Startschuss Jahresendrally | GE Vernova mit Top Ausblick, BMW mit neuem Chef & Tui mit Zahlen
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|8,284
|8,296
|12:20
|8,284
|8,294
|12:19
|Zeit
|11:54
|Startschuss Jahresendrally | GE Vernova mit Top Ausblick, BMW mit neuem Chef & Tui mit Zahlen
|Startschuss Jahresendrally | GE Vernova mit Top Ausblick, BMW mit neuem Chef & Tui mit Zahle
|11:42
|Nedeljkovic's tech depth makes him ideal to steer BMW forward: Bernstein
|10:07
|Neues Patent von BMW: Ist der Fahrer alkoholisiert, springt das Auto nicht an
|09:45
|BMW Group optimises treasury management with Kinexys by J.P. Morgan
|09:11
|BMW beruft Milan Nedeljkovic zum neuen CEO
|Zeit
|11:31
|GE Vernova Stock Surges on Big Guidance Raise, Doubling of Dividend, and Increased Stock Buyback Authorization
|11:30
|Stock Market Today: Nasdaq, S&P 500 Futures Gain As Investors Await Fed Decision-GameStop, GE Vernova, Adobe, Oracle In Focus
|11:18
|GE Vernova stock price target raised to $804 by BofA on strong outlook
|11:18
|GE Vernova stock price target raised to $780 from $710 at BMO Capital
|Zeit
|11:54
|BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Zahlenseitig sei...
|11:42
|BARCLAYS stuft TUI auf 'Overweight'
|LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui nach Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 12,25 Euro auf "Overweight" belassen. Für die Resultate...
|11:39
|TUI AG: Gutes Ende des Geschäftsjahres 2025 und solide Aussichten, Dividenden sind zurück, KAUFEN.
|Die endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 von TUI bestätigten die vorläufigen Zahlen, wobei der Konzernumsatz bei 24,2 Mrd. EUR (+4,4%) und das operative EBIT bei konstanten Wechselkursen...
|11:35
|TUI forecasts slower revenue, profit increases in 2026
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BMW AG
|96,74
|-0,51 %
|GE VERNOVA INC
|587,00
|+9,11 %
|TUI AG
|8,242
|-3,04 %