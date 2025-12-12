DJ PTA-Adhoc: TC Unterhaltungselektronik AG: TC Unterhaltungselektronik AG: Aufsichtsrat beruft CEO Thomas Kristiansen ab - / Daniel Albrecht und Martin Clive Boulton als Vorstände bestätigt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

TC Unterhaltungselektronik AG: TC Unterhaltungselektronik AG: Aufsichtsrat beruft CEO Thomas Kristiansen ab

/ Daniel Albrecht und Martin Clive Boulton als Vorstände bestätigt

Kobern-Gondorf (pta000/12.12.2025/19:40 UTC+1)

Der Aufsichtsrat der TC Unterhaltungselektronik AG (ISIN: DE0007454209) hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die Bestellung des Vorstandsvorsitzenden (CEO) Thomas Kristiansen mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund zu widerrufen.

Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat die im Handelsregister eingetragenen Vorstandsmitglieder Daniel Albrecht (CFO) und Martin Clive Boulton (CEO) in ihren Ämtern bestätigt bzw. erneut bestellt. Das neu formierte Vorstandsgremium hat das Mandat erhalten, unverzüglich eine umfassende Prüfung der aktuellen Finanz- und Liquiditätslage der Gesellschaft vorzunehmen und kurzfristig Gespräche zur Sicherung des Fortbestands der Gesellschaft zu führen.

Über das Ergebnis dieser Prüfung und die daraus resultierenden Maßnahmen wird die Gesellschaft zeitnah informieren.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: TC Unterhaltungselektronik AG Kastorbachstraße 11 56330 Kobern-Gondorf Deutschland Ansprechpartner: Bauersachs Petra Tel.: 01726584139 E-Mail: bauersachs@telecontrol.de Website: www.telecontrol.de ISIN(s): DE0007454209 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765564800547 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 13:40 ET (18:40 GMT)