Neural Therapeutics stärkt Marktpräsenz - zwei neue Hanf.com-Filialen in Norddeutschland eröffnet

Neural Therapeutics Inc. treibt seine Expansion in Deutschland weiter voran. Über seine Beteiligung an Hanf.com wächst das Filialnetz des Unternehmens nun auf 19 Standorte. Mit den neuen Geschäften in Bielefeld und Herford unterstreicht Neural seinen Anspruch, im wachsenden CBD-Einzelhandel eine feste Größe zu werden.

Das kanadische Biotech-Unternehmen hat sich auf pflanzliche Therapieansätze gegen psychische Erkrankungen spezialisiert. Parallel dazu schafft sich Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032) durch den Einstieg in den Hanf-Einzelhandel eine zweite, marktorientierte Säule. Die Expansion im deutschen Markt folgt dabei einem klaren strategischen Kurs.

Hanf.com wächst mit stationärem Handel und Online-Shop

Mit 30,75 Prozent ist Neural Therapeutics an CWE European Holdings beteiligt - der Muttergesellschaft von Hanf.com. Diese Beteiligung verschafft Neural einen direkten Hebel, um am dynamischen CBD-Markt in Deutschland teilzunehmen. Die Neueröffnungen in Bielefeld und Herford stärken das Vertriebsnetz und bauen die Sichtbarkeit der Marke weiter aus.

Bereits 2024 konnte Hanf.com ein deutliches Umsatzwachstum verbuchen: von rund drei auf knapp fünf Millionen Euro - ein Zuwachs von rund 65 Prozent. Die operative Marge lag bei rund 11 Prozent. Auch der Online-Vertrieb legte zu. Hier stieg der Umsatz von 0,5 auf etwa 0,7 Millionen Euro. Damit zeigt sich: Das hybride Vertriebsmodell funktioniert.

Stabile Erlöse und strategische Tiefe

Neural Therapeutics verbindet damit langfristige Innovationsarbeit in der Pharmaentwicklung mit unmittelbaren Erträgen aus dem Einzelhandel. Während psychedelische Therapieansätze künftig neue Wege in der Behandlung psychischer Erkrankungen eröffnen könnten, sorgt der CBD-Handel bereits heute für stabile Cashflows.

Hanf.com profitiert dabei von einem wachsenden Markt. Das Potenzial in Deutschland wird auf rund zehn Millionen Konsumenten im CBD- und Hanfbereich geschätzt. Der Mix aus stationärem Geschäft, Online-Vertrieb und Großhandel erlaubt es dem Unternehmen, flexibel auf Markt- und Regulierungsentwicklungen zu reagieren - ein klarer Vorteil in einem sich wandelnden Gesundheitsmarkt.

Neural Therapeutics positioniert sich in wachstumsstarkem Segment

Der Trend hin zu natürlichen Heilmitteln und pflanzlichen Wirkstoffen nimmt weiter zu. In diesem Umfeld verfolgt Neural Therapeutics einen klaren Kurs und weitet seine Präsenz aus. Das Unternehmen verbindet biowissenschaftliche Forschung mit operativer Erfahrung im Einzelhandel - ein Ansatz, der auf ein wachsendes Gesundheitssegment mit steigender Nachfrage ausgerichtet ist.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

