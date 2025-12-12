FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 325 Franken auf "Hold" belassen. Die positive Kursreaktion auf Studiendaten zu einer neuen Hormontherapie der Schweizer bei Brustkrebs sei aus seiner Sicht etwas zu vorschnell gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Vermarktungspotenzial sei schließlich noch sehr unklar./tav/ag



ISIN: CH0012032048





