PTA-PVR: TC Unterhaltungselektronik AG: Korrektur einer Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG vom 25.11.2025

1. Angaben zum Emittenten

Name: TC Unterhaltungselektronik AG Legal Entity Identifier (LEI): 391200KETHWVAXQ6CJ61 Straße, Hausnr: Kastorbachstraße 11 PLZ: 56330 Ort: Kobern-Gondorf, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Instrumenten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Anders Norman Geburtsdatum: 04.09.1966

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 25.11.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 5,87 5,87 11,74 1.277.288 letzte 5,87 0,00 5,87 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE0007454209 75.000 0 5,87 0,00 Summe: 75.000 5,87

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Anspruch aus Kaufvertrag 75.000 5,87 Summe: 75.000 5,87

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe:

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 12.11.2025

