Das französische Solarunternehmen Holosolis will eine 5-GW-Photovoltaik-Fertigung im ostfranzösischen Hambach aufbauen. Trinasolar beteiligt sich an der Projektinvestition und der Projektentwicklung. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Trinasolar und das französische Solarunternehmen Holosolis, haben eine strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Trinasolar soll als Schlüsselpartner an der Projektinvestition und Projektentwicklung einer Photovoltaik-Fertigung von Holosolis im ostfranzösischen ...

