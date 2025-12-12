München (www.anleihencheck.de) - Mercedes-Benz, Renault und Stellantis repräsentieren drei unterschiedliche strategische Ausrichtungen innerhalb der globalen Automobilindustrie, so das Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG im aktuellen "Aktienanleihen Investor".Mercedes-Benz stärke seine Position als führende Luxusmarke durch technologischen Wandel und eine klare Fokussierung auf margenstarke Segmente. Renault treibe seine Transformation über Elektrifizierung, Plattforminnovationen und internationale Marktimpulse voran. Stellantis nutze seine breite Mehrmarkenstruktur und eine flexible Antriebsstrategie, um regionale Wachstumschancen und Produktoffensiven zu realisieren. Gemeinsam stünden die Unternehmen für die technologische, strukturelle und geografische Neuausrichtung eines Industriezweigs, der sich im Übergang zu software- und plattformgetriebenen Geschäftsmodellen befinde und Anlegern vielfältige Zugangsmöglichkeiten biete. ...

