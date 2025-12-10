Köln - Der Kölner TV-Sender RTL will kommendes Jahr eine neue Höchstmarke bei den Abonnenten erreichen. Bis Ende 2026 wolle man mit RTL+ rund acht Millionen zahlende Kunden haben, sagte RTL-Streamingchef Henning Nieslony dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe). Aktuell hat RTL+ rund 6,6 Millionen Abonnenten. RTL hatte bislang lediglich für die gesamte Gruppe, also inklusive der ausländischen Sender in Frankreich und Ungarn, eine Zielmarke von neun Millionen zahlenden Abonnenten für 2026 ausgewiesen.



Gleichzeitig wurden eine Preiserhöhung und eine neue Tarifstruktur für RTL+ angekündigt. Ab Mitte Januar gelten neue Preise, dazu führt RTL+ einen neuen, werbefreien Tarif ein. Der bisherige Premiumtarif steigt um einen Euro auf 9,99 Euro monatlich. Enthalten sind hier unter anderem zwei parallele Streams, zusätzliche Inhalte wie Live-TV, Live-Sport und Event-Streams, Podcasts und Downloads. Dasselbe Angebot ohne Werbeunterbrechungen ist im neuen Tarif "Premium Werbefrei" enthalten und kostet 12,99 Euro im Monat. Der Tarif inklusive aller Musikinhalte steigt um zwei Euro auf 14,99 Euro. Lediglich der Basistarif, in dem nur ein Stream möglich ist, bleibt mit 5,99 Euro preisstabil.



"Wir haben das Angebot von RTL+ stark ausgebaut und werden es weiter ausbauen. Die Preisanpassung in den höheren Tarifen trägt dem Rechnung und orientiert sich am Wettbewerb", sagte Nieslony. Mit dem Einstiegstarif bleibe man einer der günstigsten Streaming-Anbieter im Markt.





