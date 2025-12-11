In den Portfolios vieler Investoren führt Zink ein Schattendasein - zu Unrecht. Während Lithium, Seltene Erden und Kupfer oft als die einzigen Rohstoffe der Zukunft gefeiert werden, vollzieht sich am Zinkmarkt eine stille, aber deutliche Verschiebung. Zink ist für moderne Infrastruktur essenziell, unverzichtbar für die Energiewende und die Veredelung von Stahl. Wir beleuchten, warum Zink jetzt wieder auf die Watchlist gehört und wie die drei völlig unterschiedlichen Akteure thyssenkrupp, Umicore und Pasinex Resources diese Dynamik begleiten.Den vollständigen Artikel lesen ...
