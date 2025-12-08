Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, December 08
08 December 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
5 December 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
47,000
Highest price paid per share (pence per share):
676.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
672.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
675.29p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,925,792 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,384,612 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,530,380 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
64
676
05/12/2025 08:05:04
00502838427TRLO1.1.1
XLON
102
676
05/12/2025 08:05:04
00502838426TRLO1.1.1
XLON
17
674.5
05/12/2025 08:07:02
00502838730TRLO1.1.1
TRQX
19
674
05/12/2025 08:07:41
00502838821TRLO1.1.1
AQXE
40
674
05/12/2025 08:08:43
00502839054TRLO1.1.1
CHIX
113
673.5
05/12/2025 08:10:00
00502839252TRLO1.1.1
BATE
204
674.5
05/12/2025 08:12:04
00502839553TRLO1.1.1
XLON
176
674.5
05/12/2025 08:14:16
00502839790TRLO1.1.1
XLON
69
676
05/12/2025 08:31:11
00502842547TRLO1.1.1
XLON
134
676
05/12/2025 08:31:11
00502842548TRLO1.1.1
XLON
171
676
05/12/2025 08:47:18
00502844967TRLO1.1.1
XLON
88
673.5
05/12/2025 08:54:48
00502846338TRLO1.1.1
XLON
100
673.5
05/12/2025 08:54:48
00502846339TRLO1.1.1
XLON
11
673.5
05/12/2025 08:54:48
00502846340TRLO1.1.1
XLON
18
674
05/12/2025 08:56:18
00502846532TRLO1.1.1
TRQX
121
672
05/12/2025 08:56:25
00502846563TRLO1.1.1
XLON
38
672.5
05/12/2025 08:56:26
00502846564TRLO1.1.1
CHIX
30
674
05/12/2025 08:56:45
00502846624TRLO1.1.1
BATE
46
674
05/12/2025 08:56:45
00502846622TRLO1.1.1
BATE
47
674
05/12/2025 08:56:45
00502846623TRLO1.1.1
BATE
22
674.5
05/12/2025 08:57:00
00502846674TRLO1.1.1
AQXE
111
674
05/12/2025 09:01:22
00502847484TRLO1.1.1
BATE
238
675
05/12/2025 09:02:37
00502847687TRLO1.1.1
XLON
43
675
05/12/2025 09:03:05
00502847774TRLO1.1.1
CHIX
196
675
05/12/2025 09:13:17
00502849294TRLO1.1.1
XLON
114
674
05/12/2025 09:14:43
00502849577TRLO1.1.1
BATE
22
674
05/12/2025 09:14:53
00502849604TRLO1.1.1
XLON
112
674
05/12/2025 09:14:53
00502849603TRLO1.1.1
XLON
18
674
05/12/2025 09:15:00
00502849616TRLO1.1.1
TRQX
41
674
05/12/2025 09:16:11
00502849778TRLO1.1.1
CHIX
159
674
05/12/2025 09:20:57
00502850383TRLO1.1.1
XLON
35
675.5
05/12/2025 09:24:03
00502850713TRLO1.1.1
CHIX
151
675.5
05/12/2025 09:24:03
00502850714TRLO1.1.1
XLON
18
675
05/12/2025 09:24:22
00502850760TRLO1.1.1
TRQX
23
675
05/12/2025 09:24:22
00502850761TRLO1.1.1
AQXE
123
675
05/12/2025 09:24:56
00502850838TRLO1.1.1
BATE
2
675
05/12/2025 09:26:02
00502850989TRLO1.1.1
AQXE
19
675
05/12/2025 09:26:02
00502850990TRLO1.1.1
AQXE
161
676
05/12/2025 09:30:46
00502851720TRLO1.1.1
XLON
9
676
05/12/2025 09:30:46
00502851721TRLO1.1.1
XLON
110
676
05/12/2025 09:30:46
00502851722TRLO1.1.1
XLON
38
676
05/12/2025 09:35:27
00502852857TRLO1.1.1
CHIX
148
676
05/12/2025 09:35:27
00502852858TRLO1.1.1
XLON
123
676
05/12/2025 09:35:30
00502852870TRLO1.1.1
BATE
21
676
05/12/2025 09:37:27
00502853260TRLO1.1.1
TRQX
157
676
05/12/2025 09:37:30
00502853276TRLO1.1.1
XLON
19
676
05/12/2025 09:46:25
00502855868TRLO1.1.1
AQXE
34
676
05/12/2025 09:46:25
00502855867TRLO1.1.1
CHIX
19
676
05/12/2025 09:46:25
00502855869TRLO1.1.1
TRQX
207
675.5
05/12/2025 09:47:02
00502855995TRLO1.1.1
XLON
3
676
05/12/2025 09:50:34
00502857035TRLO1.1.1
BATE
118
676
05/12/2025 09:50:34
00502857036TRLO1.1.1
BATE
14
676
05/12/2025 09:50:34
00502857037TRLO1.1.1
TRQX
23
675.5
05/12/2025 09:50:59
00502857148TRLO1.1.1
AQXE
94
676
05/12/2025 09:54:49
00502858153TRLO1.1.1
BATE
40
675.5
05/12/2025 09:55:07
00502858218TRLO1.1.1
CHIX
11
676
05/12/2025 10:00:50
00502859792TRLO1.1.1
AQXE
8
676
05/12/2025 10:00:50
00502859793TRLO1.1.1
AQXE
338
676
05/12/2025 10:00:52
00502859809TRLO1.1.1
XLON
11
676
05/12/2025 10:02:20
00502860084TRLO1.1.1
TRQX
7
676
05/12/2025 10:02:20
00502860085TRLO1.1.1
TRQX
162
675.5
05/12/2025 10:04:58
00502860680TRLO1.1.1
XLON
109
676
05/12/2025 10:05:08
00502860713TRLO1.1.1
BATE
42
675
05/12/2025 10:07:16
00502861143TRLO1.1.1
CHIX
21
675.5
05/12/2025 10:09:45
00502861520TRLO1.1.1
AQXE
18
676
05/12/2025 10:10:34
00502861618TRLO1.1.1
TRQX
312
675
05/12/2025 10:14:15
00502862213TRLO1.1.1
XLON
29
674.5
05/12/2025 10:16:00
00502862525TRLO1.1.1
CHIX
132
675
05/12/2025 10:18:49
00502863030TRLO1.1.1
BATE
20
675
05/12/2025 10:20:04
00502863257TRLO1.1.1
XLON
79
675
05/12/2025 10:20:04
00502863258TRLO1.1.1
XLON
62
675
05/12/2025 10:20:13
00502863278TRLO1.1.1
XLON
18
675.5
05/12/2025 10:20:40
00502863360TRLO1.1.1
TRQX
21
675
05/12/2025 10:21:48
00502863535TRLO1.1.1
AQXE
117
675
05/12/2025 10:29:30
00502865058TRLO1.1.1
BATE
39
675.5
05/12/2025 10:32:41
00502865624TRLO1.1.1
CHIX
275
675.5
05/12/2025 10:32:41
00502865625TRLO1.1.1
XLON
8
675.5
05/12/2025 10:32:41
00502865626TRLO1.1.1
XLON
16
675.5
05/12/2025 10:32:41
00502865627TRLO1.1.1
TRQX
30
676
05/12/2025 10:40:30
00502866953TRLO1.1.1
XLON
123
676
05/12/2025 10:40:30
00502866954TRLO1.1.1
XLON
168
676
05/12/2025 10:40:30
00502866955TRLO1.1.1
XLON
11
676
05/12/2025 11:32:05
00502875814TRLO1.1.1
XLON
244
676
05/12/2025 11:32:05
00502875815TRLO1.1.1
XLON
61
676
05/12/2025 11:32:05
00502875817TRLO1.1.1
XLON
302
676
05/12/2025 11:32:05
00502875818TRLO1.1.1
XLON
350
676
05/12/2025 11:32:05
00502875816TRLO1.1.1
XLON
225
676
05/12/2025 11:32:05
00502875819TRLO1.1.1
XLON
10
676
05/12/2025 11:32:05
00502875822TRLO1.1.1
BATE
35
676
05/12/2025 11:32:05
00502875820TRLO1.1.1
CHIX
37
676
05/12/2025 11:32:05
00502875821TRLO1.1.1
CHIX
13
676
05/12/2025 11:32:05
00502875825TRLO1.1.1
CHIX
99
676
05/12/2025 11:32:05
00502875824TRLO1.1.1
BATE
37
676
05/12/2025 11:32:05
00502875827TRLO1.1.1
CHIX
43
676
05/12/2025 11:32:05
00502875828TRLO1.1.1
CHIX
54
676
05/12/2025 11:32:05
00502875829TRLO1.1.1
CHIX
29
676
05/12/2025 11:32:05
00502875833TRLO1.1.1
CHIX
119
676
05/12/2025 11:32:05
00502875831TRLO1.1.1
BATE
126
676
05/12/2025 11:32:05
00502875830TRLO1.1.1
BATE
143
676
05/12/2025 11:32:05
00502875832TRLO1.1.1
BATE
143
676
05/12/2025 11:32:05
00502875834TRLO1.1.1
BATE
22
676
05/12/2025 11:32:05
00502875854TRLO1.1.1
AQXE
17
676
05/12/2025 11:32:05
00502875855TRLO1.1.1
AQXE
21
676
05/12/2025 11:32:05
00502875858TRLO1.1.1
TRQX
176
676
05/12/2025 11:32:05
00502875857TRLO1.1.1
XLON
23
676
05/12/2025 11:32:05
00502875860TRLO1.1.1
TRQX
222
676
05/12/2025 11:32:05
00502875859TRLO1.1.1
XLON
20
676
05/12/2025 11:32:05
00502875861TRLO1.1.1
TRQX
21
675.5
05/12/2025 11:32:06
00502875888TRLO1.1.1
AQXE
19
675.5
05/12/2025 11:32:06
00502875890TRLO1.1.1
AQXE
20
675.5
05/12/2025 11:32:06
00502875891TRLO1.1.1
AQXE
21
675.5
05/12/2025 11:32:06
00502875889TRLO1.1.1
AQXE
18
675.5
05/12/2025 11:32:06
00502875893TRLO1.1.1
TRQX
19
675.5
05/12/2025 11:32:06
00502875892TRLO1.1.1
AQXE
20
675.5
05/12/2025 11:32:06
00502875894TRLO1.1.1
TRQX
18
675.5
05/12/2025 11:32:06
00502875895TRLO1.1.1
TRQX
37
676
05/12/2025 11:38:39
00502876882TRLO1.1.1
CHIX
122
676
05/12/2025 11:38:39
00502876881TRLO1.1.1
BATE
324
676
05/12/2025 11:38:39
00502876883TRLO1.1.1
XLON
20
676
05/12/2025 11:38:39
00502876884TRLO1.1.1
TRQX
80
676
05/12/2025 11:38:39
00502876885TRLO1.1.1
XLON
94
676
05/12/2025 12:18:04
00502883495TRLO1.1.1
XLON
154
676
05/12/2025 12:18:04
00502883497TRLO1.1.1
XLON
154
676
05/12/2025 12:18:04
00502883498TRLO1.1.1
XLON
238
676
05/12/2025 12:18:04
00502883496TRLO1.1.1
XLON
47
676
05/12/2025 12:18:04
00502883499TRLO1.1.1
XLON
105
676
05/12/2025 12:18:04
00502883500TRLO1.1.1
XLON
144
676
05/12/2025 12:18:04
00502883501TRLO1.1.1
XLON
165
676
05/12/2025 12:18:04
00502883502TRLO1.1.1
XLON
5
676
05/12/2025 12:18:04
00502883504TRLO1.1.1
XLON
179
676
05/12/2025 12:18:04
00502883503TRLO1.1.1
XLON
21
676
05/12/2025 12:18:13
00502883590TRLO1.1.1
AQXE
20
676
05/12/2025 12:18:13
00502883592TRLO1.1.1
AQXE
20
676
05/12/2025 12:18:13
00502883593TRLO1.1.1
AQXE
102
676
05/12/2025 12:18:13
00502883591TRLO1.1.1
BATE
32
676
05/12/2025 12:18:13
00502883595TRLO1.1.1
CHIX
47
676
05/12/2025 12:18:13
00502883596TRLO1.1.1
CHIX
112
676
05/12/2025 12:18:13
00502883594TRLO1.1.1
BATE
37
676
05/12/2025 12:18:13
00502883598TRLO1.1.1
CHIX
41
676
05/12/2025 12:18:13
00502883597TRLO1.1.1
CHIX
19
676
05/12/2025 12:18:13
00502883599TRLO1.1.1
AQXE
37
676
05/12/2025 12:18:13
00502883602TRLO1.1.1
CHIX
160
676
05/12/2025 12:18:13
00502883601TRLO1.1.1
BATE
180
676
05/12/2025 12:18:13
00502883600TRLO1.1.1
BATE
244
676
05/12/2025 12:18:13
00502883603TRLO1.1.1
XLON
19
676
05/12/2025 12:18:13
00502883604TRLO1.1.1
XLON
19
676
05/12/2025 12:18:13
00502883606TRLO1.1.1
TRQX
163
676
05/12/2025 12:18:13
00502883605TRLO1.1.1
XLON
18
676
05/12/2025 12:18:13
00502883609TRLO1.1.1
TRQX
23
676
05/12/2025 12:18:13
00502883608TRLO1.1.1
TRQX
131
676
05/12/2025 12:18:13
00502883607TRLO1.1.1
XLON
18
676
05/12/2025 12:18:13
00502883610TRLO1.1.1
TRQX
18
676
05/12/2025 12:18:13
00502883611TRLO1.1.1
TRQX
37
676
05/12/2025 12:24:59
00502884883TRLO1.1.1
CHIX
164
676
05/12/2025 12:24:59
00502884884TRLO1.1.1
BATE
37
676
05/12/2025 12:24:59
00502884886TRLO1.1.1
CHIX
126
676
05/12/2025 12:24:59
00502884885TRLO1.1.1
BATE
23
676
05/12/2025 12:24:59
00502884888TRLO1.1.1
AQXE
78
676
05/12/2025 12:24:59
00502884887TRLO1.1.1
XLON
119
676
05/12/2025 12:24:59
00502884889TRLO1.1.1
XLON
151
676
05/12/2025 12:24:59
00502884890TRLO1.1.1
XLON
19
676
05/12/2025 12:24:59
00502884891TRLO1.1.1
TRQX
22
676
05/12/2025 12:24:59
00502884892TRLO1.1.1
XLON
22
676
05/12/2025 12:24:59
00502884893TRLO1.1.1
TRQX
184
676
05/12/2025 12:24:59
00502884894TRLO1.1.1
XLON
126
676
05/12/2025 12:26:58
00502885254TRLO1.1.1
XLON
34
676
05/12/2025 12:27:06
00502885291TRLO1.1.1
XLON
19
676
05/12/2025 12:27:48
00502885380TRLO1.1.1
AQXE
42
676
05/12/2025 12:28:06
00502885401TRLO1.1.1
CHIX
25
675.5
05/12/2025 12:29:59
00502885661TRLO1.1.1
AQXE
29
675.5
05/12/2025 12:29:59
00502885660TRLO1.1.1
AQXE
21
675.5
05/12/2025 12:29:59
00502885662TRLO1.1.1
AQXE
22
676
05/12/2025 12:30:01
00502885691TRLO1.1.1
TRQX
144
675.5
05/12/2025 12:30:03
00502885695TRLO1.1.1
BATE
30
675.5
05/12/2025 12:32:45
00502886106TRLO1.1.1
BATE
112
675.5
05/12/2025 12:32:45
00502886107TRLO1.1.1
BATE
336
675
05/12/2025 12:33:00
00502886128TRLO1.1.1
XLON
12
675.5
05/12/2025 12:34:26
00502886308TRLO1.1.1
AQXE
9
675.5
05/12/2025 12:34:26
00502886309TRLO1.1.1
AQXE
20
675.5
05/12/2025 12:34:36
00502886334TRLO1.1.1
TRQX
44
675.5
05/12/2025 12:36:51
00502886772TRLO1.1.1
CHIX
92
675
05/12/2025 12:38:07
00502886940TRLO1.1.1
XLON
112
675
05/12/2025 12:38:07
00502886941TRLO1.1.1
XLON
126
675
05/12/2025 12:40:14
00502887215TRLO1.1.1
XLON
45
675
05/12/2025 12:40:14
00502887218TRLO1.1.1
XLON
52
675
05/12/2025 12:40:14
00502887217TRLO1.1.1
XLON
18
675
05/12/2025 12:41:17
00502887352TRLO1.1.1
TRQX
47
675
05/12/2025 12:41:54
00502887486TRLO1.1.1
CHIX
17
675
05/12/2025 12:42:06
00502887537TRLO1.1.1
BATE
54
675
05/12/2025 12:42:06
00502887538TRLO1.1.1
BATE
20
675
05/12/2025 12:42:06
00502887539TRLO1.1.1
BATE
33
675
05/12/2025 12:42:07
00502887540TRLO1.1.1
BATE
141
675
05/12/2025 12:42:07
00502887541TRLO1.1.1
XLON
22
675.5
05/12/2025 12:42:27
00502887604TRLO1.1.1
AQXE
16
675
05/12/2025 12:45:15
00502888038TRLO1.1.1
TRQX
38
675
05/12/2025 12:46:30
00502888255TRLO1.1.1
CHIX
20
675.5
05/12/2025 12:48:16
00502888644TRLO1.1.1
AQXE
184
674.5
05/12/2025 12:49:07
00502888755TRLO1.1.1
XLON
13
675
05/12/2025 12:49:45
00502888865TRLO1.1.1
BATE
86
675
05/12/2025 12:49:45
00502888866TRLO1.1.1
BATE
19
675
05/12/2025 12:51:20
00502889099TRLO1.1.1
TRQX
262
674.5
05/12/2025 12:51:28
00502889112TRLO1.1.1
XLON
123
675
05/12/2025 12:57:24
00502890181TRLO1.1.1
BATE
41
674.5
05/12/2025 12:58:46
00502890581TRLO1.1.1
CHIX
19
675.5
05/12/2025 13:01:15
00502891090TRLO1.1.1
AQXE
18
674.5
05/12/2025 13:02:04
00502891182TRLO1.1.1
TRQX
37
675
05/12/2025 13:04:51
00502891567TRLO1.1.1
BATE
78
675
05/12/2025 13:04:51
00502891568TRLO1.1.1
BATE
91
674.5
05/12/2025 13:04:52
00502891570TRLO1.1.1
XLON
112
674.5
05/12/2025 13:04:52
00502891571TRLO1.1.1
XLON
171
674.5
05/12/2025 13:04:52
00502891572TRLO1.1.1
XLON
37
674.5
05/12/2025 13:06:18
00502891724TRLO1.1.1
CHIX
12
675
05/12/2025 13:07:17
00502891864TRLO1.1.1
AQXE
7
675.5
05/12/2025 13:07:17
00502891865TRLO1.1.1
AQXE
228
674.5
05/12/2025 13:07:47
00502891963TRLO1.1.1
XLON
22
674.5
05/12/2025 13:09:51
00502892280TRLO1.1.1
TRQX
118
675
05/12/2025 13:10:18
00502892347TRLO1.1.1
BATE
78
674
05/12/2025 13:12:04
00502892649TRLO1.1.1
XLON
116
674
05/12/2025 13:12:04
00502892648TRLO1.1.1
XLON
14
674
05/12/2025 13:12:04
00502892650TRLO1.1.1
XLON
44
674
05/12/2025 13:13:56
00502892942TRLO1.1.1
CHIX
140
674
05/12/2025 13:15:08
00502893127TRLO1.1.1
XLON
16
674.5
05/12/2025 13:15:55
00502893302TRLO1.1.1
TRQX
19
673.5
05/12/2025 13:16:32
00502893387TRLO1.1.1
AQXE
5
674
05/12/2025 13:20:13
00502893907TRLO1.1.1
BATE
113
675
05/12/2025 13:20:13
00502893908TRLO1.1.1
BATE
120
674
05/12/2025 13:21:49
00502894158TRLO1.1.1
XLON
4
674
05/12/2025 13:21:49
00502894160TRLO1.1.1
XLON
60
674
05/12/2025 13:21:49
00502894159TRLO1.1.1
XLON
34
673
05/12/2025 13:22:55
00502894344TRLO1.1.1
CHIX
19
673.5
05/12/2025 13:24:02
00502894536TRLO1.1.1
AQXE
53
673
05/12/2025 13:26:00
00502894817TRLO1.1.1
XLON
120
673
05/12/2025 13:26:00
00502894816TRLO1.1.1
XLON
19
673.5
05/12/2025 13:26:31
00502894954TRLO1.1.1
TRQX
38
673
05/12/2025 13:27:22
00502895130TRLO1.1.1
CHIX
23
673
05/12/2025 13:27:22
00502895131TRLO1.1.1
XLON
122
673.5
05/12/2025 13:27:39
00502895184TRLO1.1.1
BATE
18
673.5
05/12/2025 13:29:44
00502895624TRLO1.1.1
TRQX
19
673.5
05/12/2025 13:30:06
00502895709TRLO1.1.1
AQXE
266
673
05/12/2025 13:31:01
00502895858TRLO1.1.1
XLON
153
672.5
05/12/2025 13:32:18
00502896185TRLO1.1.1
XLON
19
673.5
05/12/2025 13:32:23
00502896198TRLO1.1.1
AQXE
10
672.5
05/12/2025 13:33:33
00502896485TRLO1.1.1
CHIX
28
672.5
05/12/2025 13:33:33
00502896484TRLO1.1.1
CHIX
87
673
05/12/2025 13:33:42
00502896514TRLO1.1.1
BATE
27
673.5
05/12/2025 13:33:42
00502896515TRLO1.1.1
BATE
8
673.5
05/12/2025 13:36:08
00502896940TRLO1.1.1
AQXE
12
673.5
05/12/2025 13:36:08
00502896939TRLO1.1.1
AQXE
22
673.5
05/12/2025 13:37:22
00502897129TRLO1.1.1
TRQX
10
673.5
05/12/2025 13:40:02
00502897657TRLO1.1.1
TRQX
11
673.5
05/12/2025 13:40:02
00502897656TRLO1.1.1
TRQX
20
673.5
05/12/2025 13:40:18
00502897752TRLO1.1.1
AQXE
123
673
05/12/2025 13:40:18
00502897753TRLO1.1.1
BATE
111
673
05/12/2025 13:40:18
00502897755TRLO1.1.1
XLON
260
673
05/12/2025 13:40:18
00502897754TRLO1.1.1
XLON
20
673
05/12/2025 13:40:18
00502897758TRLO1.1.1
XLON
31
673
05/12/2025 13:40:18
00502897756TRLO1.1.1
XLON
32
673
05/12/2025 13:40:18
00502897757TRLO1.1.1
XLON
103
673
05/12/2025 13:40:18
00502897759TRLO1.1.1
XLON
16
673.5
05/12/2025 13:42:16
00502898168TRLO1.1.1
TRQX
88
673.5
05/12/2025 13:42:17
00502898177TRLO1.1.1
XLON
188
673.5
05/12/2025 13:42:17
00502898178TRLO1.1.1
XLON
140
673
05/12/2025 13:42:57
00502898336TRLO1.1.1
BATE
19
673.5
05/12/2025 13:44:46
00502898765TRLO1.1.1
TRQX
21
673.5
05/12/2025 13:45:46
00502898974TRLO1.1.1
AQXE
79
673
05/12/2025 13:47:55
00502899439TRLO1.1.1
CHIX
43
673
05/12/2025 13:47:55
00502899440TRLO1.1.1
CHIX
161
673
05/12/2025 13:47:55
00502899441TRLO1.1.1
XLON
204
673
05/12/2025 13:47:55
00502899442TRLO1.1.1
XLON
19
673.5
05/12/2025 13:48:14
00502899592TRLO1.1.1
AQXE
17
673.5
05/12/2025 13:49:29
00502899773TRLO1.1.1
TRQX
104
673
05/12/2025 13:49:59
00502899881TRLO1.1.1
BATE
18
673
05/12/2025 13:49:59
00502899882TRLO1.1.1
XLON
29
673
05/12/2025 13:50:04
00502899921TRLO1.1.1
BATE
7
673
05/12/2025 13:50:04
00502899922TRLO1.1.1
BATE
95
673
05/12/2025 13:50:04
00502899923TRLO1.1.1
BATE
137
673
05/12/2025 13:50:04
00502899924TRLO1.1.1
XLON
42
673
05/12/2025 13:50:33
00502900038TRLO1.1.1
CHIX
16
673.5
05/12/2025 13:51:13
00502900220TRLO1.1.1
AQXE
110
673
05/12/2025 13:54:47
00502900790TRLO1.1.1
BATE
272
673
05/12/2025 13:54:47
00502900791TRLO1.1.1
XLON
39
673
05/12/2025 13:55:32
00502900908TRLO1.1.1
CHIX
18
673.5
05/12/2025 13:55:39
00502900917TRLO1.1.1
TRQX
274
672.5
05/12/2025 13:57:20
00502901220TRLO1.1.1
XLON
23
673
05/12/2025 13:57:59
00502901392TRLO1.1.1
AQXE
18
673.5
05/12/2025 13:58:59
00502901619TRLO1.1.1
TRQX
125
672.5
05/12/2025 13:59:25
00502901680TRLO1.1.1
BATE
19
673
05/12/2025 14:01:56
00502902157TRLO1.1.1
AQXE
33
672.5
05/12/2025 14:06:07
00502903164TRLO1.1.1
XLON
133
672.5
05/12/2025 14:06:07
00502903163TRLO1.1.1
BATE
20
672.5
05/12/2025 14:06:07
00502903167TRLO1.1.1
TRQX
145
672.5
05/12/2025 14:06:07
00502903165TRLO1.1.1
XLON
199
672.5
05/12/2025 14:06:07
00502903166TRLO1.1.1
XLON
43
672.5
05/12/2025 14:06:12
00502903177TRLO1.1.1
CHIX
19
673
05/12/2025 14:06:23
00502903208TRLO1.1.1
AQXE
122
673
05/12/2025 14:08:31
00502903766TRLO1.1.1
XLON
42
673
05/12/2025 14:08:31
00502903767TRLO1.1.1
XLON
147
673
05/12/2025 14:10:43
00502904172TRLO1.1.1
XLON
21
673
05/12/2025 14:11:39
00502904333TRLO1.1.1
AQXE
408
673
05/12/2025 14:12:56
00502904648TRLO1.1.1
XLON
20
673
05/12/2025 14:13:57
00502904839TRLO1.1.1
AQXE
11
673
05/12/2025 14:15:19
00502905149TRLO1.1.1
XLON
78
673
05/12/2025 14:15:19
00502905148TRLO1.1.1
XLON
4
673
05/12/2025 14:15:19
00502905150TRLO1.1.1
XLON
11
673
05/12/2025 14:15:54
00502905254TRLO1.1.1
XLON
56
673.5
05/12/2025 14:23:06
00502906938TRLO1.1.1
XLON
127
673.5
05/12/2025 14:23:06
00502906937TRLO1.1.1
XLON
107
673.5
05/12/2025 14:23:06
00502906939TRLO1.1.1
XLON
22
673.5
05/12/2025 14:23:17
00502906989TRLO1.1.1
TRQX
329
673
05/12/2025 14:24:02
00502907186TRLO1.1.1
BATE
127
673
05/12/2025 14:24:02
00502907187TRLO1.1.1
BATE
64
673
05/12/2025 14:24:03
00502907194TRLO1.1.1
CHIX
45
673
05/12/2025 14:24:03
00502907195TRLO1.1.1
CHIX
56
673
05/12/2025 14:24:03
00502907196TRLO1.1.1
CHIX
7
673
05/12/2025 14:24:03
00502907198TRLO1.1.1
AQXE
9
673
05/12/2025 14:24:03
00502907197TRLO1.1.1
AQXE
19
673
05/12/2025 14:24:03
00502907199TRLO1.1.1
AQXE
175
673
05/12/2025 14:24:03
00502907200TRLO1.1.1
XLON
19
673.5
05/12/2025 14:25:34
00502907541TRLO1.1.1
TRQX
176
673
05/12/2025 14:26:07
00502907672TRLO1.1.1
XLON
20
673
05/12/2025 14:27:36
00502908019TRLO1.1.1
TRQX
19
673
05/12/2025 14:28:33
00502908415TRLO1.1.1
AQXE
45
672.5
05/12/2025 14:28:52
00502908550TRLO1.1.1
CHIX
164
672.5
05/12/2025 14:28:52
00502908551TRLO1.1.1
XLON
19
673
05/12/2025 14:29:42
00502908833TRLO1.1.1
TRQX
65
672.5
05/12/2025 14:30:30
00502910385TRLO1.1.1
BATE
47
672.5
05/12/2025 14:30:30
00502910397TRLO1.1.1
BATE
42
672.5
05/12/2025 14:31:19
00502910944TRLO1.1.1
XLON
119
672.5
05/12/2025 14:31:19
00502910943TRLO1.1.1
XLON
19
673
05/12/2025 14:31:52
00502911234TRLO1.1.1
AQXE
6
672.5
05/12/2025 14:31:55
00502911249TRLO1.1.1
CHIX
6
672.5
05/12/2025 14:31:55
00502911250TRLO1.1.1
CHIX
6
672.5
05/12/2025 14:31:55
00502911251TRLO1.1.1
CHIX
6
672.5
05/12/2025 14:31:55
00502911252TRLO1.1.1
CHIX
97
672.5
05/12/2025 14:32:24
00502911490TRLO1.1.1
BATE
21
672.5
05/12/2025 14:32:39
00502911597TRLO1.1.1
TRQX
34
672
05/12/2025 14:32:49
00502911671TRLO1.1.1
XLON
190
672
05/12/2025 14:32:49
00502911670TRLO1.1.1
XLON
181
675
05/12/2025 14:34:35
00502912588TRLO1.1.1
XLON
95
676
05/12/2025 14:37:03
00502913946TRLO1.1.1
XLON
21
676
05/12/2025 14:37:04
00502913949TRLO1.1.1
AQXE
112
676
05/12/2025 14:37:04
00502913950TRLO1.1.1
XLON
179
676
05/12/2025 14:39:24
00502915131TRLO1.1.1
XLON
21
676
05/12/2025 14:40:04
00502915474TRLO1.1.1
AQXE
66
675.5
05/12/2025 14:40:45
00502915869TRLO1.1.1
CHIX
107
675.5
05/12/2025 14:40:45
00502915868TRLO1.1.1
BATE
40
675.5
05/12/2025 14:40:45
00502915871TRLO1.1.1
CHIX
139
675.5
05/12/2025 14:40:45
00502915870TRLO1.1.1
BATE
52
675.5
05/12/2025 14:40:45
00502915874TRLO1.1.1
XLON
107
675.5
05/12/2025 14:40:45
00502915872TRLO1.1.1
BATE
134
675.5
05/12/2025 14:40:45
00502915873TRLO1.1.1
XLON
3
675.5
05/12/2025 14:40:45
00502915876TRLO1.1.1
XLON
21
675.5
05/12/2025 14:40:45
00502915875TRLO1.1.1
TRQX
227
675.5
05/12/2025 14:40:45
00502915877TRLO1.1.1
XLON
17
675.5
05/12/2025 14:40:45
00502915879TRLO1.1.1
TRQX
26
675.5
05/12/2025 14:40:45
00502915878TRLO1.1.1
TRQX
17
676
05/12/2025 14:42:11
00502916891TRLO1.1.1
AQXE
43
676
05/12/2025 14:42:49
00502917253TRLO1.1.1
XLON
127
676
05/12/2025 14:42:49
00502917252TRLO1.1.1
XLON
40
676
05/12/2025 14:43:02
00502917404TRLO1.1.1
CHIX
22
676
05/12/2025 14:43:50
00502917783TRLO1.1.1
AQXE
18
675.5
05/12/2025 14:44:00
00502917843TRLO1.1.1
TRQX
342
675.5
05/12/2025 14:44:52
00502918378TRLO1.1.1
XLON
41
676
05/12/2025 14:44:54
00502918392TRLO1.1.1
CHIX
127
675.5
05/12/2025 14:44:56
00502918411TRLO1.1.1
BATE
18
675.5
05/12/2025 14:46:12
00502919340TRLO1.1.1
TRQX
135
675
05/12/2025 14:47:32
00502919843TRLO1.1.1
BATE
285
675
05/12/2025 14:47:32
00502919844TRLO1.1.1
XLON
17
676
05/12/2025 14:47:45
00502919947TRLO1.1.1
AQXE
19
675.5
05/12/2025 14:48:44
00502920338TRLO1.1.1
TRQX
102
675.5
05/12/2025 14:49:18
00502920593TRLO1.1.1
XLON
16
675.5
05/12/2025 14:49:18
00502920594TRLO1.1.1
XLON
69
675.5
05/12/2025 14:49:18
00502920595TRLO1.1.1
XLON
129
676
05/12/2025 15:02:13
00502927568TRLO1.1.1
BATE
23
676
05/12/2025 15:02:13
00502927569TRLO1.1.1
AQXE
72
676
05/12/2025 15:02:13
00502927570TRLO1.1.1
BATE
40
676
05/12/2025 15:02:13
00502927572TRLO1.1.1
CHIX
44
676
05/12/2025 15:02:13
00502927571TRLO1.1.1
CHIX
105
676
05/12/2025 15:02:13
00502927573TRLO1.1.1
BATE
18
676
05/12/2025 15:02:13
00502927577TRLO1.1.1
TRQX
174
676
05/12/2025 15:02:13
00502927576TRLO1.1.1
XLON
201
676
05/12/2025 15:02:13
00502927575TRLO1.1.1
XLON
205
676
05/12/2025 15:02:13
00502927574TRLO1.1.1
XLON
17
676
05/12/2025 15:02:13
00502927578TRLO1.1.1
TRQX
161
676
05/12/2025 15:02:13
00502927579TRLO1.1.1
XLON
225
676
05/12/2025 15:02:13
00502927580TRLO1.1.1
XLON
149
676
05/12/2025 15:03:17
00502928091TRLO1.1.1
XLON
100
676
05/12/2025 15:08:13
00502931167TRLO1.1.1
BATE
46
676
05/12/2025 15:08:13
00502931169TRLO1.1.1
CHIX
52
676
05/12/2025 15:08:13
00502931170TRLO1.1.1
CHIX
120
676
05/12/2025 15:08:13
00502931168TRLO1.1.1
BATE
13
676
05/12/2025 15:08:13
00502931171TRLO1.1.1
XLON
53
676
05/12/2025 15:08:13
00502931172TRLO1.1.1
XLON
97
676
05/12/2025 15:08:13
00502931173TRLO1.1.1
XLON
108
676
05/12/2025 15:08:13
00502931174TRLO1.1.1
XLON
38
676
05/12/2025 15:08:13
00502931177TRLO1.1.1
XLON
55
676
05/12/2025 15:08:13
00502931176TRLO1.1.1
XLON
70
676
05/12/2025 15:08:13
00502931178TRLO1.1.1
XLON
21
676
05/12/2025 15:26:24
00502939226TRLO1.1.1
AQXE
26
676
05/12/2025 15:26:24
00502939227TRLO1.1.1
AQXE
141
676
05/12/2025 15:26:24
00502939228TRLO1.1.1
BATE
20
676
05/12/2025 15:26:24
00502939230TRLO1.1.1
AQXE
139
676
05/12/2025 15:26:24
00502939229TRLO1.1.1
BATE
42
676
05/12/2025 15:26:24
00502939231TRLO1.1.1
CHIX
56
676
05/12/2025 15:26:24
00502939232TRLO1.1.1
CHIX
122
676
05/12/2025 15:26:24
00502939233TRLO1.1.1
BATE
23
676
05/12/2025 15:26:24
00502939235TRLO1.1.1
AQXE
92
676
05/12/2025 15:26:24
00502939234TRLO1.1.1
BATE
15
676
05/12/2025 15:26:24
00502939236TRLO1.1.1
AQXE
25
676
05/12/2025 15:26:24
00502939237TRLO1.1.1
AQXE
20
676
05/12/2025 15:26:24
00502939238TRLO1.1.1
AQXE
20
676
05/12/2025 15:26:24
00502939239TRLO1.1.1
AQXE
48
676
05/12/2025 15:26:24
00502939240TRLO1.1.1
CHIX
37
676
05/12/2025 15:26:24
00502939242TRLO1.1.1
CHIX
42
676
05/12/2025 15:26:24
00502939241TRLO1.1.1
CHIX
105
676
05/12/2025 15:26:24
00502939244TRLO1.1.1
BATE
127
676
05/12/2025 15:26:24
00502939245TRLO1.1.1
BATE
156
676
05/12/2025 15:26:24
00502939243TRLO1.1.1
BATE
34
676
05/12/2025 15:26:24
00502939246TRLO1.1.1
XLON
153
676
05/12/2025 15:26:24
00502939247TRLO1.1.1
XLON
178
676
05/12/2025 15:26:24
00502939248TRLO1.1.1
XLON
160
676
05/12/2025 15:26:24
00502939249TRLO1.1.1
XLON
195
676
05/12/2025 15:26:24
00502939251TRLO1.1.1
XLON
202
676
05/12/2025 15:26:24
00502939250TRLO1.1.1
XLON
68
676
05/12/2025 15:26:24
00502939253TRLO1.1.1
XLON
155
676
05/12/2025 15:26:24
00502939252TRLO1.1.1
XLON
141
676
05/12/2025 15:26:24
00502939256TRLO1.1.1
XLON
198
676
05/12/2025 15:26:24
00502939255TRLO1.1.1
XLON
258
676
05/12/2025 15:26:24
00502939257TRLO1.1.1
XLON
34
676
05/12/2025 15:26:24
00502939258TRLO1.1.1
XLON
81
676
05/12/2025 15:26:24
00502939259TRLO1.1.1
XLON
94
676
05/12/2025 15:26:24
00502939260TRLO1.1.1
XLON
112
676
05/12/2025 15:26:24
00502939261TRLO1.1.1
XLON
198
676
05/12/2025 15:26:24
00502939262TRLO1.1.1
XLON
22
676
05/12/2025 15:26:24
00502939265TRLO1.1.1
TRQX
31
676
05/12/2025 15:26:24
00502939264TRLO1.1.1
XLON
195
676
05/12/2025 15:26:24
00502939263TRLO1.1.1
XLON
18
676
05/12/2025 15:26:24
00502939267TRLO1.1.1
TRQX
20
676
05/12/2025 15:26:24
00502939266TRLO1.1.1
TRQX
5
676
05/12/2025 15:26:24
00502939269TRLO1.1.1
TRQX
19
676
05/12/2025 15:26:24
00502939268TRLO1.1.1
TRQX
18
676
05/12/2025 15:26:43
00502939376TRLO1.1.1
TRQX
24
676
05/12/2025 15:26:43
00502939377TRLO1.1.1
TRQX
33
676
05/12/2025 15:26:43
00502939378TRLO1.1.1
TRQX
15
676
05/12/2025 15:26:43
00502939379TRLO1.1.1
TRQX
19
676
05/12/2025 15:26:43
00502939380TRLO1.1.1
TRQX
40
676
05/12/2025 15:26:58
00502939532TRLO1.1.1
CHIX
41
676
05/12/2025 15:26:58
00502939533TRLO1.1.1
CHIX
117
676
05/12/2025 15:30:55
00502941208TRLO1.1.1
BATE
66
676
05/12/2025 15:30:55
00502941209TRLO1.1.1
XLON
108
676
05/12/2025 15:30:55
00502941210TRLO1.1.1
XLON
18
676
05/12/2025 15:30:55
00502941211TRLO1.1.1
TRQX
20
676
05/12/2025 15:39:47
00502945204TRLO1.1.1
AQXE
20
676
05/12/2025 15:39:47
00502945208TRLO1.1.1
AQXE
119
676
05/12/2025 15:39:47
00502945206TRLO1.1.1
BATE
26
676
05/12/2025 15:39:47
00502945209TRLO1.1.1
AQXE
185
676
05/12/2025 15:39:47
00502945210TRLO1.1.1
BATE
45
676
05/12/2025 15:39:47
00502945213TRLO1.1.1
CHIX
50
676
05/12/2025 15:39:47
00502945212TRLO1.1.1
CHIX
130
676
05/12/2025 15:39:47
00502945215TRLO1.1.1
XLON
234
676
05/12/2025 15:39:47
00502945214TRLO1.1.1
XLON
33
|
676
05/12/2025 15:39:47
00502945219TRLO1.1.1
XLON
142
676
05/12/2025 15:39:47
00502945218TRLO1.1.1
XLON
161
676
05/12/2025 15:39:47
00502945216TRLO1.1.1
XLON
29
676
05/12/2025 15:39:47
00502945221TRLO1.1.1
TRQX
88
676
05/12/2025 15:39:47
00502945220TRLO1.1.1
XLON
22
676
05/12/2025 15:39:47
00502945222TRLO1.1.1
TRQX
19
676
05/12/2025 15:41:46
00502946131TRLO1.1.1
AQXE
33
676
05/12/2025 15:41:46
00502946132TRLO1.1.1
CHIX
166
676
05/12/2025 15:41:46
00502946134TRLO1.1.1
XLON
274
676
05/12/2025 15:41:46
00502946133TRLO1.1.1
XLON
22
676
05/12/2025 15:44:02
00502947249TRLO1.1.1
AQXE
133
676
05/12/2025 15:44:02
00502947248TRLO1.1.1
BATE
182
676
05/12/2025 15:44:02
00502947250TRLO1.1.1
XLON
83
676
05/12/2025 15:45:58
00502948085TRLO1.1.1
XLON
92
676
05/12/2025 15:46:00
00502948097TRLO1.1.1
XLON
18
676
05/12/2025 15:46:00
00502948099TRLO1.1.1
TRQX
20
676
05/12/2025 15:46:00
00502948100TRLO1.1.1
TRQX
38
676
05/12/2025 15:46:26
00502948358TRLO1.1.1
CHIX
22
676
05/12/2025 15:46:56
00502948527TRLO1.1.1
AQXE
38
676
05/12/2025 15:47:30
00502948776TRLO1.1.1
BATE
100
676
05/12/2025 15:47:30
00502948777TRLO1.1.1
BATE
31
675.5
05/12/2025 15:48:17
00502949185TRLO1.1.1
AQXE
20
675.5
05/12/2025 15:48:17
00502949186TRLO1.1.1
AQXE
155
675.5
05/12/2025 15:48:17
00502949187TRLO1.1.1
BATE
20
675.5
05/12/2025 15:48:17
00502949189TRLO1.1.1
AQXE
68
675.5
05/12/2025 15:48:17
00502949188TRLO1.1.1
CHIX
27
675.5
05/12/2025 15:48:17
00502949190TRLO1.1.1
AQXE
44
675.5
05/12/2025 15:48:17
00502949191TRLO1.1.1
CHIX
224
675.5
05/12/2025 15:48:17
00502949192TRLO1.1.1
XLON
30
675.5
05/12/2025 15:48:17
00502949194TRLO1.1.1
TRQX
148
675.5
05/12/2025 15:48:17
00502949193TRLO1.1.1
XLON
165
675.5
05/12/2025 15:48:17
00502949195TRLO1.1.1
XLON
19
675.5
05/12/2025 15:48:17
00502949196TRLO1.1.1
TRQX
189
676
05/12/2025 15:48:19
00502949202TRLO1.1.1
XLON
21
675.5
05/12/2025 15:49:59
00502950084TRLO1.1.1
TRQX
39
675
05/12/2025 15:50:01
00502950100TRLO1.1.1
CHIX
85
675
05/12/2025 15:50:01
00502950099TRLO1.1.1
BATE
31
674.5
05/12/2025 15:50:25
00502950337TRLO1.1.1
XLON
132
674.5
05/12/2025 15:50:25
00502950335TRLO1.1.1
XLON
23
675
05/12/2025 15:51:34
00502950912TRLO1.1.1
AQXE
18
675
05/12/2025 15:51:40
00502950949TRLO1.1.1
TRQX
122
674.5
05/12/2025 15:51:51
00502951024TRLO1.1.1
BATE
5
674.5
05/12/2025 15:52:41
00502951388TRLO1.1.1
XLON
189
674.5
05/12/2025 15:52:41
00502951387TRLO1.1.1
XLON
15
674.5
05/12/2025 15:52:49
00502951452TRLO1.1.1
CHIX
28
674.5
05/12/2025 15:52:49
00502951453TRLO1.1.1
CHIX
160
673
05/12/2025 15:56:28
00502953123TRLO1.1.1
XLON
29
673
05/12/2025 15:58:40
00502954287TRLO1.1.1
XLON
63
673
05/12/2025 15:58:40
00502954286TRLO1.1.1
XLON
101
673
05/12/2025 15:58:40
00502954288TRLO1.1.1
XLON
27
673
05/12/2025 15:59:15
00502954571TRLO1.1.1
AQXE
27
673.5
05/12/2025 15:59:15
00502954573TRLO1.1.1
TRQX
53
673
05/12/2025 15:59:23
00502954678TRLO1.1.1
CHIX
69
673.5
05/12/2025 15:59:49
00502954889TRLO1.1.1
BATE
98
673.5
05/12/2025 15:59:49
00502954890TRLO1.1.1
BATE
187
673.5
05/12/2025 16:00:58
00502955527TRLO1.1.1
XLON
132
674
05/12/2025 16:03:46
00502956898TRLO1.1.1
XLON
168
674
05/12/2025 16:03:46
00502956899TRLO1.1.1
XLON
58
674
05/12/2025 16:04:18
00502957143TRLO1.1.1
CHIX
179
674
05/12/2025 16:06:08
00502958288TRLO1.1.1
XLON
165
673.5
05/12/2025 16:07:17
00502958946TRLO1.1.1
BATE
29
673.5
05/12/2025 16:07:20
00502958956TRLO1.1.1
TRQX
68
674
05/12/2025 16:08:27
00502959473TRLO1.1.1
XLON
120
674
05/12/2025 16:08:27
00502959474TRLO1.1.1
XLON
179
673.5
05/12/2025 16:09:22
00502960042TRLO1.1.1
BATE
29
673.5
05/12/2025 16:09:30
|
00502960105TRLO1.1.1
TRQX
82
674
05/12/2025 16:10:17
00502960588TRLO1.1.1
XLON
118
674
05/12/2025 16:10:17
00502960587TRLO1.1.1
XLON
66
673.5
05/12/2025 16:10:37
00502960728TRLO1.1.1
CHIX
201
673.5
05/12/2025 16:11:10
00502961036TRLO1.1.1
XLON
12
674
05/12/2025 16:11:16
00502961093TRLO1.1.1
AQXE
23
674
05/12/2025 16:11:32
00502961280TRLO1.1.1
AQXE
31
674
05/12/2025 16:11:32
00502961281TRLO1.1.1
AQXE
27
674
05/12/2025 16:13:10
00502962045TRLO1.1.1
TRQX
61
674
05/12/2025 16:13:24
00502962117TRLO1.1.1
CHIX
44
674
05/12/2025 16:13:47
00502962295TRLO1.1.1
XLON
118
674
05/12/2025 16:13:47
00502962294TRLO1.1.1
XLON
125
673.5
05/12/2025 16:14:05
00502962466TRLO1.1.1
BATE
174
673.5
05/12/2025 16:14:05
00502962465TRLO1.1.1
XLON
27
674
05/12/2025 16:14:05
00502962464TRLO1.1.1
AQXE
134
674
05/12/2025 16:15:01
00502963021TRLO1.1.1
CHIX
292
674.5
05/12/2025 16:16:18
00502963703TRLO1.1.1
XLON
463
674.5
05/12/2025 16:16:18
00502963702TRLO1.1.1
XLON
91
674
05/12/2025 16:16:18
00502963706TRLO1.1.1
AQXE
540
674
05/12/2025 16:16:18
00502963705TRLO1.1.1
BATE
80
674
05/12/2025 16:16:24
00502963764TRLO1.1.1
TRQX
44
674
05/12/2025 16:17:27
00502964330TRLO1.1.1
CHIX
146
674
05/12/2025 16:18:16
00502964879TRLO1.1.1
BATE
32
673
05/12/2025 16:18:26
00502964982TRLO1.1.1
TRQX
459
673
05/12/2025 16:18:26
00502964983TRLO1.1.1
XLON
228
673
05/12/2025 16:18:26
00502964984TRLO1.1.1
XLON
53
673.5
05/12/2025 16:19:46
00502965856TRLO1.1.1
CHIX
84
674
05/12/2025 16:20:33
00502966267TRLO1.1.1
XLON
124
674
05/12/2025 16:20:33
00502966266TRLO1.1.1
XLON
29
674
05/12/2025 16:20:33
00502966270TRLO1.1.1
XLON
52
674
05/12/2025 16:20:33
00502966268TRLO1.1.1
XLON
52
674
05/12/2025 16:20:33
00502966269TRLO1.1.1
XLON
7
673
05/12/2025 16:20:46
00502966415TRLO1.1.1
CHIX
127
673.5
05/12/2025 16:21:05
00502966532TRLO1.1.1
BATE
23
673.5
05/12/2025 16:21:14
00502966615TRLO1.1.1
TRQX
3
673
05/12/2025 16:21:47
00502966968TRLO1.1.1
TRQX
140
673.5
05/12/2025 16:23:25
00502967824TRLO1.1.1
BATE
9
673
05/12/2025 16:23:45
00502968058TRLO1.1.1
CHIX
28
673
05/12/2025 16:23:45
00502968060TRLO1.1.1
CHIX
62
673
05/12/2025 16:23:45
00502968059TRLO1.1.1
AQXE
306
673
05/12/2025 16:23:45
00502968061TRLO1.1.1
XLON
10
673
05/12/2025 16:23:45
00502968062TRLO1.1.1
TRQX
5
673.5
05/12/2025 16:25:22
00502969073TRLO1.1.1
BATE
5
673
05/12/2025 16:25:45
00502969264TRLO1.1.1
AQXE
14
673
05/12/2025 16:26:02
00502969491TRLO1.1.1
CHIX
8
673
05/12/2025 16:26:17
00502969662TRLO1.1.1
TRQX
234
672.5
05/12/2025 16:26:43
00502969882TRLO1.1.1
XLON
187
672.5
05/12/2025 16:26:43
00502969883TRLO1.1.1
XLON
38
672.5
05/12/2025 16:27:17
00502970260TRLO1.1.1
XLON