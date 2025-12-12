WindowMaster A/S will carry out a reverse stock split in a ratio of 100:1. The share will be traded under new ISIN code as of 16 December 2025. The order book will not change.
|Short name:
|WMA
|Terms:
|Reverse split: 100:1
|Current ISIN:
|DK0061278355
|Last day of trading with current ISIN code:
|December 15, 2025
|New ISIN code:
|DK0064532444
|First day of trading with new ISIN code:
|December 16, 2025
|Current par value:
|DKK 1
|New par value:
|DKK 100
|Number of shares before split:
|14.738.000
|Number of shares after split:
|147,380
|Unchanged orderbook:
|204220
For further information, please call Certified Adviser, HC Andersen Capital
