Zürich/Bern - In der Diskussion um die künftigen Eigenmittelanforderungen für die Grossbank UBS hat eine Gruppe von bürgerlichen Parlamentariern einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Dieser will die vom Bundesrat vorgesehenen deutlichen Verschärfungen wieder abmildern. Nach dem Untergang der CS respektive deren Übernahme durch die UBS brauche es zwar eine Anpassung der Bankenregulierung in der Schweiz, erklärte Ständerat Thierry Burkart am Freitag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab