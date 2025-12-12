Das französische Solarunternehmen Holosolis will eine 5-GW-Photovoltaik-Fertigung im ostfranzösischen Hambach aufbauen. Trinasolar beteiligt sich an der Projektinvestition und der Projektentwicklung. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Trinasolar und das französische Solarunternehmen Holosolis, haben eine strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Trinasolar soll als Schlüsselpartner an der Projektinvestition und Projektentwicklung einer Photovoltaik-Fertigung von Holosolis im ostfranzösischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver