Scania hat einen vollelektrischen 8x4-Schwerlastkipper an den schwedischen Minenbetreiber LKAB übergeben. Damit vertiefen beide Seiten ihre Zusammenarbeit, um den Transport im Bergbau weiter zu elektrifizieren. Voll beladen wiegt der Lkw 60 Tonnen, davon sind 38 Tonnen Nutzlast. Die Partner haben dem Fahrzeug den Spitznamen "Sleipner" verpasst , benannt nach Odins legendärem achtbeinigen Pferd. Es handelt sich bei dem Modell um einen vierachsigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
