Trumps Zollschock könnte einen US-Potash-Superzyklus auslösen - und American Critical Minerals steht genau im Epizentrum

Hin und wieder fällt eine Schlagzeile, die nicht nur die Märkte bewegt - sondern sie umschreibt.

Dieser Artikel wird im Auftrag von American Critical Minerals Corp. (CSE: KCLI | OTCQB: APCOF | FSE: 2P30) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

diese Woche sendete Präsident Donald Trump das bisher klarste Signal, dass die USA ihre landwirtschaftliche Lieferkette neu ordnen wollen - beginnend mit einem der wichtigsten Rohstoffe der gesamten globalen Nahrungsmittelwirtschaft: Dünger.

Und in dieser Ankündigung versteckte sich ein einziger Satz, der wie ein politisches Erdbeben wirkte:

"Wir werden sehr schwere Zölle auf kanadischen Dünger erheben, wenn es sein muss - denn so stärkt man die heimische Produktion."

- Präsident Donald Trump, Weißes Haus, Dezember 2025

Investoren, die verstehen, was das für Potash bedeutet - und vor allem für US-Produzenten - positionieren sich bereits neu.

Denn in einem Markt, in dem Kanada historisch den Großteil des von den USA importierten Potash liefert, würde jede Zollmaßnahme das Wettbewerbsfeld über Nacht verändern.

Und genau im Zentrum dieses neuen Umfelds steht:

American Critical Minerals Corp. (ACM) (WKN: A40VTE SYM: 2P30)

ACM ist nicht länger nur ein vielversprechender Entwickler kritischer Rohstoffe.

Dank Trumps politischer Kehrtwende, einer vollständig finanzierten Kasse, seismischen Daten, die großflächiges, flach liegendes Potash-Potenzial bestätigen, und der Verpflichtung eines der renommiertesten Potash-Experten Nordamerikas entwickelt sich ACM zu einem der wichtigsten US-Kandidaten für eine potenziell mehrere Milliarden Dollar schwere Renaissance der heimischen Potash- und Lithiumproduktion.

Hier ist, warum diese Geschichte nicht mehr nur spannend ist - sondern dringend.

Zölle verändern alles

Kanadische Produzenten - Nutrien, Mosaic und andere - dominierten jahrzehntelang den US-Potashmarkt. Nähe, Größenvorteile und Infrastruktur machten Kanada zum Rückgrat der amerikanischen Landwirtschaft.

Dann kam Trumps Bombenspruch.

Mit dem Signal, "sehr schwere Zölle" auf kanadische Düngemittelimporte zu prüfen, zwingt Trump die USA auf einen schnellen Kurs Richtung Re-Industrialisierung und Reshoring ihrer Potash-Produktion.

Und das ergibt aus US-Sicht Sinn:

Potash steht bereits auf der US-Liste der kritischen Mineralien.

Die Regierung will mehr heimische Versorgung - und zwar dringend.

Potash ist kein Luxusgut.

Es ist der Nährstoff, der globale Ernteerträge und landwirtschaftliche Stabilität überhaupt erst ermöglicht.

Da der weltweite Potashmarkt laut Prognosen von 62,4 Mrd. USD (2024) auf 93,5 Mrd. USD bis 2032 anwachsen soll, stellt sich nur eine Frage:

Wer profitiert am meisten von Amerikas Abkehr von Importen?

Nicht Kanada.

Nicht internationale Produzenten.

Sondern US-Entwickler mit Projekten auf US-Boden.

Und damit sind wir im Paradox Basin in Utah - und bei American Critical Minerals.

Das richtige Projekt, im richtigen Staat, zur absolut richtigen Zeit

Das Green River Potash & Lithium Project von ACM ist exakt für diesen Moment gebaut.

Es liegt nur 20 Meilen von Moab, Utah entfernt - einem bergbaufreundlichen Bundesstaat mit direktem Zugang zum landwirtschaftlichen Kernland Amerikas. Das Projekt umfasst 32.530 Acres an staatlichen Pachtflächen, Lithium-Sole-Claims und Potash-Explorationsgenehmigungen.

Noch entscheidender:

Es grenzt direkt an Intrepid Potash Inc. (NYSE: IPI) - den einzigen Produzenten von Potash in den gesamten USA.

Intrepids Erfolg beweist:

• Solare Lösungslaugung funktioniert in Utah

• Die Geologie trägt

• Die Wirtschaftlichkeit ist real

ACM besetzt nun die nächste Schlüsselposition in diesem geologischen System.

Größe, die konkurrenzfähig macht - Multi-Milliarden-Tonnen- und Multi-Milliarden-Kubikmeter-Potenzial

Laut dem neu eingereichten NI 43-101 Technical Report (Oktober 2025) weist Green River Explorationsziele* von außergewöhnlicher Größe und Vielfalt auf - für zwei kritische Rohstoffe und ein industrielles Schlüsselmineral. Diese Kombination ist in den USA extrem selten.

Potash (Sylvinit):

• 0,6 - 1,0 Mrd. Tonnen

• 12 - 18% K2O (≈ 19 - 29% KCl)

Lithiumhaltige Sole:

• 2,1 Mrd. m³

• 71,6 - 216,3 ppm Li

Bromhaltige Sole:

• 2,1 Mrd. m³

• 3.656 - 4.741 ppm Br2

Damit positioniert sich ACM als Multi-Commodity-Player mit direktem Bezug zur US-Landwirtschaft (Potash) und zur Energiewende (Lithium, Brom).

Ein solches Größenprofil innerhalb eines einzigen US-Projekts ist extrem selten - doch Größe ist nur ein Teil der Gleichung.

Voll finanziert - frische 7,45 Mio. CAD

ACM hat nicht nur technische Fortschritte veröffentlicht - sondern seine Bilanz im idealen Moment gestärkt.

Am 29. Oktober schloss das Unternehmen eine überzeichnete Finanzierung über 7,45 Mio. CAD ab, angeführt von Research Capital Corporation und unterstützt von Haywood Securities.

In einem Umfeld, in dem viele Juniors kaum eine Million aufbringen können, hat ACM nicht nur finanziert - sondern aufgestockt.

Das Kapital deckt:

• Phase-1-Bohrungen

• Genehmigungen & Bonding

• Brinen-Proben und Kernanalyse

• Validierung historischer Bohrdaten im und um das Projekt

Und bereitet ACM vor auf:

• Erstressourcen für Potash, Lithium und Brom

• PEA-/PFS-Ingenieurarbeiten

(Hinweis des Unternehmens: Die Finanzierung deckt die Initialphase der Bohrungen ab; zusätzliche Mittel könnten nötig werden, um alle Phase-1-Empfehlungen umzusetzen. Je nach Ressourcenkategorie könnte eine PEA der richtige erste Schritt sein.)

Dies ist die Art von Finanzierung, die ein Projekt von Vision zu Umsetzung führt.

Der Game-Changer: Potash-Veteran Dean Pekeski tritt ACM bei

Eine der bedeutendsten Maßnahmen in der Firmengeschichte ist die Verpflichtung von Dean Pekeski als Senior Advisor.

Pekeski gilt als einer der führenden Potash-Experten Nordamerikas - mit Erfahrungen, die direkt auf Green River übertragbar sind.

Highlights:

• Executive VP bei Western Potash (Milestone Project - heute zu 80% fertiggestellt)

• CEO & Project Director bei Peak Minerals (Utah)

• Über 120 Mio. USD Kapital für Potashprojekte eingeworben

• Tiefgreifende Expertise in Solution Mining

• Enge regulatorische und industrielle Beziehungen in Utah

Das ist keine symbolische Ernennung.

Das ist institutionelle Kompetenz - genau zum Zeitpunkt, in dem Potash zur nationalen Priorität wird.

Trump könnte gerade den nächsten Potash-Champion der USA geschaffen haben

Die neue Makro-Realität:

• Kanada liefert den Großteil des US-Potash

• Trump will heimische Produktion stärken

• Zölle könnten Milliarden an Wert in die USA verlagern

• Potash ist ein kritisches Mineral

• Die US-Landwirtschaft braucht Versorgungssicherheit

Heimische Produktion ist nicht mehr optional - sie ist strategisch.

Und ACMs Green River Projekt ist eines der wenigen groß angelegten Assets in den USA, das diese Lücke real füllen kann.

Der Weg nach vorn: 2026 könnte das Durchbruchsjahr werden

Mit gesicherter Finanzierung, technischer Verstärkung, seismischer Bestätigung und fast abgeschlossenen Bohrverträgen tritt ACM nun in seine katalytischste Phase ein:

Genehmigungen & Bonding finalisieren Bohrmobilisierung - Q1 2026 Kern- und Brinenproben über alle Potash-Zyklen und Lithium-Solen Erstressourcen für Potash, Lithium und Brom PEA / PFS-Arbeiten

Jeder Schritt schafft Wert.

Jeder Meilenstein reduziert Risiko.

Und jeder Fortschritt fällt in eine politisch aufgeladene Zeit, in der Potash wieder auf die Titelseiten rückt.

Timing, Größe, Finanzierung und politische Rückenwinde - alles perfekt ausgerichtet

Selten richten sich die vier Grundpfeiler eines Rohstoff-Investments so präzise aus:

Politische Katalysatoren

Trump drängt auf heimische Düngemittelproduktion über harte Zölle. Geologische Größe

Milliarden Tonnen und Milliarden Kubikmeter Potenzial. Finanzielle Stärke

7,45 Mio. CAD - überzeichnet. Technische Führung

Dean Pekeski - einer der erfahrensten Potash-Experten des Kontinents.

ACM ist nicht nur am richtigen Ort zur richtigen Zeit.

Es könnte eines der ganz wenigen US-Unternehmen sein, das von einer historischen Rückverlagerung der amerikanischen Potash-Produktion voll profitieren kann.

Während der globale Markt auf 93,5 Mrd. USD zusteuert und die USA ihre Düngemittelversorgung absichern wollen, erkennen immer mehr Anleger, was die Fundamentaldaten längst zeigen:

American Critical Minerals entwickelt sich zu einem der strategisch bestpositionierten Explorationsunternehmen der gesamten Vereinigten Staaten.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

American Critical Minerals' management cautions that results or discoveries on properties in proximity to the American Critical Minerals' properties may not necessarily be indicative of the presence of mineralization on the Company's properties.

**A report titled "NI 43-101 Technical Report - Green River Potash Project, Grand County, Utah, USA", prepared by Agapito Associates Inc., and dated effective September 12, 2012, quantifies the Green River Potash Project's potash exploration potential in the form of a NI 43-101 Exploration Target. The Exploration Target estimate was prepared in accordance with the National Instrument 43-101 -Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"). It should be noted that Exploration Targets are conceptual in nature and there has been insufficient exploration to define them as Mineral Resources, and, while reasonable potential may exist, it is uncertain whether further exploration will result in the determination of a Mineral Resource under NI 43-101. The Exploration Target stated in the Agapito Report is not being reported as part of any Mineral Resource or Mineral Reserve. A copy of the report can be accessed on the corporate website for the Company: www.acmineralscorp.com. A new report documenting the current data will be filed accordingly.

***United States Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2024 (https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-potash.pdf).

***Exploration Targets are conceptual in nature and there has been insufficient exploration to define them as Mineral Resources, and, while reasonable potential may exist, it is uncertain whether further exploration will result in the determination of a Mineral Resource under NI 43-101. The Potash 5 Exploration Targets are not being reported as part of any Mineral Resource or Mineral Reserve.

Cautionary Statements Regarding Forward Looking Information

This news release contains forward-looking information within the meaning of applicable securities legislation. Forward-looking information is typically identified by words such as: believe, uncertainties and other factors that could cause actual events or results to differ materially from those projected in the forward-looking information. Important factors that could cause actual results to differ from this forward-looking information include those described under the heading "Risks and Uncertainties" in the Company's most recently filed MD&A. The Company does not intend, and expressly disclaims any obligation to, update or revise the forward-looking information contained in this news release, except as required by law. Readers are cautioned not to place undue reliance on forward-looking expect, anticipate, intend, estimate, postulate and similar expressions, or are those, which, by their nature, refer to future events. Such statements include, without limitation, statements regarding the intended use of proceeds from the Offering. Although the Company believes that such statements are reasonable, it can give no assurances that such expectations will prove to be correct. All such forward-looking information is based on certain assumptions and analyses made by the Company in light of their experience and perception of historical trends, current conditions and expected future developments, as well as other factors management believes are appropriate in the circumstances. This information, however, is subject to a variety of risks and information.

Enthaltene Werte: GB0007188757,CA8787422044,US46121Y2019,CA60041F1018,CA0249441001