WKN: 852147 | ISIN: GB0007188757 | Ticker-Symbol: RIO1
Xetra
12.12.25 | 17:35
63,72 Euro
-2,00 % -1,30
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
FTSE-100
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
RIO TINTO PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIO TINTO PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
64,3264,5413.12.
64,3864,5012.12.
Suneal Sandhu
14.12.2025 10:10 Uhr
457 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Die USA werden bullish auf Kali - Trump zieht die Zoll-Karte, und American Critical Minerals sitzt auf einem 1

Anzeige / Werbung

Manchmal gibt es Nachrichten, die den Markt nicht nur bewegen - sondern neu ordnen. Genau das ist diese Woche passiert.

Dieser Artikel wird im Auftrag von American Critical Minerals Corp. veröffentlicht

Willkommen zurück, liebe Leser,

als US-Präsident Donald Trump ankündigte, dass die Vereinigten Staaten "sehr harte Zölle" auf kanadische Düngemittel prüfen, war das kein politisches Hintergrundrauschen. Es war ein klarer Richtungswechsel in der US-Agrar- und Rohstoffpolitik.

Und der Markt hat sofort reagiert.

Am Freitag legte American Critical Minerals (ACM) (WKN: A40VTE SYM: 2P30) um rund 30% zu und gehörte zu den meistgehandelten Junior-Mining-Aktien des Tages.

A graph on a white background AI-generated content may be incorrect.
Nicht wegen Spekulation - sondern weil Investoren blitzschnell verstanden haben, was diese Aussage bedeutet:

Die USA priorisieren heimische Kaliproduktion.
Importabhängigkeit wird zum Risiko.
US-Kali-Assets werden strategisch - und knapp.

Und genau hier steht American Critical Minerals.

Trump stellt klar: Kali ist nationale Priorität

Trump Has Now Signed More Executive Orders in 5 Months than Biden Did in 4 Years

Trump sagte wörtlich, man werde bei Bedarf "sehr harte Zölle auf kanadischen Dünger" einführen, um die inländische Produktion zu stärken.

Warum das so explosiv ist?

• Die USA importieren den Großteil ihres Kalibedarfs
Kanada ist der wichtigste Lieferant
• Kali ist nicht ersetzbar - ohne Kalium kein Ertrag, keine Ernährungssicherheit

Nicht umsonst wurde Kali kürzlich auf die Critical Minerals List des U.S. Geological Survey gesetzt.

Das ist kein Zufall.
Das ist Industrie- und Sicherheitspolitik.

Zölle verändern keine Details - sie verändern ganze Märkte.

Der Markt hat die Botschaft verstanden

Der Kurssprung von rund 30% an einem einzigen Handelstag war kein Zufall.

Er war die erste Neubewertung eines Unternehmens, das exakt dort positioniert ist, wo politische Entscheidungen jetzt Kapitalströme lenken:

• US-Projekt
• US-Rohstoff
• US-Jurisdiktion
• US-Versorgungssicherheit

American Critical Minerals ist plötzlich kein Nischen-Explorer mehr, sondern ein potenzieller strategischer Profiteur einer politischen Zeitenwende.

Warum ACM (WKN: A40VTE SYM: 2P30) der reinste "US-Kali-Hebel" ist