Der französische Autobauer Renault stellt seine E-Carsharing-Dienste ein und verlangsamt den Ausbau von Schnellladestationen seiner Sparte Mobilize, die sich auf neue Mobilitätslösungen konzentriert. Damit will der französische Autobauer Investitionen auf profitablere Geschäftsfelder lenken. "Mobilize Beyond Automotive ist keine eigenständige Einheit mehr", so Renault. "Die kommerzielle Nutzung der Marke Mobilize wird für Mobilize Financial Services ...

