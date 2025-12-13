Warum Antimon das Trendmetall des Jahres 2025 ist: Trigg Minerals, Locksley Resources und Perpetua Resources im Fokus

Anzeige / Werbung

Geopolitik, Versorgungssicherheit und neue Projektmeilensteine rücken Antimonproduzenten erneut in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Antimon rückt ins Zentrum

Antimon hat sich zu einem der meistbeachteten Mineralien des Jahres 2025 entwickelt. Die steigende Nachfrage aus Verteidigungssystemen, der Halbleiterfertigung und flammhemmenden Anwendungen fällt zusammen mit veränderten handelspolitischen Rahmenbedingungen zwischen den Vereinigten Staaten und China.

Die Konzentration der weltweiten Produktion bleibt eine strukturelle Herausforderung, da China rund die Hälfte der globalen Liefermenge stellt. Während Regierungen zunehmend auf verlässliche Bezugsquellen achten, richten Anleger ihr Augenmerk verstärkt auf Unternehmen, die neue Projekte in Nordamerika voranbringen. Unter ihnen hat Trigg Minerals (ISIN: AU0000046021) nach einer Reihe hochgradiger Ergebnisse aus seinem Antimony-Canyon-Projekt besonderes Interesse geweckt - flankiert von strategischen Entwicklungen bei Locksley Resources (ISIN: AU0000154015) und Perpetua Resources (ISIN: CA7142661031).

Trigg Minerals stärkt sein geologisches Modell

Die jüngste Probenkampagne von Trigg Minerals im Antimony Canyon erweiterte den bekannten mineralisierten Korridor auf mehr als 3,5 km Streichlänge. Hochgradiges Antimon wurde in mehreren Zonen identifiziert, und eine neu definierte nördliche Erweiterung, etwa einen Kilometer vom Kerngebiet entfernt, untermauerte das potenzielle Ausmaß des Systems. Die Proben bestätigten, dass ein kartierbarer "Salt n Pepper"-Tuffhorizont konsistent hochgradigen Stibnit führt. Diese Einheit ist zu einem zentralen Element der Explorationsstrategie von Trigg geworden und leitet sowohl Folgearbeiten als auch die Verfeinerung des geologischen Modells.

Das Unternehmen berichtete, dass systematische Schürfgrabenproben aus den Bereichen Little Emma, Gem, Star und Pluto weiterhin starke Gehalte lieferten. Multielementanalysen zeigten zudem niedrige Konzentrationen von Verunreinigungselementen im hochgradigen Kern. Da die Kartierung nun zusammenhängende Antimon-haltige Horizonte identifiziert hat, bereitet Trigg ein Erstbohrprogramm vor, das auf Tiefenausdehnungen und Kontinuität im erweiterten Projektgebiet abzielt. Diese Schritte stärken die technische Grundlage des Unternehmens zu einem Zeitpunkt, an dem die inländischen US-Lieferketten zunehmend politische Aufmerksamkeit erhalten.

Politische Weichenstellungen verdeutlichen Lieferkettenrisiken

Geopolitische Entwicklungen beeinflussen den Antimonmarkt weiterhin. Anfang des Jahres setzte China bestimmte Exportkontrollen nach Handelsgesprächen mit Washington vorübergehend aus - ein kurzfristiger Vorteil für nachgelagerte Industrien. Doch nachfolgende Regelungen für Wolfram-, Antimon- und Silberexporte für 2026-27 signalisierten erneut eine stärkere Betonung des Ressourcenschutzes. Diese variierenden Signale unterstreichen die Bedeutung einer diversifizierten Versorgung und haben das Interesse an Projekten gestärkt, die Antimon innerhalb der Vereinigten Staaten produzieren können.

Die strategische Bedeutung des Metalls ergibt sich aus seiner Nutzung in Verteidigungsplattformen und der fortgeschrittenen Fertigung. Da derzeit keine primäre inländische Produktion existiert, führt die US-Regierung Antimon weiterhin als Priorität innerhalb ihrer Programme zur Stärkung der Versorgungsketten. Vor diesem Hintergrund wächst die Anlegerzuversicht gegenüber Unternehmen, die neue Produktionskapazitäten erschließen könnten.

Locksley Resources gewinnt weiter an Dynamik

Locksley Resources hat sein US-Portfolio mit mehreren technischen Meilensteinen am Desert Antimony Mine und Mojave Project weiter vorangebracht. Dazu gehörten LiDAR-Kartierungen untertägiger Grubenbaue, metallurgische Fortschritte anhand einer Großprobe sowie die Definition eines Exploration Targets nach JORC-Richtlinien. Frühere metallurgische Testarbeiten lieferten hochgradige Konzentrate und unterstützen die Pläne des Unternehmens zur nachgelagerten Verarbeitung.

Kürzlich erhielt das Unternehmen einen weiteren bedeutenden Impuls: ein Letter of Interest der Export-Import Bank of the United States (EXIM) über bis zu 191 Mio. US-Dollar potenzieller Projektfinanzierung. Das Mandat der EXIM umfasst die Stärkung der inländischen Kapazität für strategische Mineralien - ihre Beteiligung signalisiert daher eine klare Übereinstimmung mit bundespolitischen Prioritäten. Zudem gelang

Locksley die Herstellung eines laut Unternehmens vollständig in den USA produzierten Antimonbarrens unter Verwendung von Erz aus Mojave - ein Beleg für sein "Mine-to-Metal"-Modell in einer Phase, in der die USA ihre inländische Resilienz betonen.

Die Unterstützung durch EXIM fügt sich in breitere Regierungsbemühungen ein, die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu reduzieren. Die Supply Chain Resiliency Initiative und das Transformational Exports Program der Behörde betonen strategische Sektoren - und EXIMs Interesse positioniert Locksley klar innerhalb dieses politischen Rahmens.

Kapitalmaßnahmen und Produktionswachstum anderswo

Perpetua Resources treibt das Stibnite-Projekt in Idaho weiter voran; aktuelle Kapitalbeschaffungspläne sollen die Finanzierung von Bau, Entwicklung und Rekultivierung sicherstellen. Das Projekt zählt zu den wenigen US-Initiativen, die sowohl Gold als auch Antimon produzieren sollen. Die United States Antimony Corporation meldete unterdessen höhere Umsätze für die ersten neun Monate des Jahres, bedingt durch steigende Verkaufszahlen und verbesserte Margen.

Trigg Minerals' Rolle in einem sich rasch wandelnden Markt

In einem Markt, der durch Angebotskonzentration und strategische Prioritäten geprägt ist, sticht Trigg Minerals durch seine Fortschritte bei der Definition der geologischen Kontrollfaktoren im Antimony Canyon hervor. Die Bestätigung des "Salt n Pepper"-Tuffs als konsistenter Wirtsgesteinshorizont bietet einen klareren Ansatz für Bohrungen und die Abgrenzung potenzieller Ressourcen. Die neu identifizierte nördliche Erweiterung vergrößert die Projektfläche und stärkt die Argumente für ein großräumiges mineralisiertes System.

Während Regierungen weltweit nach Wegen zur Sicherung kritischer Mineralienlieferketten suchen, positionieren die wachsende Datengrundlage und das verfeinerte geologische Modell Trigg Minerals als einen bedeutenden Akteur in einem Markt im strukturellen Wandel.

