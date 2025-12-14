Bern - Der SBB-Chef nimmt in einem Interview mit «CH Media» das erste Mal persönlich Stellung zur Vergabe des Milliardenauftrags an Siemens statt an Stadler Rail. «Wir haben Reaktionen erwartet, allerdings nicht in diesem Ausmass», sagte Vincent Ducrot in dem am Samstag veröffentlichten Gespräch. Die SBB hätten sich bei der Beschaffung «strikt» an das Gesetz gehalten, beteuerte er. «Die Steuerzahlenden sparen so auch Geld, weil der Wettbewerb spielt.» ...Den vollständigen Artikel lesen ...
