Wie weit steht es um die Energiewende? Das fragen sich nicht nur Politiker, sondern zunehmend auch Investoren. Gestern wurde bekannt, dass CSU-EVP Chef Weber das Verbrenner-Aus kippen möchte. Auch der Klimagipfel in Brasilien war von verschiedenen Themen geprägt, ein klares Committment zum Ausstieg aus fossilen Energieträgern konnte dabei nicht vereinbart werden. Fragen kreisen auch um den Wasserstoff - gibt es hier eine Zukunft? Fakt bleibt, dass weltweit über 30 Nationen wieder forciert in die Kernenergie investieren wollen. Oklo macht in den USA vor, wie es laufen kann. In Kanada formiert sich gerade American Atomics, im Auge hat das Unternehmen eine vollständig integrierte Uranversorgungskette. Wir bieten spannende Einblicke.

Den vollständigen Artikel lesen ...