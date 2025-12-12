De.mem: Starkes Wachstum und strategische Übernahme als Kurstreiber

Anzeige / Werbung

Zahlungseingänge auf Rekordniveau

De.mem bleibt auf Wachstumskurs. Der Spezialist für Industrie- und Abwasseraufbereitung mit Sitz in Australien hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen erneut seine operative Stärke unter Beweis gestellt. Im dritten Quartal 2025 verbuchte das Unternehmen Zahlungseingänge in Höhe von rund 7,81 Mio. AUD - der zweithöchste Wert in der Unternehmensgeschichte. Über 90 Prozent des Umsatzes stammen dabei aus wiederkehrenden Erlösen, was die Robustheit des Geschäftsmodells unterstreicht.

In den letzten zwölf Monaten konnte De.mem (ISIN: AU000000DEM4) zudem einen positiven operativen Cashflow von rund 1,2 Mio. AUD erzielen. Besonders beeindruckend: Seit 26 Quartalen in Folge steigen die Zahlungseingänge im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die durchschnittliche Wachstumsrate von rund 24 Prozent jährlich über sechs Jahre hinweg zeigt, dass der Wachstumstrend auf einem soliden Fundament steht.

Übernahme von Core Chemicals als zusätzlicher Wachstumstreiber

Doch diese Zahlen sind nur ein Teil der aktuellen Erfolgsgeschichte. Denn durch die Übernahme des auf den Goldsektor spezialisierten Unternehmens Core Chemicals verschiebt sich der Fokus bereits in Richtung Zukunft. Core Chemicals steuerte im Geschäftsjahr 2025 rund 4 Mio. AUD Umsatz und 730.000 AUD Gewinn vor Steuern bei. Für 2026 wird - noch ohne Synergieeffekte - ein Wachstum von 25 Prozent erwartet.

Für die kombinierte Unternehmensgruppe weist De.mem ein Pro-forma-EBITDA von rund 1,6 Mio. AUD für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 aus. Das Management erwartet in Kürze eine weitere Steigerung - gestützt auf organisches Wachstum, Effizienzmaßnahmen und die steigende Nachfrage aus dem Goldsektor.

Goldpreis auf Rekordniveau - Rückenwind für die Strategie

Der Zeitpunkt der Übernahme könnte günstiger kaum sein. Mit Goldpreisen von über 4.000 US-Dollar pro Unze bewegt sich der Markt nahe an seinem Allzeithoch. Die Aussichten bleiben auch für 2026 positiv. De.mem (ISIN: AU000000DEM4) sieht sich durch die Integration von Core Chemicals ideal positioniert, um von den steigenden Investitionen der Goldproduzenten in moderne Wasseraufbereitungslösungen zu profitieren. Zugleich sei Core Chemicals eine "kosteneffiziente und strategisch sinnvolle Erweiterung" des bestehenden Portfolios.

Ausblick auf Rekordjahr 2025

Für das laufende Geschäftsjahr bleibt der Ausblick positiv. CEO Andreas Kroell sieht das Unternehmen weiterhin auf Kurs für ein Rekordjahr 2025 - getragen von stabilen wiederkehrenden Umsätzen, Wachstum an allen australischen Standorten und der verstärkten Nachfrage aus dem Goldbereich.

Auch die Analysten von Veritas teilen diesen Optimismus. Die Investment-Boutique hat ihre Prognosen nach oben angepasst und verweist auf zwei neue Projektzuschläge mit einem Gesamtvolumen von rund 1 Mio. AUD.

"Wir glauben, dass die verbesserte Finanzkraft des Unternehmens ihm die notwendigen Ressourcen und das nötige Selbstvertrauen verschaffen, um diese etwas größeren Projekte zu gewinnen, und dieser Trend wird sich weiter verbessern", schreiben die Analysten in ihrer Einschätzung.

Prognosen nach oben revidiert

Die Zahlen für die ersten neun Monate 2025 mit Zahlungseingängen in Höhe von 23,5 Mio. AUD bestätigen den positiven Trend. Auch das bereinigte EBITDA von 1,1 Mio. AUD übertrifft die ursprüngliche Veritas-Prognose für das Gesamtjahr deutlich. "Auch hier mussten wir unsere Prognose erfreulicherweise nach oben korrigieren. Dabei kommen die positiven Auswirkungen aus der Übernahme von Core Chemicals noch hinzu", so die Analysten abschließend.

----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-de-mem-meldet-positive-zahlen-und-eine-abgeschlossene-uebernahme/4977483/



Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post De.mem: Starkes Wachstum und strategische Übernahme als Kurstreiber appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DEM4