In den Portfolios vieler Investoren führt Zink ein Schattendasein - zu Unrecht. Während Lithium, Seltene Erden und Kupfer oft als die einzigen Rohstoffe der Zukunft gefeiert werden, vollzieht sich am Zinkmarkt eine stille, aber deutliche Verschiebung. Zink ist für moderne Infrastruktur essenziell, unverzichtbar für die Energiewende und die Veredelung von Stahl. Wir beleuchten, warum Zink jetzt wieder auf die Watchlist gehört und wie die drei völlig unterschiedlichen Akteure thyssenkrupp, Umicore und Pasinex Resources diese Dynamik begleiten.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.