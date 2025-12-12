EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Personalie

12.12.2025 / 17:10 CET/CEST

Christian Hammer komplettiert das Führungsteam und wird Vorstandsmitglied der Netfonds AG





Hamburg, 12. Dezember 2025 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) hat die strategische Ausrichtung ihres Führungsgremiums erfolgreich abgeschlossen. Christian Hammer, langjähriger Geschäftsführer der NFS Netfonds Financial Service GmbH, wird zusätzlich mit Wirkung zum 01. Januar 2026 in den Vorstand der Netfonds AG berufen. Dort verantwortet er den strategisch wichtigen Investmentbereich nebst Regulatorik und Compliance. Die Mindestlaufzeit seines Vorstandsmandats beträgt drei Jahre.



Christian Hammer ist seit über 20 Jahren eine tragende Säule der Netfonds Gruppe und seit 13 Jahren Geschäftsführer der Netfonds Tochter NFS Netfonds Financial Service GmbH. Unter seiner Führung hat sich die NFS Netfonds maßgeblich zu Deutschlands größtem bankenunabhängigen Haftungsdach der Branche entwickelt. Neben seiner neuen Funktion als Vorstandsmitglied wird er weiterhin als Geschäftsführer der NFS Netfonds tätig sein.



Mit aktuell rund 480 Haftungsdachpartnern und einem Jahresumsatz von 114 Mio. Euro ist die NFS Netfonds ein entscheidender Wachstumstreiber für die gesamte Gruppe. Durch seine langjährige Tätigkeit kennt Christian Hammer die komplexen regulatorischen und operativen Prozesse des Unternehmens wie kaum ein Zweiter. Seine Expertise wird er nun auch auf Vorstandsebene einbringen, um den strategischen Schulterschluss aller Geschäftsbereiche im Sinne des 360-Grad-Ansatzes weiter voranzutreiben.



"Christian Hammer hat eines unserer wichtigsten Segmente mit aufgebaut und zu einem außergewöhnlichen Erfolg geführt. Seine tiefe Marktkenntnis und hervorragende Beziehung zu unseren Partnern sind unersetzlich", sagt Martin Steinmeyer, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG. "Mit seiner Berufung ist unser Vorstand nun optimal für die nächste Wachstumsphase aufgestellt."



"Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und die neue Herausforderung. Auf Vorstandsebene werde ich mich weiterhin mit voller Kraft auf den Ausbau des Investmentgeschäfts konzentrieren. Dazu zählt insbesondere die Vermögensverwaltungsplattform, die wir dynamisch auf das nächste digitale Level heben werden. Es ist eine große Freude, die nächsten Schritte mit unseren tollen Partnern für weitere Jahre begleiten zu dürfen", betont Christian Hammer, designierter Vorstand der Netfonds AG.



Neben der Berufung von Christian Hammer wurden heute auch die Mandate der Vorstandsmitglieder Martin Steinmeyer und Peer Reichelt vorzeitig um eine Laufzeit von mindestens drei weiteren Jahren verlängert. Zusammen mit dem bestehenden Mitglied Dietgar Völzke wird der Vorstand somit auf vier Mitglieder erweitert.



Diese wegweisenden Personalentscheidungen markieren den Abschluss der strategisch geplanten Neuaufstellung des Netfonds Führungsteams. Diese umfasste auch die Berufung der neuen Vorstände der NVS Netfonds Versicherungsservice AG und Gesamtbereichsleiter des Netfonds Versicherungsbereichs Maximilian Conrad und Andre Baalhorn. Mit dieser verstärkten und zukunftsorientierten Führungsriege ist die Netfonds Gruppe bestens gerüstet, um die Umsetzung des 360-Grad-Ansatzes zu beschleunigen und die nächste Phase des Unternehmenswachstums einzuleiten.



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



