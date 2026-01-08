Das Jet-Metall explodiert - und Saga Metals hat sich verdoppelt

Anzeige / Werbung

So sieht ein echter Ausbruch aus. Am 10. Dezember notierte Saga Metals still und leise bei rund 0,36 CAD. Heute - nur vier Wochen später - erreichte die Aktie intraday 0,72 CAD.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Saga Metals Corp. veröffentlicht.

Liebe Investoren,

Sie sehen einen sauberen 100%-Move, begleitet von zunehmender Dynamik, Volumen und Sichtbarkeit - sowohl bei kanadischen als auch europäischen Privatanlegern.

Was steckt hinter dem Anstieg?

Ein perfekter Sturm aus Bohrerfolgen, geopolitischem Druck und globaler Titan-Panik.

Titan - Das Metall der Kampfjets

Machen wir es klar: Titan ist kein gewöhnliches Rohmaterial.

Es ist ein strategisch wichtiges, verteidigungskritisches Hightech-Metall - ohne Ersatzstoffe.

Wie kürzlich im MINING.com-Interview berichtet:

"Titan ist im Wesentlichen ein Verteidigungsmetall - bis zu 20% oder mehr des Gesamtverbrauchs entfallen auf den Militärsektor. Ein F-15-Kampfjet besteht zu bis zu 40% seines Gewichts aus Titan."

- Dr. Nils Backeberg, Direktor bei Project Blue

Einsatzbereiche in Jets wie dem F-22 Raptor, F-35 Lightning und A-10 Warthog:

Verdichterblätter und Triebswerkscheiben (extreme Hitzezonen)

Flugzeugstrukturen und Fahrwerke

Die "Pilotwanne" - ein gepanzerter Titanschutz im A-10

Warum Titan?

Extremes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis - so stark wie Stahl, aber 45% leichter

- so stark wie Stahl, aber 45% leichter Hitzebeständig - stabil bis über 600?°C

- stabil bis über 600?°C Korrosionsresistent - widersteht Salz, Säure, Reibung und Alterung

- widersteht Salz, Säure, Reibung und Alterung Ermüdungsfestigkeit - hält wiederholtem Stress, Schock und Belastung stand

Kurz gesagt: Ohne Titan keine Kampfjets der nächsten Generation.

Der Westen läuft leer

So beeindruckend Titan ist - der Westen kontrolliert die Versorgung nicht.

Russland und China dominieren die weltweite Produktion von Titanschwamm

China hat Titanexporte kürzlich unter das nationale "Critical Minerals"-Gesetz gestellt

Das US-Verteidigungsministerium behandelt Titan inzwischen als strategische Reserve

Zulieferketten für Luftfahrt und Verteidigung werden per Notverordnung heimisch gemacht

Folge:

Titan-Explorer wie Saga Metals erleben eine massive Neubewertung - und das mit Recht.

Saga Metals' Radar-Projekt liefert Fakten

Das ist kein Hype.

Am 2. Januar 2026 veröffentlichte Saga Metals zwei der längsten und hochgradigsten Titan-Abschnitte in der nordamerikanischen Explorationsgeschichte:

Bohrloch R-0008: 269,36?m ab Oberfläche @ 36,21% Fe2O3, 6,57% TiO2, 0,244% V2O5

269,36?m ab Oberfläche @ 36,21% Fe2O3, 6,57% TiO2, 0,244% V2O5 Bohrloch R-0009: 296,47?m ab Oberfläche @ 39,75% Fe2O3, 7,46% TiO2, 0,25% V2O5

Das sind Weltklasse-Werte - vergleichbar mit Rio Tintos Lac Tio-Vorkommen in Québec, das eine der größten Titanoxid-Produktionsstätten der Welt speist.

Doch die Saga-Bohrungen sind in mancher Hinsicht sogar noch interessanter:

Mineralisierung direkt ab Oberfläche

Massentonnage-Potenzial

Eisen-, Vanadium- und Titankredite in einem einzigen System

Und geologisch?

20+?km starker magnetischer Trend, Bohrtests in der Tiefe, Oxidmächtigkeiten auf Weltklasseniveau - exakt die Merkmale, die auf eine große Entdeckung hindeuten.

Nicht mehr spekulativ - sondern strategisch

Der Charakter der Geschichte hat sich verändert.

Saga exploriert nicht nur mehr - sie bestätigt einen oberflächennahen Multi-Metall-Fund in Labrador, einer der sichersten und förderfreundlichsten Provinzen Kanadas.

Und das Umfeld? Unterstützt.

"Die Stadt erkennt das erhebliche wirtschaftliche Potenzial verantwortungsvoller Rohstoffexploration in unserer Region. Wir begrüßen Sagas Engagement beim Radar Titanium Project und sehen große Chancen für Cartwright und Süd-Labrador.

Mit unserem Tiefseehafen, der strategischen Lage an der Küste und einer engagierten Gemeinde sind wir bestens aufgestellt, um Explorationen zu unterstützen. Die Stadt legt großen Wert auf Partnerschaften, die nachhaltige Entwicklung, Arbeitsplatzschaffung, lokale Unternehmen und wirtschaftliche Resilienz fördern."

- Shawn Holwell, Bürgermeister von Cartwright, Labrador

Diese Art von lokaler Unterstützung ist entscheidend:

Sie ebnet den Weg für ganzjährige Bohrungen, Infrastrukturzugang und spätere Entwicklung - alles unerlässlich für zukünftige Lieferanten der nordamerikanischen Verteidigungsindustrie.

Warum der Markt jetzt erst reagiert

Viele Anleger haben Titan 2025 verschlafen.

Doch jetzt?

US-Militärhaushalt steuert auf 1 Billion USD jährlich zu

Venezuela-Abschuss von Jets sorgt für Schlagzeilen - moderne Kriegsführung ist präsent

Westliche Luftfahrtkonzerne suchen verzweifelt nach nicht-russischen Titanquellen

EU und Kanada richten ihre Rohstoffstrategien an der US-Politik aus

Juniors wie Saga mit echten Bohrtreffern und Multi-Metall-Chancen legen rasant zu

Was passiert als Nächstes?

Saga Metals ist jetzt:

Vollständig finanziert für das Winter-Frühjahr-Programm 2026

Genehmigt und aktiv vor Ort

Mit Frühbohrungen, die das Fundament für eine erste Ressourcenschätzung bilden können

In Labrador tätig - einer aufstrebenden Tier-1-Titan-Provinz mit Top-Infrastruktur

Und die Aktie?

Immer noch unter 0,80 CAD, mit nur 71 Millionen ausstehenden Aktien und einer sauberen Kapitalstruktur.

Fazit

Titan ist das Metall der Jets - ohne Titan fliegt kein Kampfjet.

Saga Metals hat eine der bedeutendsten Titan-Entdeckungen der letzten Jahre in Nordamerika gemacht - just in dem Moment, in dem geopolitischer Druck und Verteidigungsnachfrage explodieren.

Der Ausbruch hat begonnen.

Smart Money ist bereits dabei. Und Sie?



ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: GB0007188757,VGG3036T1012,CA5170971017,CA78660A1049