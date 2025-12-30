Datum der Anmeldung:
22.12.2025
Aktenzeichen:
B7-115/25
Unternehmen:
Établissements Peugeot Frères SA, Neuilly-sur-Seine (F); mittelbarer Anteilserwerb an der Five Arrows Neutron Aggregator S.à.r.l., Luxemburg (LUX)
Produktmärkte:
ERP-Software, SCM-Software
