Zürich - Der Schweizer Leitzindex SMI hat seine deutlichen Verluste kurz nach 14 Uhr deutlich abgebaut und ist kurzzeitig gar knapp ins Plus vorgerückt. Der Grund dafür ist ein Kurssprung am frühen Nachmittag bei den GS von Roche nach positiven Studiendaten. Abgesehen davon hat sich in den letzten Stunden wenig getan. Alle Marktteilnehmer warten weiter gespannt auf den am Abend anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Der SMI notiert um 14.40 ...

