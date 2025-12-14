Bern - Der SBB-Chef nimmt in einem Interview mit «CH Media» das erste Mal persönlich Stellung zur Vergabe des Milliardenauftrags an Siemens statt an Stadler Rail. «Wir haben Reaktionen erwartet, allerdings nicht in diesem Ausmass», sagte Vincent Ducrot in dem am Samstag veröffentlichten Gespräch. Die SBB hätten sich bei der Beschaffung «strikt» an das Gesetz gehalten, beteuerte er. «Die Steuerzahlenden sparen so auch Geld, weil der Wettbewerb spielt.» ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.