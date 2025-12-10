EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

Netfonds Gruppe setzt dynamischen Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2025 fort - EBITDA und EBITDA-Marge deutlich gesteigert





Hamburg, 10. Dezember 2025 - Mit einem erzielten Bruttoumsatz von 192,7 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2025 (9M 2024: 168,6 Mio. EUR) hat die Netfonds Gruppe ihr Wachstum weiter auf sehr hohem Niveau gehalten. Der Netto-Konzernumsatz stieg im gleichen Zeitraum auf 35,4 Mio. EUR (9M 2024: 31,1 Mio. EUR) und unterstreicht die positive Dynamik des laufenden Geschäftsjahres.



Die Ertragskraft entwickelte sich besonders erfreulich. So erreichte das EBITDA nach neun Monaten 6,9 Mio. EUR und lag damit klar über dem Vorjahreswert (9M 2024: 4,8 Mio. EUR). Dies entspricht einer Steigerung der EBITDA-Marge in Bezug auf den Nettoumsatz auf 19,6 % (9M 2024: 15,5 %). Auch das operative Ergebnis (EBIT) konnte auf 4,2 Mio. EUR (9M 2024: 3,0 Mio. EUR) gesteigert werden. Der Gewinn vor Steuern (EBT) lag bei 3,4 Mio. EUR (9M 2024: 2,9 Mio. EUR).



Dynamisches Wachstum über alle Geschäftsbereiche



Das Wachstum resultierte erneut aus allen relevanten Geschäftsbereichen. Das Segment Investment und Vermögensverwaltung erreichte zum Stichtag mit Assets under Administration (AuA) in Höhe von 30,75 Mrd. EUR ein neues Rekordniveau. Dies bedeutet eine signifikante Steigerung gegenüber dem Vorjahr (9M 2024: 27,2 Mrd. EUR). Basis für die starke Geschäftsentwicklung sind die anhaltenden Mittelzuflüsse im Depotgeschäft über die finfire-Plattform und in der Vermögensverwaltung.



Die Assets im Bereich Asset Management und Vermögensverwaltung wurden im Jahresverlauf weiter gesteigert. Die Zahl der Neukunden, Neuinvestoren und neuen Vertriebspartner blieb dabei weiter auf einem sehr hohen Niveau und bildet die Grundlage für zukünftiges Wachstum.



Skalierung der finfire-Plattform treibt Margenverbesserung



"Die konsequente Weiterentwicklung und Implementierung neuer Funktionen in die finfire-Plattform zahlt sich nun sichtbar aus. Mit einer EBITDA-Marge von knapp 20 % bezogen auf die Nettoerlöse sehen wir, dass unser Geschäftsmodell zunehmend skaliert. Der Fokus auf Effizienzsteigerung und Kostenoptimierung bei gleichzeitigem Wachstum trägt Früchte", sagt Martin Steinmeyer, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG.



Weiterer Verlauf des Geschäftsjahres



Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2025 bestätigt der Vorstand seine Planung für den weiteren Jahresverlauf. Die Netfonds Gruppe ist gut positioniert, um die gesteckten Jahresziele im traditionell stärksten Geschäftsquartal zu erreichen.



Übersicht 9M 2025 / 9M 2024

in Mio. EUR * 9M 2025 9M 2024 Entwicklung Brutto-Konzernumsatz 192,7 168,6 +14,3 % Netto-Konzernumsatz 35,4 31,1 +13,8 % EBITDA 6,9 4,8 +43,0 % EBITDA Marge / Nettoumsatz 19,6 % 15,5 % +4,1 pp EBIT 4,2 3,0 +37,1 % EBT (Gewinn vor Steuern) 3,4 2,9 +16,1 % Assets under Administration 30,75 Mrd. 27,20 Mrd. +13,1 % * Gerundet

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



