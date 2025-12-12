1X, das KI- und Robotikunternehmen hinter NEO, dem ersten lieferbereiten humanoiden Roboter, gab heute eine strategische Partnerschaft mit EQT bekannt, einer der weltweit größten Private-Equity-Firmen und Investor in 1X über EQT Ventures. Die Partnerschaft markiert den Beginn einer möglicherweise groß angelegten kommerziellen Einführung von humanoiden Allzweckrobotern in verschiedenen Branchen.

Gemeinsam verfolgen 1X und EQT das Ziel, zwischen 2026 und 2030 bis zu 10.000 Humanoide in den globalen Portfoliounternehmen von EQT einzuführen, wobei die endgültige Entscheidung über die Umsetzung letztlich bei jedem Portfoliounternehmen liegt. Die Partnerschaft ist ein erster Schritt, um humanoide Robotik in den kommerziellen Mainstream zu bringen.

Durch diese Zusammenarbeit erhalten die Portfoliounternehmen von EQT frühzeitig Zugang zu den kommerziellen Produktionskapazitäten und dem Integrations-Know-how von 1X, wodurch Early Adopters einen First-Mover-Vorteil bei der Bewältigung des strukturellen Wandels in der Arbeitswelt erhalten. Die Partnerschaft wird sich auf Anwendungsfälle mit hoher Wirkung für Roboter konzentrieren, die eng mit Menschen zusammenarbeiten, wie z. B. industrielle Software, Logistik, Anlagenbetrieb, Lagerhaltung, Fertigung und Gesundheitswesen.

1X wird 2026 Pilotprojekte in den Vereinigten Staaten starten, gefolgt von einer raschen Ausweitung auf Europa und Asien.

"Diese Partnerschaft bringt humanoide Robotik in die Realwirtschaft", sagte Bernt Øivind Børnich, Gründer und CEO von 1X. "Die globale Reichweite und operative Expertise von EQT machen das Unternehmen zum idealen Partner, um unsere Technologie sicher, verantwortungsbewusst und in großem Maßstab einzusetzen. Gemeinsam wollen wir zeigen, wie humanoide Roboter weltweit die Produktivität steigern, die Sicherheit verbessern und nachhaltigere Arbeitsmodelle schaffen können."

"Die humanoide Robotik entwickelt sich von der Fiktion zum realen Einsatz, und 1X ist einzigartig positioniert, um die nächste Welle der Einführung von Robotern auf dem Massenmarkt anzuführen", sagte Ted Persson, leitender Partner bei EQT Ventures, das 2023 erstmals in 1X investierte. "Es geht nicht darum, Menschen zu ersetzen, sondern ihnen Superkräfte zu verleihen. Indem wir die Technologie von 1X unseren Portfoliounternehmen zur Verfügung stellen, helfen wir ihnen, den Arbeitskräftemangel zu bekämpfen, die Sicherheit zu verbessern und neue Produktivitätsniveaus in den Branchen zu erreichen, die die Welt am Laufen halten."

Wichtige Highlights

Bis zu 10.000 Humanoide stehen für den Einsatz in den über 300 Portfoliounternehmen von EQT zur Verfügung (2026-2030), wobei jede Portfoliogesellschaft selbst über die mögliche Implementierung entscheidet

Fokus auf Logistik, Anlagenbetrieb, Lagerhaltung, Fertigung und Gesundheitswesen

Gemeinsames Ziel für einen sicheren, verantwortungsvollen und menschenzentrierten Einsatz

Die Partnerschaft unterstreicht die gemeinsame Vision von EQT und 1X: eine Zukunft, in der humanoide Roboter Seite an Seite mit Menschen arbeiten, die Widerstandsfähigkeit der Industrie unterstützen und die Produktivität steigern. Mit dieser Ankündigung stärkt 1X seine Position als Vorreiter im globalen Wettlauf um die kommerzielle Nutzung von universellen humanoiden Robotern in großem Maßstab.

Über 1X

1X ist ein führendes US-amerikanisches Unternehmen im Bereich KI und Robotik, das den humanoiden Roboter NEO entwickelt. Die Mission von 1X ist es, durch sichere, intelligente Humanoide eine Zukunft im Überfluss zu schaffen. Die humanoide Plattform von 1X wurde für den Einsatz unter Menschen entwickelt. Von Privathaushalten bis hin zu Fertigungsstätten bietet 1X eine künstliche Arbeitslösung, um das menschliche Potenzial zu steigern.

Über EQT

EQT ist eine globale Investmentgesellschaft mit einem klaren Ziel und einem verwalteten Vermögen von 267 Milliarden Euro (Stand: 30. September 2025). Die Plattform umfasst Private Capital und Real Assets und umfasst etwa 300 Portfoliounternehmen mit rund 700.000 Mitarbeitern. EQT besitzt außerdem mehr als 2.000 Immobilienobjekte in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, darunter 1.800 Logistikmieter und 20.000 Wohnmieter. Das Infrastrukturportfolio unterstützt jährlich 330 Millionen Passagiere, versorgt 40 Millionen Nutzer sozialer Infrastrukturdienste, betreibt mehr als 70 Rechenzentren und umfasst über 145 Kliniken. Weitere Informationen: www.eqtgroup.com

EQT Ventures

EQT Ventures ist ein Frühphasen-Lead-Investor, der sich zum Ziel gesetzt hat, der einflussreichste Partner für Gründer zu sein, die eine ganze Generation prägen. Seit seiner Gründung hat EQT Ventures über 2,6 Milliarden Euro an Fondsmitteln aufgebracht und mit mehr als 140 Gründungsteams in Europa und den USA zusammengearbeitet, um nachhaltige, branchenprägende Unternehmen aufzubauen. Das Team bietet mehr als nur Kapital, sondern auch fundiertes operatives Know-how, strategische Beratung und Zugang zur globalen Plattform von EQT, um das Wachstum zu beschleunigen. Mit einem Team aus ehemaligen Gründern und Betreibern bietet EQT Ventures radikale Unterstützung, um Start-ups dabei zu helfen, mit Zuversicht zu wachsen. EQT Ventures ist Teil der EQT-Gruppe und bildet zusammen mit EQT Growth die Frühphasen-Technologieplattform von EQT.https://eqtgroup.com/private-capital/eqt-ventures

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251211286934/de/

