Weitere Hoffnung bei den deutschen Autobauern: Die EU will angeblich die CO2-Vorgaben aufweichen. Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen und Porsche AG könnten bei den Vorgaben für 2030 mehr Spielraum bekommen. In Brüssel geht es dieser Tage um die Flottenziele für 2030 und das Verbrenner-Aus ab 2035.Die europäische Autoindustrie steht vor einer möglichen Zäsur in der Klimapolitik. In Brüssel wird intensiv über eine Aufweichung der CO2-Flottenziele für 2030 verhandelt. Statt einer starren Jahresvorgabe ...

