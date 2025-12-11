Zürich - Accenture und Anthropic haben heute eine bedeutende Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt gegeben. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, von KI-Pilotprojekten zur umfassenden Implementierung überzugehen. Die Unternehmen gründen die «Accenture Anthropic Business Group», in deren Rahmen rund 30'000 Fachkräfte geschult werden - eine bedeutende Investition in Talente, Lösungen und Markteinführungskompetenz. Zudem lancieren die Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
