1.1.1
XLON
99
680
08/12/2025 14:41:02
00503149935TRLO1.1.1
XLON
26
680
08/12/2025 14:41:02
00503149937TRLO1.1.1
XLON
151
680
08/12/2025 14:42:55
00503152256TRLO1.1.1
XLON
29
680
08/12/2025 14:44:39
00503154083TRLO1.1.1
TRQX
54
680
08/12/2025 14:44:39
00503154082TRLO1.1.1
CHIX
199
680
08/12/2025 14:44:55
00503154420TRLO1.1.1
XLON
129
680
08/12/2025 14:46:32
00503155811TRLO1.1.1
BATE
47
680
08/12/2025 14:46:32
00503155812TRLO1.1.1
BATE
11
680
08/12/2025 14:46:36
00503155864TRLO1.1.1
AQXE
31
680
08/12/2025 14:46:36
00503155865TRLO1.1.1
AQXE
60
680
08/12/2025 14:47:09
00503156291TRLO1.1.1
XLON
110
680
08/12/2025 14:47:09
00503156292TRLO1.1.1
XLON
27
679.5
08/12/2025 14:48:09
00503157186TRLO1.1.1
TRQX
22
680
08/12/2025 14:48:55
00503157731TRLO1.1.1
BATE
105
680
08/12/2025 14:48:55
00503157732TRLO1.1.1
BATE
111
680
08/12/2025 14:49:30
00503158147TRLO1.1.1
XLON
86
680
08/12/2025 14:49:30
00503158148TRLO1.1.1
XLON
192
681.5
08/12/2025 14:55:41
00503162918TRLO1.1.1
XLON
2
681.5
08/12/2025 14:57:10
00503164230TRLO1.1.1
XLON
9
681.5
08/12/2025 14:57:10
00503164229TRLO1.1.1
XLON
98
681.5
08/12/2025 14:57:10
00503164232TRLO1.1.1
CHIX
64
681.5
08/12/2025 14:57:10
00503164233TRLO1.1.1
CHIX
174
681.5
08/12/2025 14:57:10
00503164234TRLO1.1.1
XLON
185
681.5
08/12/2025 14:57:10
00503164235TRLO1.1.1
XLON
578
681.5
08/12/2025 14:57:10
00503164236TRLO1.1.1
XLON
13
682.5
08/12/2025 14:58:09
00503165021TRLO1.1.1
TRQX
13
682.5
08/12/2025 14:58:09
00503165022TRLO1.1.1
TRQX
64
683
08/12/2025 15:01:27
00503169003TRLO1.1.1
CHIX
60
682.5
08/12/2025 15:03:19
00503170870TRLO1.1.1
AQXE
65
683
08/12/2025 15:03:19
00503170869TRLO1.1.1
CHIX
5
682.5
08/12/2025 15:03:19
00503170872TRLO1.1.1
AQXE
39
682.5
08/12/2025 15:03:19
00503170871TRLO1.1.1
AQXE
190
682.5
08/12/2025 15:03:19
00503170873TRLO1.1.1
XLON
245
682.5
08/12/2025 15:03:19
00503170874TRLO1.1.1
XLON
34
682.5
08/12/2025 15:03:19
00503170875TRLO1.1.1
AQXE
121
682.5
08/12/2025 15:03:19
00503170877TRLO1.1.1
XLON
158
682.5
08/12/2025 15:03:19
00503170876TRLO1.1.1
XLON
31
682.5
08/12/2025 15:03:19
00503170879TRLO1.1.1
TRQX
36
682.5
08/12/2025 15:03:19
00503170878TRLO1.1.1
TRQX
36
682.5
08/12/2025 15:03:19
00503170880TRLO1.1.1
TRQX
30
683.5
08/12/2025 15:05:54
00503173203TRLO1.1.1
AQXE
31
683.5
08/12/2025 15:12:29
00503178654TRLO1.1.1
AQXE
177
683
08/12/2025 15:15:08
00503180871TRLO1.1.1
BATE
84
683
08/12/2025 15:15:14
00503180936TRLO1.1.1
BATE
390
683
08/12/2025 15:15:14
00503180937TRLO1.1.1
BATE
30
683.5
08/12/2025 15:15:32
00503181127TRLO1.1.1
AQXE
181
684
08/12/2025 15:19:21
00503184338TRLO1.1.1
BATE
79
684
08/12/2025 15:19:21
00503184339TRLO1.1.1
CHIX
204
684
08/12/2025 15:19:21
00503184340TRLO1.1.1
XLON
36
684
08/12/2025 15:19:21
00503184342TRLO1.1.1
TRQX
210
684
08/12/2025 15:19:21
00503184341TRLO1.1.1
XLON
41
684
08/12/2025 15:20:04
00503185186TRLO1.1.1
AQXE
175
684
08/12/2025 15:20:07
00503185211TRLO1.1.1
XLON
32
684
08/12/2025 15:20:07
00503185212TRLO1.1.1
XLON
179
684
08/12/2025 15:20:51
00503185838TRLO1.1.1
XLON
34
684
08/12/2025 15:21:29
00503186123TRLO1.1.1
TRQX
197
684
08/12/2025 15:21:39
00503186205TRLO1.1.1
BATE
63
684
08/12/2025 15:21:49
00503186298TRLO1.1.1
XLON
116
684
08/12/2025 15:21:49
00503186299TRLO1.1.1
XLON
65
684
08/12/2025 15:21:50
00503186312TRLO1.1.1
CHIX
186
684
08/12/2025 15:22:41
00503186913TRLO1.1.1
XLON
20
684
08/12/2025 15:23:40
00503187676TRLO1.1.1
XLON
138
684
08/12/2025 15:23:40
00503187675TRLO1.1.1
XLON
17
684
08/12/2025 15:23:40
00503187677TRLO1.1.1
XLON
34
684
08/12/2025 15:23:46
00503187762TRLO1.1.1
AQXE
208
684
08/12/2025 15:23:59
00503187944TRLO1.1.1
BATE
64
684
08/12/2025 15:24:31
00503188292TRLO1.1.1
CHIX
40
684
08/12/2025 15:24:34
00503188323TRLO1.1.1
TRQX
175
684
08/12/2025 15:24:37
00503188350TRLO1.1.1
XLON
89
683.5
08/12/2025 15:25:13
00503188902TRLO1.1.1
CHIX
1400
683.5
08/12/2025 15:25:13
00503188903TRLO1.1.1
XLON
272
683.5
08/12/2025 15:25:13
00503188904TRLO1.1.1
XLON
76
683
08/12/2025 15:25:13
00503188906TRLO1.1.1
BATE
116
683
08/12/2025 15:25:13
00503188905TRLO1.1.1
BATE
124
682.5
08/12/2025 15:25:13
00503188910TRLO1.1.1
BATE
19
682.5
08/12/2025 15:25:13
00503188911TRLO1.1.1
BATE
36
682.5
08/12/2025 15:25:13
00503188913TRLO1.1.1
TRQX
181
682.5
08/12/2025 15:25:13
00503188912TRLO1.1.1
BATE
36
682.5
08/12/2025 15:25:13
00503188914TRLO1.1.1
TRQX
35
683
08/12/2025 15:25:24
00503189262TRLO1.1.1
AQXE
66
682
08/12/2025 15:25:36
00503189444TRLO1.1.1
CHIX
29
682.5
08/12/2025 15:28:12
00503191303TRLO1.1.1
XLON
22
682.5
08/12/2025 15:28:13
00503191306TRLO1.1.1
XLON
33
683
08/12/2025 15:31:16
00503193600TRLO1.1.1
AQXE
64
683
08/12/2025 15:32:30
00503194297TRLO1.1.1
CHIX
363
683
08/12/2025 15:32:30
00503194298TRLO1.1.1
XLON
34
683
08/12/2025 15:32:30
00503194300TRLO1.1.1
TRQX
211
683
08/12/2025 15:32:30
00503194299TRLO1.1.1
XLON
128
683
08/12/2025 15:33:58
00503195115TRLO1.1.1
BATE
68
683
08/12/2025 15:33:58
00503195116TRLO1.1.1
BATE
29
683
08/12/2025 15:34:37
00503195441TRLO1.1.1
TRQX
3
683
08/12/2025 15:34:37
00503195442TRLO1.1.1
TRQX
139
683
08/12/2025 15:34:47
00503195556TRLO1.1.1
XLON
173
683
08/12/2025 15:36:39
00503196661TRLO1.1.1
XLON
68
683
08/12/2025 15:36:40
00503196701TRLO1.1.1
CHIX
182
683
08/12/2025 15:38:43
00503198192TRLO1.1.1
XLON
35
683
08/12/2025 15:41:23
00503199736TRLO1.1.1
AQXE
165
683
08/12/2025 15:41:23
00503199737TRLO1.1.1
BATE
177
683
08/12/2025 15:41:23
00503199738TRLO1.1.1
XLON
38
683
08/12/2025 15:41:48
00503199979TRLO1.1.1
TRQX
54
683
08/12/2025 15:42:57
00503200616TRLO1.1.1
CHIX
168
682.5
08/12/2025 15:43:23
00503200956TRLO1.1.1
XLON
38
683
08/12/2025 15:45:31
00503202195TRLO1.1.1
AQXE
193
682.5
08/12/2025 15:45:48
00503202427TRLO1.1.1
XLON
12
683
08/12/2025 15:46:05
00503202569TRLO1.1.1
BATE
162
683
08/12/2025 15:46:05
00503202568TRLO1.1.1
BATE
66
683
08/12/2025 15:47:28
00503203521TRLO1.1.1
CHIX
34
682
08/12/2025 15:48:01
00503203969TRLO1.1.1
XLON
68
682
08/12/2025 15:48:01
00503203970TRLO1.1.1
XLON
84
682
08/12/2025 15:48:01
00503203971TRLO1.1.1
XLON
120
682
08/12/2025 15:49:57
00503205117TRLO1.1.1
BATE
183
682
08/12/2025 15:50:48
00503205640TRLO1.1.1
XLON
38
682
08/12/2025 15:50:49
00503205647TRLO1.1.1
TRQX
169
682
08/12/2025 15:51:50
00503206234TRLO1.1.1
BATE
27
682.5
08/12/2025 15:52:31
00503206892TRLO1.1.1
CHIX
22
683
08/12/2025 15:52:31
00503206893TRLO1.1.1
CHIX
25
683
08/12/2025 15:52:31
00503206894TRLO1.1.1
CHIX
45
681
08/12/2025 15:52:33
00503206987TRLO1.1.1
XLON
130
681
08/12/2025 15:52:34
00503206988TRLO1.1.1
XLON
36
681
08/12/2025 15:54:08
00503208581TRLO1.1.1
TRQX
17
681.5
08/12/2025 15:54:11
00503208634TRLO1.1.1
AQXE
21
681.5
08/12/2025 15:54:11
00503208635TRLO1.1.1
AQXE
4
682
08/12/2025 15:54:11
00503208636TRLO1.1.1
AQXE
206
681
08/12/2025 15:54:25
00503208807TRLO1.1.1
XLON
3
681
08/12/2025 15:56:22
00503210190TRLO1.1.1
XLON
68
681
08/12/2025 15:56:22
00503210189TRLO1.1.1
XLON
126
681
08/12/2025 15:56:22
00503210188TRLO1.1.1
XLON
179
681.5
08/12/2025 15:59:15
00503212316TRLO1.1.1
XLON
5
681.5
08/12/2025 15:59:42
00503212623TRLO1.1.1
CHIX
62
681.5
08/12/2025 15:59:42
00503212622TRLO1.1.1
CHIX
145
681.5
08/12/2025 16:00:09
00503213076TRLO1.1.1
BATE
167
681.5
08/12/2025 16:01:00
00503213828TRLO1.1.1
XLON
25
681.5
08/12/2025 16:02:16
00503215437TRLO1.1.1
BATE
139
681.5
08/12/2025 16:02:16
00503215436TRLO1.1.1
BATE
3
682
08/12/2025 16:04:10
00503216620TRLO1.1.1
XLON
171
682
08/12/2025 16:04:10
00503216621TRLO1.1.1
XLON
67
682
08/12/2025 16:04:12
00503216656TRLO1.1.1
CHIX
174
681.5
08/12/2025 16:05:23
00503217344TRLO1.1.1
XLON
39
681.5
08/12/2025 16:05:23
00503217346TRLO1.1.1
TRQX
39
681.5
08/12/2025 16:05:23
00503217347TRLO1.1.1
TRQX
497
681.5
08/12/2025 16:05:23
00503217345TRLO1.1.1
XLON
41
681.5
08/12/2025 16:05:32
00503217432TRLO1.1.1
AQXE
171
681.5
08/12/2025 16:05:56
00503217689TRLO1.1.1
BATE
180
681
08/12/2025 16:07:26
00503218966TRLO1.1.1
XLON
34
681
08/12/2025 16:07:31
00503219025TRLO1.1.1
AQXE
26
681
08/12/2025 16:07:58
00503219365TRLO1.1.1
CHIX
42
681
08/12/2025 16:07:58
00503219366TRLO1.1.1
CHIX
165
681
08/12/2025 16:08:56
00503220157TRLO1.1.1
BATE
171
681
08/12/2025 16:10:02
00503220878TRLO1.1.1
XLON
43
681
08/12/2025 16:10:31
00503221417TRLO1.1.1
AQXE
36
681
08/12/2025 16:12:08
00503222658TRLO1.1.1
XLON
158
681
08/12/2025 16:12:08
00503222659TRLO1.1.1
XLON
32
681.5
08/12/2025 16:12:21
00503222821TRLO1.1.1
TRQX
176
681.5
08/12/2025 16:13:29
00503223674TRLO1.1.1
BATE
67
681
08/12/2025 16:13:40
00503223822TRLO1.1.1
CHIX
167
681
08/12/2025 16:13:59
00503224141TRLO1.1.1
XLON
19
681
08/12/2025 16:14:36
00503224539TRLO1.1.1
AQXE
24
681
08/12/2025 16:14:36
00503224538TRLO1.1.1
AQXE
12
681
08/12/2025 16:15:01
00503224945TRLO1.1.1
TRQX
16
681
08/12/2025 16:15:01
00503224947TRLO1.1.1
TRQX
3
681.5
08/12/2025 16:15:01
00503224948TRLO1.1.1
TRQX
25
681.5
08/12/2025 16:15:01
00503224949TRLO1.1.1
TRQX
36
681.5
08/12/2025 16:15:01
00503224950TRLO1.1.1
TRQX
167
680.5
08/12/2025 16:15:03
00503225006TRLO1.1.1
XLON
100
681.5
08/12/2025 16:15:41
00503225614TRLO1.1.1
BATE
346
681.5
08/12/2025 16:15:41
00503225615TRLO1.1.1
BATE
164
681
08/12/2025 16:15:41
00503225616TRLO1.1.1
CHIX
83
681
08/12/2025 16:16:32
00503226170TRLO1.1.1
AQXE
29
681.5
08/12/2025 16:17:48
00503227034TRLO1.1.1
TRQX
149
681.5
08/12/2025 16:18:11
00503227363TRLO1.1.1
BATE
51
681
08/12/2025 16:18:53
00503227873TRLO1.1.1
CHIX
124
680.5
08/12/2025 16:19:08
00503228053TRLO1.1.1
XLON
252
680.5
08/12/2025 16:19:08
00503228052TRLO1.1.1
XLON
94
680.5
08/12/2025 16:19:08
00503228055TRLO1.1.1
XLON
132
680.5
08/12/2025 16:19:08
00503228056TRLO1.1.1
XLON
520
680.5
08/12/2025 16:19:08
00503228054TRLO1.1.1
XLON
155
680.5
08/12/2025 16:19:08
00503228057TRLO1.1.1
XLON
166
680.5
08/12/2025 16:19:08
00503228058TRLO1.1.1
XLON
33
681
08/12/2025 16:19:48
00503228601TRLO1.1.1
AQXE
24
680.5
08/12/2025 16:20:07
00503228894TRLO1.1.1
CHIX
14
682
08/12/2025 16:22:32
00503231507TRLO1.1.1
AQXE
205
682
08/12/2025 16:22:34
00503231550TRLO1.1.1
BATE
7
682
08/12/2025 16:24:21
00503232814TRLO1.1.1
AQXE
5
682
08/12/2025 16:24:55
00503233222TRLO1.1.1
BATE
11
682
08/12/2025 16:24:55
00503233223TRLO1.1.1
BATE
39
683
08/12/2025 16:25:52
00503233888TRLO1.1.1
CHIX
644
683
08/12/2025 16:25:53
00503233910TRLO1.1.1
XLON
37
682
08/12/2025 16:26:05
00503234101TRLO1.1.1
TRQX
4
682
08/12/2025 16:27:07
00503235009TRLO1.1.1
XLON
10
682
08/12/2025 16:27:07
00503235010TRLO1.1.1
XLON
44
682.5
08/12/2025 16:27:07
00503235012TRLO1.1.1
XLON
126
682.5
08/12/2025 16:27:07
00503235011TRLO1.1.1
XLON