De.mem integriert Core Chemicals erfolgreich - erster Monat übertrifft Erwartungen deutlich

De.mem Ltd (ASX: DEM), Anbieter für dezentrale Wasser- und Abwasserlösungen, meldet den erfolgreichen Abschluss der Integration von Core Chemicals Pty Ltd. Die Übernahme des in Perth ansässigen Spezialchemieunternehmens wurde am 31. Oktober 2025 vollzogen. Core Chemicals beliefert Goldminen in Westaustralien mit chemischen Produkten zur Maximierung der Goldausbeute - ein operativ komplementäres Geschäftsfeld zu De.mems bestehender Infrastruktur.

Wachstum durch Übernahme - Synergien realisiert

Die Eingliederung in die bestehenden Perth-Aktivitäten von De.mem ist abgeschlossen. Core Chemicals wird nun vom De.mem-Standort in Canning Vale aus geführt. Erste Effizienzgewinne durch gemeinsame Logistik und Verwaltung wurden wie geplant erzielt. Die Übernahme zielt auf den Ausbau des Produktportfolios und den Zugang zu einem etablierten Kundenstamm im Goldbergbausektor.

Umsatzsprung im November - operativer Mehrwert sichtbar

Besonders bemerkenswert: Bereits im ersten Monat nach der Übernahme übertraf Core Chemicals die Erwartungen deutlich. Im November 2025 wurde ein Umsatz von 675.000 $ erzielt - ein starker Start, gemessen an einem Jahresumsatz von rund 4 Mio. $ vor der Übernahme. Dies deutet auf ein beschleunigtes Wachstum hin und unterstreicht den unmittelbaren Beitrag der Akquisition zur Gesamtleistung von De.mem.

Neue Märkte im Visier - Kundenbasis soll ausgebaut werden

Aktuell beliefert Core Chemicals 18 Goldminen in Westaustralien. Gespräche mit potenziellen Neukunden in Queensland, Tasmanien und der Asien-Pazifik-Region sind im Gange. Das bestehende De.mem-Netzwerk soll gezielt zur geografischen Expansion genutzt werden. Die Diversifizierung der Kundenstruktur steht dabei im Fokus.

Strategischer Schritt mit breitem Potenzial

Die Übernahme basiert auf einer klaren strategischen Logik: komplementäre Produkt- und Kundenportfolios, Cross-Selling-Potenzial, Zugang zu bislang unerschlossenen Goldminen - bis zu 142 weitere potenzielle Kunden im australischen Markt werden identifiziert. Zudem erwartet De.mem einen signifikant positiven EBITDA-Beitrag von rund 1,6 Mio. $ auf Pro-forma-Basis. Die Transaktion profitiert zudem vom stabilen Goldmarktumfeld.

De.mem-CEO sieht Transaktion als Wachstumsbeschleuniger

Andreas Kroell, CEO von De.mem, zeigt sich zufrieden mit den ersten Ergebnissen: "Core Chemicals hat im ersten Monat nach der Übernahme eine starke Leistung gezeigt. Dies unterstreicht den Wertbeitrag unserer fusionierten Unternehmen und die Gründe für die Transaktion. Gemeinsam sind wir in der Lage, australischen Goldminenbetreibern Wasseraufbereitungsprodukte, Chemikalien und Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten. Die Wachstumsaussichten sind vielversprechend."

----

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Enthaltene Werte: AU000000DEM4