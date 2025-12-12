Wie erwartet hat die US Notenbank Federal Reserve (FED) zum dritten Mal in Folge die Leitzinsen für die größte Volkswirtschaft der Welt gesenkt. Der Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten reduzierte die Zinsspanne der Fed Funds Rate in den Korridor von 3,5 % bis 3,75 %, weil der Arbeitsmarkt Schwächesignale sendet. Die Investoren fassten diese Entscheidung positiv auf und erhöhten ihre Position bei den US-amerikanischen Aktien. Dies führte entsprechend zu anziehenden Notierungen bei Dow Jones, S&P ...

